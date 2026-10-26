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Na vlastním pozemku nestačí dobrý nápad: Některé úpravy mohou řešit úřady

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Zastřešená terasa, nová dlažba nebo rozšířený vjezd nemusí být jen drobná úprava. Rozhodují rozměry, voda, napojení na cestu i sousedé.
Na vlastním pozemku nestačí dobrý nápad: Některé úpravy mohou řešit úřady

Na vlastním pozemku nestačí dobrý nápad: Některé úpravy mohou řešit úřady

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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