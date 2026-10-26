Zamčené dveře dítě otevře, v některých autech stačí dvakrát zatáhnout. Dětská pojistka čeká v otvoru na hraně dveří

Jak málo zamčené dveře znamenají, popisuje přímo oficiální manuál Kia. U zadních dveří první zatažení za vnitřní kliku zámek uvolní a teprve druhé dveře otevře. Celý postup tedy zvládne i malá ruka, která na kliku za jízdy dosáhne. Z jednoho manuálu se nedá vyčíst, které další značky mají dveře zařízené stejně. Dokud to řidič pro svůj vůz neověří, tlačítko centrálního zamykání mu žádnou jistotu nedává.
Funkce, kterou Ford zakazuje zapínat s lidmi v kabině
Dětská pojistka se o stav zámku nestará vůbec. Vyřadí z provozu přímo vnitřní kliku, takže dveře se zevnitř neotevřou ani po desátém zatažení. Venkovní klika přitom funguje beze změny, takže rodič, záchranář i kdokoli jiný se k dítěti dostane bez potíží. Celé zařízení je čistě mechanické, nepotřebuje elektroniku ani tlačítko na palubní desce a nezávisí na baterii ani na napájení vozu.
S dětskou pojistkou si lidé občas pletou dvojité zamčení, kterému se říká také deadlock. Po jeho aktivaci nejdou dveře bez klíče otevřít zevnitř ani zvenku. Zní to jako ideální ochrana dětí, ve skutečnosti ale slouží k ochraně auta před vloupáním. Ford v manuálu výslovně varuje, že dvojité zamčení se nesmí zapnout, pokud jsou ve voze lidé nebo zvířata. Při nehodě nebo požáru by se cestující nedostali ven a záchranáři by museli rozbít okno.
Dětská pojistka tohle riziko nenese, protože vnější kliku nechává plně funkční. Je určená pro situaci, kdy ve voze sedí někdo, kdo nemá dveře otevírat sám.
Co o dětské pojistce říká zákon č. 361/2000 Sb.
Zákon o silničním provozu řeší děti do výšky 150 cm a hmotnosti 36 kg. Ty musí cestovat v dětské autosedačce, případně připoutané bezpečnostním pásem, pokud jsou splněné stanovené podmínky. Mechanickou pojistku dveří zákon nezmiňuje vůbec. Její používání tedy není povinné, nikdo ho nemůže vymáhat a v přestupkovém katalogu nefiguruje.
BESIP ji přesto řadí mezi doporučené zásady při přepravě dětí a výrobci ji v manuálech doporučují bez výjimek: zapnout vždy, když ve voze cestují děti. Autosedačku ani pás nenahrazuje. Kryje situaci, se kterou si ani jedno z nich neporadí, totiž zvědavou ruku na klice za jízdy. Pojistka nevyžaduje nic než klíč, takže nechat ji při jízdě s dětmi vypnutou nemá oporu v žádném z těchto doporučení.
Směr otáčení klíčem se u Fordu může lišit podle strany auta
Pojistku mají jednotlivě všechny zadní dveře, vždy na jejich zadní hraně. Tu plochu uvidíte jen při otevřených dveřích, a protože se člověk při nastupování dívá dovnitř, většina lidí ji mine.
Nejdřív tedy otevřete zadní dveře a na hraně vyhledejte otvor se symbolem dětské pojistky nebo s nápisem „child lock“. Do něj zasuňte klíč od zapalování. U aut s ovladačem smart key poslouží mechanický nouzový klíč, který se z ovladače vyjímá. Potom klíčem otočte do polohy „lock“. U Kie to bývá po směru hodinových ručiček, u Fordu se směr u levých a pravých dveří může lišit. Kvůli tomu nemá smysl vynechávat kontrolu, kterou Ford v manuálu doporučuje: po nastavení dvakrát zatáhnout za vnitřní kliku. Když se dveře neotevřou, pojistka je zapnutá.
Pojistky na levých a pravých dveřích na sobě nezávisí, takže zapnout je potřeba obě zvlášť.
Když na hraně dveří žádný otvor nenajdete
Některé novější modely mechanický otvor nemají, a přesto pojistkou vybavené být mohou. Bývá elektronická a ovládá se z displeje nebo tlačítkem na palubní desce. Kia u takto vybavených vozů uvádí, že mechanickou pojistku v nich nenajdete. Nahrazuje ji systém, který blokuje dveře i zadní okna. Jak je vybavený konkrétní vůz, spolehlivě zjistíte jen z jeho manuálu, nejlépe dohledaného podle VIN.
Mechanická pojistka přitom žádná novinka není. Manuál Fordu Focus z roku 2014 ji popisuje stejně jako manuály dnešních modelů, takže ve spoustě starších pětidveřových aut na hraně zadních dveří čeká už roky. Zapnutí zabere klíčem zhruba dvě sekundy.