Přes 14 let chůze k chybě v Minecraftu. Kurt J. Mac dorazil na Far Lands a pro charitu vybral přes půl milionu dolarů

Sérii Far Lands or Bust spustil Kurt J. Mac v březnu 2011. Vydal se v ní pěšky k oblasti Far Lands, která leží zhruba 12,55 milionu bloků od výchozího bodu světa Minecraftu. Kvůli chybě v generování terénu se tam krajina rozpadá. Místo kopců a řek vyrůstají obří svislé stěny s rozeklanými vrcholy a mezi nimi zejí hluboké tmavé rozsedliny. Název oblasti vymyslel sám autor hry Markus Persson. Far Lands jsou tedy grafická a výpočetní chyba, ke které se dá dojít.
Guinness mu v roce 2015 dával ještě dvacet let chůze
Po čtyřech letech putování měl Kurt za sebou 16,78 procenta trasy. Guinnessova kniha rekordů tehdy odhadla, že mu zbývá dalších dvacet let. Došel nakonec v roce 2025 a odhad se tak minul zhruba o deset let. Čím v dalších letech zrychlil, zveřejněné údaje nevysvětlují.
Ještě větší potíž přišla brzy po startu. V září 2011, šest měsíců po první epizodě, Far Lands z nových verzí Minecraftu zmizely. Kurt proto zůstal u staré verze Beta 1.7.3, ve které oblast vzniká přirozeně. Čtrnáct let tak šel k místu, které v aktuální hře vůbec neexistuje. Čím dál se vzdaloval od souřadnic 0,0, tím víc se projevovaly chyby v přesnosti výpočtů s velkými čísly. Obraz se třásl, bloky se srážely jinde, než skutečně stály, a hra se chovala stále méně předvídatelně.
Kdyby Kurt šel po dokonale rovném terénu, cesta by zabrala přibližně 820 hodin. Podle dostupných údajů jich nahrál 1 555, tedy téměř dvojnásobek. Je to skoro 65 dní nepřetržitého hraní rozložených do čtrnácti a půl roku života.
Částka z titulků zastarala: konečná suma je o třetinu vyšší
Peníze přicházely od diváků za více než 850 epizod na YouTube a desítky živých přenosů na Twitchi. Celkem se podle Kurtova webu vybralo přes 530 000 dolarů, v přepočtu přibližně 12,5 milionu korun. Guinnessova kniha rekordů mu udělila dva rekordy, jeden za nejdelší cestu v Minecraftu a druhý za nejvyšší částku, kterou jednotlivec vybral na charitativní pochod ve videohře.
Guinness ve svém záznamu k 15. dubnu 2024 eviduje 478 683,68 dolaru. Údaj „přes 400 000 dolarů“, který se ve zprávách o Kurtovi objevuje, proto platí, ale popisuje stav, který sbírka překonala ještě před dubnem 2024. Konečná suma ho převyšuje zhruba o třetinu.
Výtěžek dostalo osm organizací s velmi odlišným zaměřením. Herní komunitě je nejbližší Child's Play Charity, která zpříjemňuje pobyt dětem v nemocnicích hrami a herním vybavením. Zdravotnickou pomoc poskytuje humanitární organizace Direct Relief, zvířata chrání PAWS a Equal Justice Initiative usiluje o spravedlivější justici a zastupuje mimo jiné nespravedlivě odsouzené. Část peněz šla na boj s pandemií covidu-19 přes iniciativu Crush COVID nadace CDC Foundation. Rise Above the Disorder pomáhá lidem dostat se k péči o duševní zdraví a Equality Texas Foundation hájí práva LGBTQ+ lidí v Texasu. Jedna ze sbírek v roce 2025 směřovala agentuře OSN UNRWA, která pomáhá palestinským uprchlíkům. Kolik peněz získala která organizace, zveřejněné údaje neuvádějí.
Prvním člověkem na Far Lands v režimu Survival Kurt není
Toto prvenství patří hráči KilloCrazyMan. Na Far Lands v režimu Survival dorazil 19. června 2020, pět let před Kurtem, a Guinness mu za to přiznal samostatný rekord. Ve zprávách o Kurtově příchodu tenhle údaj často chybí. Oba Kurtovy rekordy se přitom týkají délky cesty a vybraných peněz, takže s KilloCrazyManovým prvenstvím nijak nesoupeří.
Kurtův projekt vyniká vytrvalostí a důsledností. Postup dokumentoval veřejně od roku 2011 a každý úsek zachytil na video. Nether jako zkratku nepoužil a cestu si jinak výrazně neurychloval. Už v roce 2014 v rozhovoru pro The New Yorker shrnul svůj přístup větou: „Jde o cestu, ne o cíl.“ Z chyby ve hře postupně vyrostl dlouhodobý komunitní projekt, který spojil zábavu s charitativními sbírkami.
Co Kurt nechal na zdeformované stěně 4. října 2025
V ten den dorazil Kurt k okraji Far Lands, vyšplhal na stěnu a umístil na ni pamětní ceduli s nápisem: „Zde Farlandeři poprvé vstoupili na Far Lands! 4. října 2025.“ Krajina vypadala přesně tak, jak ji komunita roky popisovala. Oblohu zakrývaly obří masy kamene, pod nimi se otevíraly temné propasti a terén byl tak pokroucený, že běžný svět Minecraftu téměř nepřipomínal.
Jeho kanál na YouTube má dnes přes 456 tisíc odběratelů a 88,6 milionu zhlédnutí. Možnosti, jak sérii podpořit nebo přispět na charitu, Kurt průběžně zveřejňuje na svém webu. Série pokračuje pod názvem Far Lands and Beyond a vede do oblasti za Far Lands, kterou zatím nikdo neprozkoumal.