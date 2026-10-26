Osm fregat MEKO proti ruským ponorkám v Baltu: Německo kvůli nim riskuje spor o 4,7 miliardy eur s loděnicí Damen

Fregaty MEKO A-200 DEU, které námořnictvo vede jako třídu F128, už v době hlasování existovaly i fyzicky. Předběžnou smlouvu s loděnicí TKMS Německo podepsalo 3. února 2026. Ve stejném měsíci začalo řezání oceli a v květnu byl položen kýl první lodi. Poslanci tak v říjnu rozhodovali o opci na další čtyři kusy ve chvíli, kdy se první čtveřice už stavěla.
Kolik zbude z úspory, když Damen u soudu uspěje s celou žalobou
Program F126 měl námořnictvu dát šest velkých víceúčelových fregat od nizozemské skupiny Damen. Podle německé vlády nabral zpoždění nejméně 43 měsíců, tedy přes tři a půl roku. Náklady se z původního rámce kolem 10 miliard eur mohly vyšplhat až na 18,8 miliardy, což je téměř dvojnásobek. Vláda program 24. června 2026 zastavila.
Damen se ozval prostřednictvím advokáta Petera Gauweilera a své smluvní nároky vůči Spolkové republice vyčíslil přibližně na 4,7 miliardy eur. Podle agentury Reuters si navíc vyhrazuje další škody, které zatím nevyčíslil. Vláda nárok odmítá jako neodůvodněný. Pokračovat v projektu by podle ní bylo nezodpovědné vůči rozpočtu i vůči spojencům.
První čtveřice nových lodí stojí zhruba 6,3 miliardy eur, druhá dalších 5,3 miliardy. Dohromady to dělá 11,6 miliardy eur, v přepočtu kolem 290 miliard korun. Na jednu loď vychází nová třída přibližně na 1,45 miliardy eur, kdežto fregata F126 by při nejhorším odhadu stála přes 3,1 miliardy za kus. Kdyby Damen vysoudil celou vyčíslenou částku, zaplatilo by Německo za osm nových lodí a odškodné 16,3 miliardy eur, tedy o 2,5 miliardy méně, než kolik hrozilo stát šest fregat F126. Rezerva ale platí jen do chvíle, než Damen vyčíslí škody, které si zatím vyhradil.
Co umí loď, která má méně než polovinu výtlaku zrušené F126
Fregata MEKO A-200 DEU nevznikla na rýsovacím prkně. Platforma existuje v exportních verzích už řadu let a německá varianta ji upravuje pro Deutsche Marine s důrazem na lov ponorek. Výtlak kolem 4 000 tun odpovídá 40 procentům velikosti fregaty F126, která měla mít 10 000 tun. Posádku tvoří 121 lidí, zatímco F126 počítala s ubytováním pro 198 osob.
Protiponorkovou výbavu tvoří sonar v přídi, vlečný sonar a vrtulník Sea Tiger. Lehká torpéda MU90 ráže 324 mm mají dostřel přes 10 kilometrů a plují rychlostí 50 uzlů. Loď dále ponese vertikální odpalovací systém a rampy pro střely proti hladinovým i pozemním cílům, jejich finální konfiguraci ovšem Bundeswehr zatím plně nezveřejnil. Úderná síla nových fregat se proto zatím posoudit nedá.
Britská fregata Type 31 má výtlak 5 700 tun a dosah přes 13 890 kilometrů a je navržená jako univerzální loď pro nasazení po celém světě. Německá MEKO je o třetinu lehčí a stavěná hlavně pro jediný úkol, kterým je najít a zneškodnit ponorku. Bojovou elektroniku dodá švédský Saab: systém řízení boje 9LV, radary Sea Giraffe 4A a 1X, pasivní senzory a kompozitní nástavby, to vše za 8,7 miliardy švédských korun.
Ruská korveta o 950 tunách unese střely s doletem přes 1 500 km
Baltské moře patří k nejpečlivěji sledovaným námořním prostorům. Od ledna 2025 v něm běží alianční operace Baltic Sentry, která chrání podmořské kabely, plynovody a datové trasy. Fregaty, hlídkové letouny a námořní drony členských států řídí velitelství CTF-Baltic v Rostocku. Na souši Německo buduje v Litvě brigádu až o 5 000 vojácích, hotová má být do roku 2027.
Ruská síla v Baltu stojí na ponorkách, raketových korvetách a pobřežních systémech kolem Kaliningradu. Korvety třídy Stereguščij mají výtlak kolem 2 220 tun, 100mm kanón a protiponorkový vrtulník Ka-27. Ještě menší Bujan-M s výtlakem 950 tun, tedy zhruba čtvrtinou německé MEKO, nese osm odpalovacích buněk. Do nich se vejdou střely Kalibr s doletem přes 1 500 kilometrů nebo Oniks s doletem kolem 300 kilometrů a rychlostí Mach 2,5.
Z ruské trojice ponorek, raketových korvet a pobřežních systémů míří nové fregaty především na ponorky. Odpověď na střely z korvet Bujan-M zveřejněné údaje nedávají, protože raketová výzbroj MEKO zůstává neupřesněná. Každá z osmi lodí má zvládat samostatné protiponorkové hlídky, doprovod konvojů a ochranu tras, po kterých se zásobuje Pobaltí a sever Evropy.
Do kdy by mělo vyplout všech osm lodí, když vše půjde podle plánu
Berlín si proti dalšímu skluzu postavil několik pojistek. Žádný nový návrh se nevyvíjí, protože základem je ověřená platforma. Bojový systém je sladěný s modernizací starších fregat třídy F123, čímž klesá riziko při jeho začleňování do lodi. Zrychlený akviziční režim omezuje požadavky na to, co ukládá zákon, a sériová výroba počítá s dodavatelským řetězcem rezervovaným na dlouhou dobu dopředu.
První loď má Bundeswehr převzít v prosinci 2029 a ostrá zkouška zbraní je naplánovaná na začátek roku 2030. Od podpisu smlouvy k předání první fregaty tak má uplynout 46 měsíců, jen o tři víc, než kolik činilo samotné zpoždění programu F126. Termín může posunout jakýkoli skluz v dodávkách od Saabu nebo nedostatek kapacit v loděnicích.
Bundeswehr sám uvádí, že se MEKO A-200 DEU z původně zamýšleného přemosťovacího řešení mění v novou páteř německé protiponorkové obrany. TKMS prezentuje druhou čtveřici jako stabilizaci celého německého námořního průmyslu a jeho dodavatelů. Po první lodi má každých devět měsíců přibýt další, takže při dodržení tempa by osmá fregata připadla zhruba na březen 2035.