Posílal holkám psaníčka a měsíce čekal na odpověď. Marek Taclík promluvil o nesmělém seznamování i strachu o syna

Posílal holkám psaníčka a měsíce čekal na odpověď. Marek Taclík promluvil o nesmělém seznamování i strachu o synaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Posílal holkám psaníčka a měsíce čekal na odpověď. Marek Taclík promluvil o nesmělém seznamování i strachu o synaZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 26.10.2026 12:44
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