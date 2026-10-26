Heydukův dům v Písku dostává nový kabát. Restaurátoři obnovují zdobenou fasádu

Heydukův dům v Tyršově ulici patří k architektonicky zajímavým stavbám píseckého Budějovického předměstí. Na první pohled zaujme novorenesančním vzhledem a bohatě zdobenou fasádou. Právě její detaily nyní procházejí obnovou, na které se podílejí restaurátoři.
„Práce už se postupně chýlí ke konci, takže už brzy bude dům zbaven lešení a vynikne tak, zatím alespoň zvenku, ve své původní kráse,“ uvedlo Prácheňské muzeum v Písku. Zájemci o prohlídku básníkova bytu si však zatím musejí počkat. Památník je v sezoně 2026 z důvodu rekonstrukce dočasně uzavřen. Dům, který si básník postavil pro svou rodinu
Historie domu je úzce spojená s Adolfem Heydukem, českým básníkem a představitelem literární generace májovců. Do Písku přišel v roce 1860 jako profesor kreslení a krasopisu na tehdejší reálce. Město si oblíbil natolik, že zde zůstal po zbytek života.
V letech 1899 až 1900 si společně s manželkou Emilií nechal postavit vlastní dům podle návrhu pražského architekta Jana Kouly. Jednopatrová novorenesanční stavba měla sloužit jako rodinné zázemí i místo, kde básník tvořil a přijímal návštěvy z uměleckých kruhů.
Fasáda domu patří k jeho nejvýraznějším prvkům. Zdobí ji mimo jiné sgrafita s motivy Pegasa a labutě, symboly spojenými s básnictvím. Zajímavě řešené průčelí s arkýři a obloučkovými štíty odlišuje dům od okolní zástavby. Památkovou hodnotu má také řada zachovaných původních stavebních prvků.
Uvnitř se zastavil čas
V prvním patře Heydukova domu se dochoval básníkův byt, který dnes slouží jako Památník Adolfa Heyduka spravovaný Prácheňským muzeem.
Na počátku 21. století došlo k rekonstrukci celého domu.
Návštěvníci zde mohou poznat prostředí, v němž básník žil a pracoval. Zachoval se jak společenský pokoj, tak jídelna i pracovna, včetně nábytku, osvětlení, textilií, obrazů a dalších předmětů každodenního života. Součástí bytu je také Heydukova knihovna s českou beletrií, poezií a dobovými literárními a uměleckými časopisy.
Expozici doplňuje prostor věnovaný básníkovu životu a dílu. K domu patří rovněž dvorek a zahrada. Adolf Heyduk zemřel v Písku v roce 1923. Jeho byt se po smrti manželky v roce 1935 dostal do správy píseckého muzea.