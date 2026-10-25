Výrobce oblíbené čokolády má vážné problémy. Zákazníci se musí připravit na změny

Švýcarská čokoládovna Lindt & Sprüngli, jejíž výrobky patří mezi nejznámější prémiové sladkosti na světě, musí řešit výrazný pokles zájmu zákazníků na některých evropských trzích. V posledních letech opakovaně zdražovala, protože rostoucí náklady na kakao zásadně prodražily výrobu. Jenže spotřebitelé přestali být ochotni za čokoládu platit stále vyšší částky. Problémy se nejvýrazněji projevily v Německu, Rakousku a Švýcarsku, kde objednávky zaostaly za očekáváním. Společnost proto koncem září podruhé během letošního roku snížila výhled růstu tržeb. Zatímco původně počítala s růstem o čtyři až šest procent, nyní očekává pouze nula až dvě procenta.
Zdražování překročilo hranici, kterou byli lidé ochotni přijmout
Za současnými potížemi stojí především vývoj cen kakaa, které v předchozích letech dosahovaly mimořádně vysokých hodnot. Výrobce se snažil zvýšené náklady promítnout do koncových cen, aby si udržel ziskovost. V roce 2025 zdražil své výrobky v průměru o 19 procent a během prvního pololetí letošního roku následovalo další zvýšení cen o 11,8 procenta. Výsledkem byl úbytek prodaného množství čokolády, přestože tržby díky dražším výrobkům ještě rostly. Právě tento rozdíl ukazuje, že vyšší příjmy společnosti nemusí automaticky znamenat také vyšší zájem zákazníků. Výrobce nyní musí hledat způsob, jak vrátit spotřebitele k pravidelným nákupům.
K problémům navíc přispělo mimořádně horké evropské léto, během kterého zájem o čokoládové výrobky dále oslabil. Největší pokles poptávky zaznamenaly dražší dárkové kolekce, bonboniéry a větší balení pralinek. Levnější výrobky se naopak prodávaly lépe, což vedení společnosti přimělo přehodnotit dosavadní nabídku. Významnou roli přitom hraje také skutečnost, že zákazníci prémiovou čokoládu často nakupují jako dárek nebo příležitostnou sladkost. Takové výdaje mohou při napjatém rodinném rozpočtu odložit snadněji než nákup základních potravin. Změna nákupního chování proto zasáhla právě výrobky, na kterých Lindt dlouhodobě staví svou značku.
Oblíbené čokolády čekají změny v balení i cenách
Společnost nyní připravuje úpravy sortimentu, které mají zákazníkům umožnit nakupovat její výrobky za dostupnější částky. Větší důraz chce klást na menší balení, která budou mít nižší konečnou cenu než rozsáhlejší dárkové kolekce. Současně přistupuje k vybraným cenovým úpravám a chce více podpořit prodej prostřednictvím propagačních akcí. Pro zákazníky to ovšem nemusí znamenat, že všechny čokolády automaticky zlevní. Menší balení může stát méně, ale při přepočtu na stejné množství výrobku nemusí být výhodnější. Při nákupu proto bude důležité sledovat nejen cenu na obalu, ale také hmotnost a cenu za sto gramů.
Úpravy cen se mají projevit také u vánočního sortimentu a další opatření společnost plánuje od začátku roku 2027. Zásadní přitom bude, zda nižší ceny skutečně přimějí zákazníky kupovat více čokolády. Lindt již na některých trzích cílené zlevňování vyzkoušel a zaznamenal souvislost mezi cenovou dostupností a prodaným množstvím. Změny se však mohou lišit podle jednotlivých zemí, jejich ekonomické situace a místních nákupních zvyklostí. Konkrétní podoba nových cen pro český trh zatím nebyla potvrzena. Stejně tak nebyla oznámena plošná změna receptur známých čokoládových výrobků.
Problémy už vedly také k výměně nejvyššího vedení
Rozsah potíží dokládá i rozhodnutí z 19. října, kdy společnost oznámila odchod generálního ředitele Adalberta Lechnera. Jeho povinnosti okamžitě převzal bývalý šéf firmy Dieter Weisskopf, který má čokoládovnu dočasně vést do výběru nového ředitele. Stálého nástupce chce společnost jmenovat ve druhém čtvrtletí roku 2027. Změny zasáhly také vedení německé a rakouské pobočky, tedy dvou trhů, na kterých se slabší prodeje výrazně projevily. Akcie společnosti od začátku roku ztratily více než čtvrtinu své hodnoty a investoři začali zpochybňovat její dosavadní obchodní strategii. Podle předsedy správní rady Ernsta Tannera však nejde o existenční krizi celé skupiny, ale především o důsledek nesprávného odhadu, kolik jsou zákazníci ochotni za prémiovou čokoládu zaplatit.
Výrobce věří, že se zákazníci začnou vracet
Přestože evropské výsledky firmu zklamaly, její situace není na všech trzích stejná. V Severní Americe a Asii si společnost udržuje podstatně příznivější vývoj a nadále očekává růst. Významnou úlohu má v příštích měsících sehrát také postupné zmírnění nákladů na kakaové suroviny, které by mohlo vytvořit prostor pro další cenové úpravy. Lindt předpokládá, že se mu v roce 2027 podaří opět zvýšit množství prodaných výrobků. Současně neplánuje plošné propouštění zaměstnanců, přestože musí důsledněji kontrolovat náklady. Pro zákazníky tak bude nejviditelnější změnou především nová cenová politika a větší nabídka menších balení čokolády.
Zdroje: lindt-spruengli.com, eqs-news.com, reuters.com, swissinfo.ch, eqs-news.com