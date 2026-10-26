Microsoft schoval ovladač Xboxu do kapsy. Xbox Nano stojí jen 1 229 Kč, o vibrace ale možná přijdete

Microsoft na české produktové stránce o novince píše, že je „stvořená pro každou kapsu“, a cílovou skupinu vymezuje nezvykle přesně: děti, hráči s menšíma rukama, rodiny, které hrají společně, a lidé, kteří chtějí nosit ovladač v batohu. Přes Bluetooth se Nano připojí k mobilu, tabletu, počítači nebo kompatibilní chytré televizi, takže konzoli k hraní nepotřebujete.
Polský Microsoft Store prodává Nano jen o pár korun levněji
Xbox Wireless Controller stojí 1 599 Kč, Nano je o 370 Kč levnější. Úspora zhruba 23 % znamená, že druhý ovladač pro dítě nebo pro společné hraní vyjde skoro o čtvrtinu levněji. U oficiálního příslušenství od Microsoftu je kombinace menších rozměrů, nižší hmotnosti a nižší ceny neobvyklá.
V polském Microsoft Store má Nano cenovku 214,99 zlotého. Při orientačním kurzu 5,57 Kč za zlotý to dělá přibližně 1 197 Kč. Čeští zákazníci tedy zaplatí zhruba o 32 Kč víc, což je rozdíl na úrovni zaokrouhlení.
Ve Spojených státech chystá Microsoft akce, které Nano vytahují z obýváku s konzolí. Noví členové mají k ovladači dostat dva měsíce předplatného Game Pass Ultimate. Další nabídky vzniknou ve spolupráci s vybranými televizemi Samsung a s platformou Meta Quest.
Kolik ovládacích prvků se vešlo do gamepadu pro menší ruce?
Rozložení kopíruje Xbox Wireless Controller. Nano má dvě analogové páčky, směrový kříž, čtyři akční tlačítka, bumpery, triggery a systémová tlačítka. Kdo umí s velkým ovladačem, nemusí se nic učit znovu. Navíc přibylo programovatelné tlačítko Action Button, kterému lze přiřadit snímek obrazovky, nahrávání videa nebo jinou zkratku.
Energii dodává dobíjecí lithium-iontová baterie s nabíjením přes USB-C. Kabel USB-C v balení není. Výdrž v hodinách Microsoft neuvádí a ve specifikacích jen upozorňuje, že se může výrazně lišit podle připojených sluchátek, dalšího příslušenství a způsobu hraní. Xbox Wireless Controller na dvě tužkové baterie AA přitom podle výrobce vydrží až 40 hodin.
U ovladače určeného na cesty je chybějící údaj o výdrži nejcitelnější mezerou v celé specifikaci.
Tři věci, se kterými u Nano zatím raději nepočítejte
V dostupných specifikacích chybí 3,5mm konektor pro sluchátka, který Microsoft u Xbox Wireless Controlleru výslovně uvádí. Definitivní potvrzení, že ho Nano nemá, to zatím není. Kdo chce hrát s drátovým headsetem, měl by si konektivitu před nákupem ověřit.
Druhá informace pochází ze sekundárního zdroje, který cituje oficiální účet Xbox DACH: Nano prý nepodporuje vibrace. Pokud se to potvrdí, zmizí vibrační odezva, na kterou jsou hráči u běžných ovladačů zvyklí. Dítě, které na tabletu hraje Minecraft, to nejspíš nepozná. Dospělý zvyklý na DualSense s haptickou odezvou rozdíl pravděpodobně ucítí.
Microsoft podle všeho upřednostnil rozměry, hmotnost, jednoduchost a cenu před pokročilou výbavou. Odpovídá tomu i to, že zveřejněné specifikace nezmiňují páčky s Hallovým senzorem ani jinou technologii proti driftu, tedy samovolnému pohybu páčky.
Joy-Con váží zhruba polovinu, DualSense skoro trojnásobek
Přímých konkurentů mezi kompaktními ovladači od výrobců konzolí je málo. Nintendo Joy-Con váží přibližně 49 a 52 gramů na kus, nabízí HD Rumble a podle Nintenda vydrží asi 20 hodin. Je ale navržený hlavně pro Switch, univerzálním Bluetooth gamepadem není. Sony DualSense s adaptivními triggery a haptickou odezvou má kolem 280 gramů, tedy skoro trojnásobek hmotnosti Nano, které váží kolem 100 gramů. Menší provedení Sony nenabízí.
Microsoft na blogu Xbox Wire označuje Nano za „skvělé pro menší ruce“ a mezi doporučenými hrami jmenuje Minecraft, Grounded a Bluey's Happy Snaps. Nezávislé testy, které by posoudily pohodlí v dospělých rukou při několikahodinovém hraní, zatím nejsou.
Předobjednávky v českém Microsoft Store už běží. Prodej Xbox Nano za 1 229 Kč začne 3. listopadu 2026.