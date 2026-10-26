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DJI aktualizuje tři oblíbené drony. U dvou modelů ale smaže nastavení kamery

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DJI vydalo nový firmware pro drony Mini 5 Pro, Air 3S a Mavic 4 Pro. Aktualizace opravují známé chyby, ale u dvou modelů vrátí nastavení kamery do výchozího stavu. Majitelé by si proto měli před dalším natáčením zkontrolovat několik důležitých parametrů.
DJI aktualizuje tři oblíbené drony. U dvou modelů ale smaže nastavení kamery

DJI aktualizuje tři oblíbené drony. U dvou modelů ale smaže nastavení kamery

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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