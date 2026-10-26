Ostatky Buly a Drboly mají nově trvalé místo v Jaroměřicích. Relikviář se vznáší nad očima

Budou zde uloženy trvale.
Kněží, kteří jsou neodmyslitelně spjati také s Vysočinou, byli slavnostně blahoslaveni letos v červnu. Ostatky od této události dočasně spočívaly v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
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Nedělní slavnostní bohoslužbu doprovodil chrámový sbor z Třebíče a Jaroměřic nad Rokytnou pod vedením Karla Tomka. Odpoledne program pokračoval koncertem souboru Musica Animata, věnovaným památce obětí komunistického režimu.
Relikviář bude návštěvníkům přístupný i mimo bohoslužby v rámci běžného turistického režimu kostela.
„Příběhy Jana Buly a Václava Drboly nám připomínají, že ani v době nesvobody nemusí člověk rezignovat na své svědomí a věrnost hodnotám, které vyznává. Jsem rád, že jejich ostatky nyní našly své trvalé místo v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde budou jejich svědectví připomínat dalším generacím. Věřím, že se tento kostel stane místem modlitby, naděje i hlubšího porozumění naší nedávné historii,“ poznamenal brněnský biskup Pavel Konzbul.
Podobu relikviáře navrhl akademický sochař Otmar Oliva, který pro kostel sv. Markéty vytvořil také ambon, křtitelnici, oltář a věčné světlo.
„Nové dílo tak navazuje na jednotný výtvarný rukopis interiéru. Schránka z pozlaceného bronzu je zavěšena na stříbrných stuhách spuštěných z klenby, takže se vznáší mírně nad úrovní očí. Směrem dolů z ní vedou lana symbolizující roztrženou síť zla. Výtvarné řešení odkazuje mimo jiné na biblický Žalm 124 a na duchovní blízkost mučedníků k nebi. Do zavěšené schránky patří menší přenosný relikviář, v němž byly ostatky uloženy již při slavnosti blahořečení a který byl do nynějška uchováván v brněnské katedrále,“ zmínila mluvčí Biskupství brněnského Anežka Benešová. A dodala, že zatímco vnější schránka je pevnou součástí instalace v kostele sv. Markéty, vnitřní relikviář lze kdykoli vyjmout.
„Já sám jsem za minulého režimu ve vězení byl, jsem pamětník těchto hrůz. I proto je mi příběh Jana Buly a Václava Drboly velmi blízký a cítím vděčnost, že na tomto díle mohu pracovat. Také jsem velmi rád, že relikviář mohu tvořit stejným výtvarným jazykem jako ostatní díla pro kostel v Jaroměřicích nad Rokytnou. Věřím, že díky tomu do interiéru dobře zapadne a návštěva kostela díky tomu příchozím nabídne výjimečný umělecký i duchovní zážitek,“ uvedl Otmar Oliva.
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relikviáři jsou uloženy ostatky Václava Drboly a část dochovaného liturgického oděvu Jana Buly, konkrétně ústřižek jeho primičního ornátu. Bulu v relikviáři symbolicky zastupuje právě tento oděv, protože jeho ostatky se dosud nepodařilo nalézt. Nebezpečí spojené s Ladislavem Malým
A proč byl vybraný zrovna jaroměřický kostel?
„Výběr Jaroměřic nad Rokytnou souvisí s historií regionu, kde oba kněží působili a kde se odehrávaly události spojené s takzvanými babickými procesy. V 50. letech zde jako farář a kaplan působili také Jan Podveský a Josef Valerián. Ti Jana Bulu a Václava Drbolu upozorňovali na nebezpečí spojené s Ladislavem Malým a následně byli rovněž tvrdě perzekvováni komunistickým režimem,“ připomněla vysvětlení mluvčí Benešová.
K uložení ostatků se vyjádřil také místní farář
Tomáš Holcner. „Jaroměřice jsou místem, kde se zajímavým způsobem potkávají příběhy různých kněží z regionu, kteří byli v letech 1951 a 1952 pronásledováni komunistickou diktaturou. Jsem moc rád, že právě zde vznikl prostor pro modlitbu, památku i hlubší porozumění jejich svědectví.“ Kostel sv. Markéty je po rozsáhlé rekonstrukci z roku 2022 přístupný veřejnosti v rámci turistického režimu. Návštěvníci tak mohou relikviář vidět i mimo bohoslužby, v běžné otevírací době kostela.