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Heydukův dům v Písku dostává nový kabát. Restaurátoři obnovují zdobenou fasádu

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Heydukův dům v Písku prochází obnovou. Restaurátoři pracují na detailech zdobené fasády a historický dům, který ukrývá někdejší byt básníka Adolfa Heyduka, by měl už brzy vyniknout bez lešení.
Heydukův dům v Písku dostává nový kabát. Restaurátoři obnovují zdobenou fasádu

Heydukův dům v Písku dostává nový kabát. Restaurátoři obnovují zdobenou fasádu

Zdroj: Prácheňské muzeum v Písku
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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