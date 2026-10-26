Oblíbená internetová služba chystá velké změny. Miliony lidí si budou muset zvyknout na nové ovládání

YouTube přichází s výraznou úpravou své domovské stránky a mobilní aplikace. Od 22. října začal postupně zavádět nové možnosti přizpůsobení doporučovaných videí, upravenou navigaci a přesunutí záložky s odebíranými kanály. Uživatelé tak budou mít větší kontrolu nad tím, jaký obsah se jim zobrazuje, současně si ale budou muset zvyknout na jiné rozmístění některých ovládacích prvků. Novinky se týkají především způsobu procházení videí a přístupu k oblíbeným tvůrcům. Jejich zavádění probíhá postupně a dostupnost jednotlivých funkcí se liší podle země i používaného zařízení. Pro české uživatele je důležité, že část nových možností zatím zůstává dostupná pouze ve Spojených státech.
Oblíbená záložka mění své místo
Jednou z nejviditelnějších úprav je přesunutí sekce s odebíranými kanály. Ta se v mobilní aplikaci dosud nacházela ve spodní navigační liště, kde ji uživatelé mohli snadno otevřít jedním klepnutím. Nově se přesouvá do horní části domovské obrazovky, kde dostává zkrácené označení Subs. Spodní nabídka se tím zjednoduší a bude obsahovat čtyři hlavní položky, mezi nimi domovskou stránku, krátká videa a uživatelský profil. V horní části naopak přibudou samostatné záložky určené například pro hudbu a živá vysílání. Nabídka filmů a televizního obsahu se zobrazí uživatelům s odpovídajícími placenými službami. Pro diváky, kteří pravidelně sledují nové příspěvky svých oblíbených kanálů, půjde především o změnu zažitého způsobu ovládání.
Každý si bude moci vytvořit vlastní nabídku videí
Další novinkou jsou personalizované přehledy videí, které si uživatel vytvoří podle vlastního zadání. Místo spoléhání výhradně na automatická doporučení bude možné napsat, jakému tématu se má samostatná nabídka věnovat. Systém následně připraví výběr odpovídajících videí a bude jej průběžně aktualizovat. Uživatel si například může vytvořit přehled zaměřený na zahradničení, historické dokumenty nebo krátká cvičení pro domácí prostředí. Jednotlivé přehledy se uloží do horní navigační lišty, odkud mezi nimi bude možné přepínat. Jejich nastavení půjde dodatečně upravit, aniž by bylo nutné vytvářet nový výběr od začátku. Funkce tak umožní oddělit různé zájmy, které se dnes běžně prolínají v jedné domovské nabídce.
Někteří uživatelé získají více možností
Rozdíly se projeví také mezi bezplatnými a placenými účty. Běžný uživatel si bude moci uložit nejvýše tři aktivní vlastní přehledy, zatímco předplatitel služby YouTube Premium jich může mít až osm. Připravené nabídky se navíc synchronizují mezi mobilním telefonem a počítačem, pokud je člověk přihlášený ke stejnému účtu Google. Nová funkce však zatím není celosvětově dostupná. První vlna se týká přihlášených uživatelů ve Spojených státech, kterým je alespoň 13 let, používají službu v angličtině a mají zapnutou historii vyhledávání. Pro české diváky zatím nebylo oznámeno konkrétní datum zpřístupnění této možnosti. Samotné změny navigace mobilní aplikace je proto potřeba odlišovat od zavádění nových personalizovaných přehledů.
Proměna souvisí s širšími plány společnosti
Současné úpravy nejsou prvním pokusem YouTube změnit způsob, jakým lidé objevují nový obsah. Už v září společnost představila plány na rozšíření personalizovaných doporučení a nové možnosti vyhledávání podle konkrétních zájmů. Významnou roli přitom stále více získávají nástroje využívající umělou inteligenci, které dokážou pracovat i s běžně formulovanými požadavky. Nové přehledy představují posun oproti dosavadnímu systému, který doporučení vytvářel především na základě předchozí aktivity uživatele. Divák nyní získává možnost sám určit, jakým směrem se má výběr videí ubírat. YouTube přitom ponechává i standardní domovskou stránku s automatickými doporučeními, takže nové nastavení nebude povinné. Další rozšiřování funkcí bude záviset na postupném zavádění služby do dalších zemí a jazykových prostředí.
Použité zdroje: support.google.com, blog.youtube, 9to5google.com, androidauthority.com