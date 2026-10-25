Čekají nás mrazy, déšť i slunečné dny. Máme pro nejaktuálnější předpověď na příští týden

Po deštivém víkendu se počasí u nás zase na nějakou dobu zmírní. V následujícím týdnu nás tak v celkovém pohledu čeká relativně klidné počasí. I tak se sem tam objeví i nějaké srážky a teplotní výkyvy.
Pondělí
V pondělí stéle ještě pocítíme dozvuky odcházející nedělní fronty. Během noci se především přes střední Čechy přenesou přeháňky a na východní Moravě vydrží slabý déšť ještě do pondělního rána.
Obr. 1: Očekávaný celkový úhrn srážek za pondělí. Vidíme dozvuky nedělní fronty (zdroj: meteologix.com)
Za frontou se protrhá obloha a čeká nás relativně pěkný den. Obloha by měla být převážně polojasná, takže se nám dostane i slunečního svitu. Navzdory tomu však kvůli příchozímu chladnému vzduchu za frontou teploty nebudou šplhat nikterak vysoko a budou se držet pod 10 °C.
Úterý
V noci z pondělí na úterý se rozpustí zbylá oblačnost a zemský povrch se tak bude moct snadno ochlazovat. Ve východní polovině Česka se ochladí natolik, že zde z velké části teploty padnou k nule nebo i pod ni. V nižších polohách se díky tomuto chladnému vzduchu budou ve velkém vytvářet mlhy. Ty se však během dopoledne všechny rozpustí.
Obr. 2: Minimální teploty během noci z pondělí na úterý. Především na Moravě budou klesat teploty i bod mrazu (zdroj: ČHMÚ)
V úterý nás čeká jasný den bez oblačnosti a beze srážek. Teploty se tak dostanou výše než v pondělí a v Čechách dosáhnou až 12 °C. Chladněji zůstane na Moravě, kde budou teploty obdobné jako v pondělí.
Středa
Noc z úterý na středu bude opět bezoblačná, takže na Moravě znovu čekáme teploty okolo nuly. Velká část Moravy a Slezska se tak opět probudí do mlhy. V Čechách k takovému ochlazení nedojde. Noční teploty zůstanou mezi 2 až 4 °C a mlhy se budou vytvářet spíše ojediněle.
Obr. 3: Jeden z možných scénářů průchodu studené fronty ve středu. Zde je předpovídaná v Čechách okolo poledne (zdroj: wetterzentrale.de)
Během středy má přes Česko přejít relativně slabá studená fronta, která s sebou přinese slabé srážky. Modely se ale zatím neshodují na tom, kdy přesně k nám dorazí. Na středu tak počítejte s deštěm. V nejbližších dnech vás budeme informovat o upřesnění předpovědi.
Čtvrtek a dále
Neshoda na načasování přechodu středeční studené fronty vnáší do předpovědi jistou míru nejistoty. Obecně platí, že ve čtvrtek by teploty stále měly zůstat okolo 10 °C a v dalších dnech se postupně snižovat.
Nejistota se projevuje především v předpovědi srážek. Zatímco některé modely předpokládají déšť prakticky až do konce týdne, jiné ho naopak vylučují. Pro přesnější předpověď na druhou polovinu následujícího týdne si tak budeme muset ještě počkat.
Předpovědi počasí na Meteocentrum.cz vytváříme na základě mnoha různých modelů a jsou pod dohledem našich zkušených meteorologů. Předpovědi tak dosahují větší spolehlivosti ve srovnání s jinými aplikacemi a weby. Aktuální předpověď počasí si můžete zobrazit přímo pro svou lokalitu pomocí vyhledávání v horní části webu nebo mapy níže.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz