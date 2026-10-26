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Zamčené dveře dítě otevře, v některých autech stačí dvakrát zatáhnout. Dětská pojistka čeká v otvoru na hraně dveří

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Tlačítko centrálního zamykání dítě na zadním sedadle spolehlivě neudrží. Skutečnou ochranu nabízí mechanická pojistka, kterou řada řidičů přehlíží. Sedí totiž na místě, kam se při nastupování nikdo nedívá.
Zamčené dveře dítě otevře, v některých autech stačí dvakrát zatáhnout. Dětská pojistka čeká v otvoru na hraně dveří

Zamčené dveře dítě otevře, v některých autech stačí dvakrát zatáhnout. Dětská pojistka čeká v otvoru na hraně dveří

Zdroj: Foto: Rahelwachs - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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