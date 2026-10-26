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Posílal holkám psaníčka a měsíce čekal na odpověď. Marek Taclík promluvil o nesmělém seznamování i strachu o syna

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Herec Marek Taclík se při propagaci knihy Tady. Teď. Ahoj. svěřil se vzpomínkou na doby, kdy oslovit dívku znamenalo napsat psaníčko a pak týdny doufat.
Posílal holkám psaníčka a měsíce čekal na odpověď. Marek Taclík promluvil o nesmělém seznamování i strachu o syna

Posílal holkám psaníčka a měsíce čekal na odpověď. Marek Taclík promluvil o nesmělém seznamování i strachu o syna

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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