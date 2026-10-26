Eva Burešová promluvila o těžkém období. Odjela do zahraničí a rozhodla se odříznout od okolního světa

Eva Burešová se v neděli 25. října ozvala svým sledujícím s neobvykle otevřeným přiznáním. V posledních týdnech podle svých slov procházela náročným obdobím, které ji přimělo přehodnotit dosavadní tempo života. Nakonec se rozhodla odcestovat za hranice České republiky a dopřát si čas bez každodenního sledování sociálních sítí, zpráv a dalších informací. Konkrétní místo pobytu neprozradila, stejně jako nevysvětlila, co přesně za jejími obtížemi stojí. Fanouškům pouze naznačila, že nyní potřebuje věnovat větší pozornost vlastní psychické pohodě. Z jejího vyjádření zároveň vyplynulo, že nejde o definitivní odchod z veřejného života, ale o dočasnou přestávku.
Náročné týdny ji přiměly ke změně
Zpěvačka přiznala, že si skutečnou míru svého vyčerpání zpočátku ani neuvědomovala. Nyní se proto rozhodla řídit radami, které běžně předává ostatním, a zaměřit se především na sebe. Během zahraničního pobytu se věnuje psaní, fotografování a hledání nové inspirace. Místo telefonu a neustálého přísunu informací tráví čas s deníky, tužkami a vlastními myšlenkami. Fanouškům dala najevo, že se od internetu chce na určitou dobu skutečně odstřihnout. Po zveřejnění krátkého vzkazu také oznámila, že sociální sítě znovu vypíná.
Přestože její sdělení vyvolalo mezi příznivci obavy, žádné konkrétní zdravotní potíže zpěvačka nezmínila. Není proto důvod spojovat její rozhodnutí s neověřenými spekulacemi o nemoci nebo jiných osobních problémech. Burešová naopak naznačila, že jí změna prostředí a omezení digitálních technologií pomáhají znovu nacházet tvůrčí energii. Během několika dní už podle svého vyjádření napsala nové melodie a písňové texty. Po návratu domů by chtěla tyto nápady dále hudebně zpracovat. Její pobyt v zahraničí tak zatím nepředstavuje přerušení umělecké činnosti, ale spíše změnu způsobu, jakým se jí věnuje.
Za sebou má zásadní proměnu kariéry
Rozhodnutí zpomalit přichází nedlouho poté, co Burešová představila výraznou změnu svého hudebního směřování. Koncem srpna začala vystupovat pod jménem Saija a vydala skladbu Mlč, ve které se odklonila od dosavadního poprockového projevu směrem k tvrdšímu metalu. Píseň se věnuje mimo jiné frustraci z prostředí sociálních sítí a neustálého tlaku na to, jak by lidé měli žít. Právě toto téma získává ve světle jejího současného rozhodnutí další souvislost. Zpěvačka už při představení nové tvorby vysvětlovala, že ji dlouhodobě vyčerpává množství očekávání a názorů, kterým jsou lidé na internetu vystaveni. Aktuální odpočinek však s vydáním skladby výslovně nespojila.
Hudební proměna se přitom netýká pouze jednoho singlu. Burešová začátkem října potvrdila, že si jméno Saija nechala oficiálně zapsat do matriky, a následně představila další skladbu s názvem 6 písmen. Současně oznámila samostatný koncert, který se uskuteční 31. března 2027 v pražském klubu Roxy. V minulých měsících také otevřeně hovořila o potřebě omezit televizní natáčení a soustředit se více na hudbu, která ji dlouhodobě přitahuje. Nové profesní směřování pro ni znamená možnost věnovat se žánru, k němuž měla blízko už před lety. Ani během současné přestávky se proto hudebních plánů nevzdává.
Soukromí si s partnerem chrání dlouhodobě
Pozornost veřejnosti v poslední době přitahoval také její vztah se šéfkuchařem Přemkem Forejtem. Dvojice se několik měsíců téměř neobjevovala společně na společenských akcích a fanoušci si všímali také nedostatku společných fotografií. To vyvolalo dohady o možné partnerské krizi, které však Burešová v říjnových rozhovorech odmítla. Vysvětlila, že s partnerem nepovažují pravidelné zveřejňování soukromých okamžiků za důležité a dávají přednost skutečnému společnému životu. Dne 10. října navíc oslavili šesté výročí svého vztahu a veřejně si vyznali lásku. Současný odjezd zpěvačky do zahraničí proto nelze bez dalších informací považovat za známku partnerských problémů.
Na její poslední vzkaz reagovali fanoušci především podporou a přáním, aby si odpočinula. Burešová jim současně připomněla své plánované koncertní vystoupení a naznačila, že se mají na co těšit. Nové skladby, které během pobytu vznikají, chce po návratu postupně dokončit. Jak dlouho se hodlá držet mimo sociální sítě, zatím neuvedla. Její aktuální vyjádření tak potvrzuje především rozhodnutí věnovat čas sobě a vlastní tvorbě, nikoli konec kariéry nebo zrušení pracovních plánů.
Použité a zdroje: super.cz, seznamzpravy.cz, umusic.cz, extra.cz