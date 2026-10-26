DJI aktualizuje tři oblíbené drony. U dvou modelů ale smaže nastavení kameryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
DJI aktualizuje tři oblíbené drony. U dvou modelů ale smaže nastavení kamery
Článek byl publikován 26.10.2026 12:36
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Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...Všechny články tohoto autora →
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