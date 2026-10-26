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Holčička Willow přišla o nohu dřív, než jí byly dva roky. S protézou dnes chodí jako ostatní děti a sportuje

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Dennívýzva
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Lékaři měli první pochybnosti už během těhotenství, jméno nemoci ale rodiče slyšeli až po porodu. Pak museli udělat rozhodnutí, které by nikdo dělat nechtěl.
Holčička Willow přišla o nohu dřív, než jí byly dva roky. S protézou dnes chodí jako ostatní děti a sportuje

Holčička Willow přišla o nohu dřív, než jí byly dva roky. S protézou dnes chodí jako ostatní děti a sportuje

Zdroj: Foto: President Of Ukraine from Україна - licence CC0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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