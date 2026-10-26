Exdesignér Koenigseggu staví hypercar NILU s manuálem. Motor bez baterie vytočí 11 000 otáček, o 1 500 víc než Ferrari

Motor poprvé naskočil 17. června 2026 v dílně novozélandské motorárny Hartley ve městě Palmerston North. Má výkon 1 070 koní, přepočteno zhruba 787 kW, a vyvine ho bez turba i bez jakékoli pomoci z baterie. Dvanáctiválec patří do hypercaru NILU, který vyvíjí německý startup Nilu27. Založil ho Sasha Selipanov, dříve šéf designu u Koenigseggu.
Výš se ze srovnávaných silničních aut točí jen Valkyrie a T.33
S hranicí 11 000 otáček za minutu patří NILU do velmi úzké skupiny nejvýše točících silničních aut současnosti. Před ním zůstávají jen Aston Martin Valkyrie a Gordon Murray T.33, oba s atmosférickým dvanáctiválcem a stropem 11 100 otáček. Ferrari 812 Competizione, další atmosférický dvanáctiválec, se zastaví na 9 500 otáčkách. NILU ho tak přetáčí o 1 500.
Lamborghini Temerario, nástupce Huracánu, spojuje přeplňovaný osmiválec se třemi elektromotory a vytočí se na 10 000 otáček.
Podle magazínu Top Gear dokázal prototyp motoru jít ještě výš. Strop 11 000 si Nilu27 zvolilo jako kompromis mezi podívanou a spolehlivostí. Motor ve výrobních autech proto nebude běžet na hraně toho, co konstrukce zvládne, a udávané číslo má rezervu. Hartley ho postavil na zakázku jako šestapůllitrový dvanáctiválec s velkým vrtáním a krátkým zdvihem. Válce svírají úhel 80 stupňů v uspořádání hot-V a každý má vlastní škrticí klapku.
Proč Selipanov svěřuje víc než tisíc koní řazení rukou
NILU řadí sedmistupňový manuál od italské firmy CIMA s otevřenou kulisou a mechanickým řazením. Zpátečku jistí mechanický zámek. Oficiální tisková zpráva Nilu27 označuje manuál a analogové ovládání za základní stavební kámen celého vozu.
Selipanov v rozhovoru pro Top Gear vysvětluje, že auto nemá být fyzicky nezvládnutelné. Má nadprůměrně schopného řidiče ohromit a přitom ho neodmítnout. Ověřit se ten slib zatím nedá, protože žádný jízdní prototyp dosud neexistuje a s 1 070 koňmi a ručním řazením nikdo nejel.
Podobnou cestou jdou i dva další vozy. Pagani Utopia nabízí manuál a dvanáctiválec, ten je ovšem přeplňovaný dvěma turbodmychadly. Gordon Murray T.33 má stejnou kombinaci jako NILU, tedy atmosférický dvanáctiválec a manuál, a jde o projekt s delší historií.
Startup s nejvýš padesáti zaměstnanci řídí veteráni Bugatti a Koenigseggu
Profil Nilu27 na LinkedInu uvádí 11 až 50 zaměstnanců a firma vznikla v roce 2024. Vedení tvoří lidé s životopisy z velkých značek. Selipanov vedl design exteriéru Bugatti Chiron, pracoval na Lamborghini Huracán a v Koenigseggu měl klíčovou roli u modelů Gemera a CC850. Obchodní stránku firmy řídí jeho žena Inna. Technickým i provozním ředitelem je Simon Wägner, který prošel Porsche, Bugatti i Koenigseggem.
Centrála, vývoj i budoucí výroba sídlí v Lahru v Bádensku-Württembersku a město firmě podle její oficiální komunikace zpřístupnilo k testům místní letiště. Hlavní díly dodávají specialisté s ověřitelnými jmény: motor Hartley, převodovku CIMA, brzdy Brembo a pneumatiky Michelin. Malý tým tak nemusí stavět vlastní motorárnu ani zázemí pro ověřování dílů. Smlouvy s těmito dodavateli jsou zatím nejpevnějším dokladem, že NILU existuje i mimo vizualizace.
K říjnu 2025 firma oznámila, že přidělila zhruba 21 z 69 výrobních slotů. Cenu Nilu27 nezveřejňuje a každou objednávku uzavírá individuální smlouvou přímo se zákazníkem.
Než se v roce 2027 rozjede výroba, čeká NILU homologace 54 silničních aut
Program počítá s 15 kusy čistě okruhové verze Launch Edition a s 54 kusy, které musí projít homologací pro silniční provoz. Schválit takovou sérii s atmosférickým dvanáctiválcem v době zpřísňujících se emisních norem bude pro firmu jednou z nejtěžších zkoušek. Dalším rizikem je samotný prodej. Lamborghini Temerario stojí kolem 7,5 milionu korun a za ním stojí globální síť dealerů se servisním zázemím. Kupec NILU svěřuje individuálně sjednanou částku startupu, který zatím nedodal ani jedno auto.
Spolupráce s motorárnou Hartley může přesáhnout jeden model. Obě firmy podle tiskové zprávy dokončují společný podnik na vývoj vysoce výkonných motorů pro další výrobce a zájem o něj už podle nich projevily jiné automobilky.
Po kalibraci na Novém Zélandu motor zamíří do Lahru, kde ho zabudují do prvního jízdního prototypu. Sériová výroba je naplánovaná na rok 2027, přesný měsíc Nilu27 nezveřejnilo.