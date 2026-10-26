Tesla ukázala Roadster, který se vznesl nad asfalt. Jen záloha na verzi Thrust stojí přes 5 milionů korun

Premiéra proběhla v říjnu v texaském McGregoru. Jednomístný Roadster Rocket se zvedl nad zem pomocí deseti trysek na stlačený plyn, ve vzduchu se otočil a dosedl zpátky na asfalt. Tesla to na své oficiální stránce shrnuje větou „Takže ano, umí létat“. Ceník zatím nezveřejnila pro žádnou verzi, takže jediné známé částky jsou rezervační zálohy. Přepočty na koruny v článku vycházejí z kurzu ČNB k 19. říjnu 2026.
Dvě verze si rezervujete přes web, na třetí potřebujete pozvánku
Nejdostupnější je dvoumístný Performance, podle Tesly „připravený na silnici“. Má aktivní aerodynamiku a vícerežimový sací systém, ve kterém ventilátory pod podlahou odsávají vzduch a vzniklý podtlak přitlačuje auto k vozovce i tehdy, když stojí. Tesla tvrdí, že přítlak stačí k tomu, aby vůz udržel i na stropě. Rezervační záloha činí 50 000 dolarů, tedy zhruba 1,08 milionu korun. Hned se platí 5 000 dolarů a zbylých 45 000 musí zákazník poslat do deseti dnů, takže celou částku má Tesla k dispozici téměř okamžitě.
Thrust přidává vzadu čtyři trysky na stlačený plyn a Tesla ho řadí mezi vozy „připravené na závodní dráhu“. Zůstává dvoumístný a vyrobí se ho jen omezený počet kusů. Záloha činí 250 000 dolarů, přibližně 5,38 milionu korun, což je pětkrát víc než u Performance a nejvíc ze všech verzí, které jdou veřejně rezervovat. Za rozdíl 200 000 dolarů dostane zájemce čtyři trysky, místo v omezené sérii a slíbené zrychlení z 0 na 100 km/h za méně než jednu sekundu. Zaplacená částka slouží jen k zajištění místa v pořadníku a cenu auta Tesla neuvedla.
Rocket, který na premiéře létal, je jednomístný demonstrátor. Deset trysek má rozmístěných po obvodu karoserie a nese dvě tlakové nádrže o celkovém objemu 600 litrů se zhruba 250 kilogramy stlačeného vzduchu. Umí se vznést, popojet ve vzduchu dopředu a otáčet se. Na veřejné silnice nesmí, protože pro ně podle Tesly není schválený, a veřejná cena neexistuje. Rezervovat ho lze jen na pozvánku a podle čeho Tesla zvané vybírá, zatím neřekla.
Inženýr SpaceX vyjmenoval tři technologie, které Roadster zvedly ze země
Na pódiu vystoupil Lars Moravy, inženýr SpaceX, a popsal, co do auta přinesla raketová firma. Trysky na stlačený plyn fungují na podobném principu jako manévrovací motory raket. Dále jsou tu tlakové nádrže typu COPV, tedy kompozitní nádrže vyztužené uhlíkovými vlákny. Třetí částí je vysokotlaký vzduchový systém, díky kterému auto zvládne krátké manévry ve vzduchu.
Sací systém pod podlahou má opačný úkol a drží auto na zemi. Moravy mluvil o průjezdu zatáčkou při bočním přetížení přes 2 G, což klade mimořádné nároky na pneumatiky i na celou konstrukci. Roadster má podle Tesly umět přecházet mezi extrémním přítlakem a krátkým letem.
Létající demonstrátor na premiéře nikdo neřídil. Rocket létal v plně autonomním režimu a Elon Musk to vysvětlil slovy „Abychom se ujistili, že nikoho nezabijeme“. Let s člověkem za volantem tedy Tesla zatím nepředvedla, i když Roadster na téže premiéře představila jako jediný ručně řízený vůz, který vyrábí. Zbytek její nabídky se přitom čím dál víc soustředí na autonomní řízení.
Zrychlení pod jednu sekundu na stovku zatím nikdo nezávisle neověřil
Verze Thrust má podle Tesly zrychlit z 0 na 100 km/h za méně než jednu sekundu. Automobili Pininfarina Battista, nejrychlejší ze sériových hypersportů, se kterými se Roadster srovnává, k tomu potřebuje 1,86 sekundy. Roadster by tak byl o víc než osm desetin sekundy rychlejší. Aktuální Koenigsegg uvádí 1,9 sekundy a Bugatti Chiron Super Sport 2,4 sekundy, tedy víc než dvojnásobek slibovaného času Tesly.
Číslo Tesly je zatím jen deklarace. Navíc počítá s pomocí trysek, nikoli jen s tím, co na asfalt přenesou pneumatiky. Porovnávané hypersporty zrychlují výhradně díky trakci kol, takže rozdíl osmi desetin sekundy z velké části měří tah trysek, které žádný z nich nemá.
Tesla v rezervačních podmínkách nezaručuje ani to, že auto vůbec dodá
Záloha kupuje místo v pořadníku. Podle rezervačních podmínek Tesly jde o rezervační smlouvu. Ke konfiguraci auta a podpisu kupní smlouvy Tesla zájemce vyzve až před zahájením výroby. Do té doby může rezervaci zrušit zákazník i Tesla a záloha se pak vrací v plné výši na platební metodu, ze které přišla.
Drobné písmo dodává, že Tesla negarantuje termín dodání ani samotné dodání. Kdo pošle peníze, má tedy jistotu jen v tom, že je při zrušení dostane zpátky. Až do té doby ale peníze leží u automobilky, a ta podle agentury Reuters míří se zahájením výroby na rok 2028.
Čeští zájemci najdou Roadster jako samostatný produkt v českém formuláři pro zpětné zavolání a místní obchodní poradce jim může zprostředkovat kontakt. Veřejný český rezervační formulář s částkami v korunách zatím k dohledání není. Česká produktová stránka upozorňuje, že dostupnost vozu závisí na místních zákonech. Druhou generaci Roadsteru Tesla poprvé ukázala v roce 2017. Pokud výroba začne podle plánu v roce 2028, uplyne mezi představením a výrobou jedenáct let.