Porucha AdBlue může stát přes 36 000 Kč. Stellantis kvůli dieselům Peugeot a Citroën rozšířil kompenzace i na Česko

Systém AdBlue vstřikuje do výfuku roztok, který mění oxidy dusíku na dusík a vodní páru. U dieselů koncernu Stellantis vyrobených v letech 2014 až 2020 patří tenhle systém k nejdražším slabinám, na které může kupec ojetiny narazit. Peugeot použil jednu architekturu BlueHDi s AdBlue v celé nabídce, od městského 208 přes rodinný 5008 až po užitkový Expert. Slabina jednoho konstrukčního řešení se proto projevuje ve statisících vozů najednou.
Peugeot 3008 a 308 vedou žebříček evropských stížností
Spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir shromáždila přes 4 000 svědectví spotřebitelů z celé Evropy. Peugeotu a Citroënu se týká 88,14 % z nich, na všechny ostatní značky dohromady tedy zbývá necelých 12 %. Tak silné soustředění stížností na dvě značky jednoho koncernu se nedá odbýt jako náhoda nebo jako důsledek špatné údržby u jednotlivých majitelů.
Pořadí konkrétních modelů je méně spolehlivé. Pochází ze sekundárních přepisů žebříčků, které spojují data UFC s údaji regionálního deníku La Voix du Nord. V těchto přepisech se na špici opakovaně drží Peugeot 3008 a 308 a za nimi následují Citroën C3, Peugeot 208 a Citroën C4 Picasso.
Evropská spotřebitelská organizace BEUC v roce 2023 označila situaci za pravděpodobně celoodvětvový problém a vyzvala k vyšetřování na úrovni celé Evropské unie.
Proč se závada vrací i po výměně celé nádrže
Systém AdBlue v dieselech Stellantisu tvoří nádrž, čerpadlo, vstřikovač močoviny a čidla oxidů dusíku. Specialisté na renovace, které cituje Le Journal de l'Automobile, vidí u části nádrží slabé místo v uspořádání modulu: když kapalina unikne, může zasáhnout elektronickou desku umístěnou přímo na nádrži. K tomu se přidávají krystalizace roztoku, potíže s tlakem a selhání elektroniky čerpadla.
Nový díl nádrže stojí ve Francii kolem 900 eur, tedy zhruba 22 000 Kč. Za diagnostiku a práci se platí zvlášť a často se mění i vstřikovač, čidlo nebo vedení. V horším případě se celková oprava dostane nad 36 000 Kč.
Originální nádržka pro Peugeot 308 II se v Česku veřejně nabízí zhruba za 8 000 Kč. Proti francouzskému celku je to výrazná úspora, jenže práce a další díly zůstávají, takže celkový účet zdaleka neklesne na zlomek. Horší je, že po levné opravě se porucha může vrátit. Když servis jen smaže chybu a doplní kapalinu, příčina v autě zůstane. Podle specialistů z firmy Cotrolia návrat chybového kódu P20E8 po výměně nádrže často ukazuje na vadný vstřikovač močoviny, kód U029D zase na potíže s čidlem oxidů dusíku. Majitel, kterému servis vymění jediný díl bez kontroly celé soustavy, tak riskuje, že bude platit podruhé. Kódy P20E8 a U029D jsou proto užitečné vodítko při čtení servisní historie.
Dvacet modelů tří značek spadá pod kompenzace výrobce
V lednu 2025 Stellantis po dohodě s Evropskou komisí rozšířil svou dobrovolnou kompenzační politiku na dieselové vozy vyrobené mezi lednem 2014 a srpnem 2020. Program platí ve 29 evropských zemích a Česko mezi nimi je. U Peugeotu zahrnuje menší modely 208 a 2008, druhé generace 308 a 3008, dále 508 a 5008 a z užitkových vozů Partner a Expert. Oba modely, které vedou žebříček stížností, jsou tak na seznamu výslovně uvedené.
Z Citroënů program kryje C3, C3 Aircross, C4, C4 Picasso, C4 Cactus a C5 Aircross a k nim Berlingo a Jumpy, takže pokrývá i zbývající jména z čela žebříčku, tedy C3 a C4 Picasso. Opel je zastoupen čtyřmi modely: Corsou, Crosslandem, Grandlandem a Mokkou.
Stellantis na stránkách Peugeotu zároveň uvádí, že u novějších vozů provedl výrobní zlepšení. Výrobce tím sám potvrzuje, že problém musela řešit továrna a že jej nezpůsobili jen nedbalí majitelé. Pro část nádrží s kódem P20E8 existuje i továrně schválená oprava přes síť Distrigo a SUSTAINera. Jde o repasované řešení, které může vyjít levněji než nový celek.
Kontrolka, která nezhasne ani po dolití, hlásí závadu soustavy
Systém varuje postupně. Oranžová kontrolka upozorňuje na nízkou hladinu zhruba 2 400 km před vyčerpáním kapaliny, červená se rozsvítí, když zbývá 600 km. Že vůz po úplném vyčerpání nenastartuje, je záměr výrobce. Na závadu ukazuje teprve výstraha, která svítí i po dolití, nebo palubní počítač, který při plné nádrži dál odpočítává kilometry do zablokování startu.
Předcházet se dá jen zčásti. Pomáhá kapalina splňující normu ISO 22241, čisté dolévání, co nejkratší skladování otevřeného balení a reakce už na první výstrahu. Prodávají se i kapaliny s nižším rizikem krystalizace, proti konstrukční slabině modulu ale nechrání žádná z nich. Softwarové nebo hardwarové „vypnutí AdBlue“ odporuje evropskému rámci proti neoprávněným zásahům do emisních systémů a při technické kontrole nebo prodeji vozu může majitele vyjít dráž než samotná oprava.
Standardní záruka Peugeotu na nový vůz činí v Česku dva roky, takže u aut z let 2014 až 2020 dávno skončila. Českou stránku Stellantisu věnovanou kompenzacím za AdBlue se dohledat nepodařilo. Nové případy se podle evropské politiky mají řešit v autorizované síti, a tak je prvním krokem návštěva autorizovaného servisu Peugeot, Citroën nebo Opel s číslem VIN, podle kterého servis ověří, zda konkrétní vůz do programu spadá. Kdo ojetinu teprve kupuje, má si vyžádat i záznamy o dosavadních opravách systému AdBlue.