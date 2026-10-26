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Nejčastěji ve čtvrtek umírají lidé v Plzeňském kraji. Nejvíce lidí zemře obvykle v lednu

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Od roku 2023 je v Plzeňském kraji patrný rostoucí trend počtu úmrtí, který souvisí mimo jiné se stárnutím silných poválečných ročníků, takzvaných baby boomers. Nejvíce obyvatel Plzeňského kraje zemřelo v roce 2025 v lednu. Nejčastějším dnem úmrtí v týdnu byl čtvrtek, kdy zemřelo 1038 osob.
Nejčastěji ve čtvrtek umírají lidé v Plzeňském kraji. Nejvíce lidí zemře obvykle v lednu

Nejčastěji ve čtvrtek umírají lidé v Plzeňském kraji. Nejvíce lidí zemře obvykle v lednu

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 13:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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