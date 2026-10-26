Pistole vám cvaká po třech litrech? Rozbitý stojan to zpravidla není, ve vedru přes 40 °C za tím bývá vaše auto

Od 18. do 30. června 2026 se podle ČHMÚ denní maxima v Česku držela nad třiceti stupni. Dne 28. června naměřili v Doksanech 41,9 °C, což je nový absolutní teplotní rekord. Ve stejných dnech se na sociálních sítích a v diskuzích pod články množily stížnosti na pistole, které utnou tankování po pár litrech, a na pumpy, kde je prý něco rozbité. Stojany přitom zpravidla fungují správně. Cvakání vzniká souhrou tří systémů, které si v horku začnou překážet.
Malý otvor na špičce hubice rozhoduje o konci tankování
Výdejní pistole nemá čidlo hladiny ani senzor výparů. Vypíná ji čistě mechanický princip. Palivo v jejím těle proudí přes Venturiho zúžení, které vytváří podtlak. Ten je hadičkou propojený s malým snímacím otvorem na samém konci hubice.
Dokud snímacím otvorem volně proudí vzduch, podtlak zůstává nízký. Jakmile otvor něco ucpe, podtlak skokově stoupne, uvolní západku a hlavní ventil se zavře. Může to být hladina paliva, cáknutí zpátky z hrdla nebo pěna. Technický bulletin výrobce Husky to popisuje tak, že pistole reaguje výhradně na dění u své špičky a stav nádrže ji nezajímá. Pro řidiče z toho plyne, že cák benzínu na nešťastném místě ukončí tankování stejně spolehlivě jako plná nádrž.
Husky zároveň uvádí, že předčasné vypínání typicky způsobuje tvar plnicího hrdla a vysoký průtok. Čím rychleji palivo teče, tím víc cáká a tím snáz snímací otvor zasáhne.
Kdy se auto a stojan začnou přetahovat o tytéž páry benzínu
Přitékající benzín vytlačuje z nádrže páry a auto je musí kontrolovaně odvést. Moderní vozy na to mají systém EVAP s uhlíkovým kanistrem, který páry zachytí. Ventilační cesta se může zúžit, třeba zaneseným filtrem, přilepeným ventilem nebo nevhodným tvarem hrdla. Palivo se pak vrací do plnicí trubice a zaplaví snímací otvor dřív, než je nádrž plná.
Na stojanu mezitím běží rekuperace par Stage II, která páry z plnicího hrdla odsává zpět do zásobníku stanice. Vyhláška č. 415/2012 Sb. jí předepisuje účinnost zachycení nejméně 85 %. Objem odsátých par má odpovídat 0,95 až 1,05 násobku natankovaného benzínu. Pokud má auto vlastní zachytávání par ORVR, mohou si oba systémy konkurovat o stejný objem. Jak často se to skutečně stává, ale nikdo nevyčíslil, a tahle část vysvětlení proto zůstává hypotézou.
Horko do celé soustavy přidává páry. Americká agentura EPA reguluje takzvaný Reidův tlak par, tedy to, jak snadno se benzín odpařuje. Letní směs ho má kvůli omezení emisí nižší než zimní, přesto se při 40 °C odpařuje výrazně víc než při 25 °C. Auto, které celé odpoledne stojí na slunci, má prohřátou nádrž a kanistr naložený párou. Kanistr se totiž proplachuje teprve za jízdy, když motor nasává vzduch přes uhlíkovou náplň. Po celodenním stání na parkovišti je proto systém zatížený víc než po hodinové jízdě a horký benzín v hrdle při plném stisku páčky okamžitě pění.
Čtyři věci, které můžete změnit hned u stojanu
Nejdřív zasuňte pistoli do hrdla úplně. Česká vyhláška požaduje, aby na stojanech s benzínem visel nápis, který na to upozorňuje. Čím hlouběji hubice sedí, tím menší je riziko, že snímací otvor zasáhne zpětný cák. Potom nemačkejte páčku naplno. Aretace mívá dva nebo tři zářezy a nižší stupeň znamená menší průtok i méně cákání. Snížení průtoku doporučuje Husky jako první krok při opakovaném vypínání, takže je to nejlépe podložená rada z celé čtveřice.
Když vypínání pokračuje, zkuste pistolí v hrdle mírně pootočit, aby se snímací otvor dostal z dráhy odstřiku. Jakmile pistole na konci tankování cvakne, už nedolévejte. Manuály automobilek, výslovně třeba uživatelská příručka Chrysleru, uvádějí, že po automatickém vypnutí je nádrž plná. Opakované domáčkávání po kapkách riskuje přeplnění a zatěžuje systém EVAP.
O peníze kvůli cvakání nepřicházíte. Stojan účtuje přesně ten objem, který prošel hadicí. Ztrátou je jen to, že v nádrži zůstane méně benzínu, než by se při klidnějším tankování vešlo.
Rozsvícená kontrolka motoru může souviset s cvakáním pistole
Občasné cvaknutí v tropický den je fyzikálně vysvětlitelné jev. Pokud se ale pistole vypíná opakovaně, na různých stanicích a i mimo vedra, je problém téměř jistě v autě. GM v servisním bulletinu řeší obtížné plnění nádrže jako diagnostiku systému EVAP. Jako možné příčiny jmenuje omezený průtok ventilační trasou, vadný odvětrávací ventil a zanesený kanistr. Potíž může doprovázet rozsvícená kontrolka motoru s kódy P0442, P0446, P0455 nebo P0449.
Daimler připomíná ještě jednu možnost. Některé pistole nemají dostatečnou délku, aby správně otevřely prvky v plnicím hrdle konkrétního modelu. Svůj podíl na vypínání tak může mít i kombinace určitého vozu a typu stojanu.
U mechanika chtějte diagnostiku EVAP a odvětrání. Patří do ní kontrola odvětrávacího ventilu, ventilační linky, kanistru, plnicí trubice a průchodnosti celé trasy od hrdla k nádrži. S horkem se přitom dá počítat i dál, protože slovenský SHMÚ na konci července ohlásil nástup další vlny.