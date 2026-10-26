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Dvacetiletou ženu srazila na přechodu v Hradci dvě auta. V nemocnici zemřela

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Dvacetiletou ženu v Hradci Králové v neděli vpodvečer srazila na silničním okruhu na přechodu pro chodce před fakultní nemocnicí dvě auta, vážným zraněním později v nemocnici podlehla. Policie žádá případné svědky nehody, aby se ozvali.
Dvacetiletou ženu srazila na přechodu v Hradci dvě auta. V nemocnici zemřela

Dvacetiletou ženu srazila na přechodu v Hradci dvě auta. V nemocnici zemřela

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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