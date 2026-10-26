Moskevský Skoltech hlásí pokrok pro 6G. Černý povlak tlustý 53 nanometrů pohltí 99,998 % unikajícího signálu

Studie vyšla v prosinci 2025 v časopise Nature Communications. Kromě vědců ze Skoltechu ji podepsali i kolegové ze švédského Královského technologického institutu (KTH). Popisují v ní povlak z jednovrstvých uhlíkových nanotrubic, zkráceně SWCNT, který nanesli na křemíkové vlnovody v tloušťkách od 2 do 53 nanometrů. Povlak má zachytit terahertzový signál, který z vlnovodů uniká do okolí. Do médií se výsledek dostal až v březnu 2026, tedy zhruba čtvrt roku po publikaci, kdy ho Skoltech zařadil do závodu o 6G.
Proč klasické tlumiče na terahertzovém čipu selhávají
Sítě 6G mají kromě jiných pásem využívat i terahertzové frekvence, především ty nad 100 GHz. Nabízejí obrovskou šířku pásma, signál se v nich ale šíří mnohem obtížněji než u dnešního 5G. Uvnitř čipu se terahertzové vlny vedou speciálními strukturami, kterým se říká vlnovody.
Vlnovody nejsou dokonale těsné. Část energie z nich uniká, odráží se a ruší okolní obvody, a čím hustěji jsou bloky na čipu poskládané, tím víc na tom záleží. Materiály, které se dnes používají k pohlcování mikrovlnných signálů, nejde jednoduše zmenšit do rozměrů, ve kterých by fungovaly i na terahertzových frekvencích.
Co o povlaku prozradily odrazové ztráty přes 20 decibelů
Povlak vzniká aerosolovou chemickou depozicí z plynné fáze, neobsahuje žádný polymer a nanáší se rovnou na křemíkový dielektrický vlnovod.
Nejsilnější výsledek přinesla vrstva tlustá 53 nanometrů, která v laboratorních testech utlumila signál až o 47 decibelů. Výkon tím klesl přibližně o 99,998 %. Ze sta tisíc jednotek výkonu, které do povlaku vstoupí, tedy projdou zhruba dvě. U materiálu, jehož tloušťka se počítá v desítkách nanometrů, je to mimořádně účinné tlumení.
Stejně důležité je, kam se zachycená energie poděje. Odrazové ztráty přesáhly 20 dB, což naznačuje, že povlak signál převážně pohlcuje a jen malou část vrací zpět do obvodu. Kdyby energii odrážel, rušení by se jen přesunulo jinam. Všechna měření proběhla v laboratoři v pásmu 140 až 220 GHz.
Rusko přitom komerční 5G spustilo teprve v šestnácti městech
Samotný povlak má oporu v recenzovaném výzkumu. Titulky o tom, že „Rusové tvrdí“, že udělali důležitý krok v 6G, ale vznikly až z prezentace instituce, ne z odborného článku. Prezentovat výsledek jako ruský úspěch navíc znamená zamlčet švédské spoluautory z KTH.
Ještě víc tvrzení o ruském postavení v 6G oslabuje stav dnešních sítí. Podle dostupných informací Rusko spustilo komerční 5G 11. září 2026 v 16 městech pro přibližně 10 milionů obyvatel a rozšíření do dalších 50 měst zatím jen zvažuje. Země, která teprve buduje pátou generaci, z jedné laboratorní součástky vedoucí pozici v šesté nezíská.
Ostatní hráči postupují systematičtěji. Čínské ministerstvo průmyslu v květnu 2026 povolilo testovat technologie 6G v pásmu 6 GHz a rozjelo pilotní programy. Evropský společný podnik SNS JU financuje přes sto výzkumných projektů z veřejných peněz přesahujících 15 miliard korun. Eviduje také více než tisíc příspěvků ke standardizaci, tedy k pravidlům, podle kterých budou sítě jednou fungovat. V Severní Americe sjednocuje strategii a výzkumné priority aliance Next G Alliance.
Na šíření signálu vzduchem žádný povlak nestačí
Doporučení ITU-R M.2160 počítá u sítí IMT-2030, jak se 6G oficiálně označuje, v některých scénářích se špičkovými rychlostmi 50 až 200 Gbit/s. Latence má klesnout pod jednu milisekundu. Jde o výzkumné cíle pro vybrané situace, nikoli o rychlost, kterou by dostal každý zákazník.
Evropský institut pro telekomunikační normy ETSI k terahertzovým frekvencím vypisuje řadu fyzikálních překážek. Patří mezi ně molekulární absorpce, silný útlum signálu už na krátkou vzdálenost a citlivost na překážky i počasí. Druhou skupinu problémů tvoří úniky, odrazy a vzájemné rušení obvodových bloků uvnitř samotných zařízení. Povlak ze Skoltechu cílí pouze na tuto druhou skupinu. Na molekulární absorpci ani na útlum signálu v prostředí nemá vliv.
Kdy si Češi koupí první telefon s podporou 6G
Český telekomunikační úřad se odvolává na vizi evropské skupiny RSPG, podle které 6G přijde po roce 2030. V červnu 2026 ČTÚ shrnul, jak se připravuje využití rádiového spektra s výhledem kolem roku 2030. Česko má ve výzkumu i vlastní stopu: laboratoř 6Gmobile na Fakultě elektrotechnické ČVUT vede evropský projekt MUSE-COM².
Na úrovni ITU se teprve v březnu 2026 podařilo dohodnout první technické požadavky, podle kterých se budou hodnotit rádiová rozhraní 6G. Hotové standardy se čekají do roku 2030 a komerční nasazení má přijít až po nich. První běžně prodávané telefony s 6G se tak na českém trhu objeví nejdříve v první polovině třicátých let.