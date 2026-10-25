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Čekají nás mrazy, déšť i slunečné dny. Máme pro vás nejaktuálnější předpověď na příští týden

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V následujícím týdnu zažijeme velmi různorodé počasí. Zatímco v části týdne bude přes den slunečno a v noci mrznout, jindy naopak bude spíše pršet s malými teplotními výkyvy.
Čekají nás mrazy, déšť i slunečné dny. Máme pro vás nejaktuálnější předpověď na příští týden

Čekají nás mrazy, déšť i slunečné dny. Máme pro vás nejaktuálnější předpověď na příští týden

Zdroj: 123rf
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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