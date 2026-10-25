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Výrobce oblíbené čokolády má vážné problémy. Zákazníci se musí připravit na změny

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Dennívýzva
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Jedna z nejznámějších čokoládoven na světě se potýká s nečekanými problémy. Švýcarský výrobce Lindt & Sprüngli doplácí na vysoké ceny svých výrobků, kvůli kterým zákazníci začali výrazně omezovat nákupy. Společnost proto přehodnocuje svou obchodní strategii a chystá změny, které se dotknou také samotných čokolád. Vedle úpravy cen chce nabídnout menší balení a přizpůsobit sortiment novým nákupním zvyklostem.
Výrobce oblíbené čokolády má vážné problémy. Zákazníci se musí připravit na změny

Výrobce oblíbené čokolády má vážné problémy. Zákazníci se musí připravit na změny

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 19:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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