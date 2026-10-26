Evropské podvodní drony se řídí jako rybí hejno. Za 90 milionů korun se naučily spolupracovat bez signálu GPS

Projekt se jmenuje SABUVIS II a zastřešovala ho Evropská obranná agentura (EDA). Odbornou práci vedla Akademie námořnictva v Gdyni, partnery Polska byly Německo, Portugalsko a Slovinsko. Výsledkem je demonstrátor celého roje autonomních podvodních strojů, které si mezi sebou posílají zprávy, drží formaci a dělí se o úkoly. Nepotřebují k tomu jediné velitelské centrum ani satelitní signál.
Pod vodou dronům GPS nahrazují čtyři druhy senzorů
Satelitní navigace, na které stojí velká část techniky na souši i ve vzduchu, pod hladinou nefunguje. Rádiové signály voda rychle tlumí a signál GPS do větších hloubek neproniká. Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) upozorňuje, že podvodní robot proto potřebuje jiné způsoby určování polohy. Bez nich se jeho odhad polohy postupně vzdaluje od skutečnosti, dokud nezíská nové referenční údaje.
Tým SABUVIS II proto spojil několik navigačních metod najednou. Drony nesou inerciální měřicí jednotky, optické gyroskopy a tlakové hloubkoměry, které hlídají hloubku ponoru. K nim přidali dopplerovské senzory, jež měří rychlost stroje vůči mořskému dnu. Data ze všech čtyř zdrojů zpracovává rozšířený Kalmanův filtr a podle dostupných měření odhad polohy průběžně zpřesňuje.
O vzájemné poloze se stroje informují akusticky, přes podvodní modemy a protokol JANUS. Po vynoření si polohu opraví podle satelitní navigace, v ponoru se spoléhají na vlastní senzory a na sousedy v roji. V dřívějších fázích projektu se zkoušela i optická navigace podle známých orientačních bodů na pobřeží.
Ryby se v hejnu obejdou bez velitele. Podle stejného principu plují drony
Hejno ryb se řídí několika poměrně jednoduchými pravidly. Každý jedinec sleduje své nejbližší sousedy, drží si od nich odstup a přizpůsobuje jim směr i rychlost. Kromě zraku ryby používají postranní čáru, smyslový orgán podél těla, který zachytí změny tlaku a pohyb vody v bezprostředním okolí. Díky tomu hejno dokáže rychle změnit směr, aniž by každý pohyb někdo řídil.
Hejnové chování se během evoluce vyvinulo u mnoha skupin ryb a řadě druhů dodnes snižuje riziko útoku predátorů, usnadňuje pohyb i hledání potravy. Inženýři SABUVIS II se tyto principy koordinace snaží přenést do softwaru. V roji tak některé stroje obstarávají navigaci a koordinaci, zatímco ostatní plní konkrétní úkoly. Když jeden člen selže, zbytek upraví své chování a misi dokončí. EDA tuhle odolnost uvádí jako jednu z hlavních výhod spolupráce více autonomních platforem, protože úspěch mise pak nevisí na jediném stroji.
Ryby posloužily i jako vzor pro pohon. Některé platformy z projektu místo lodního šroubu používají vlnivý pohyb inspirovaný rybími ploutvemi. EDA už v roce 2019 zmiňovala dva možné přínosy, nižší spotřebu energie a menší akustickou stopu, takže by takové stroje mohly být pro některé podvodní senzory hůř zjistitelné. Šlo o očekávání z doby zahájení a zveřejněné informace zatím neříkají, nakolik se při zkouškách potvrdila.
Roj je stavěný pro mělčiny u pobřeží, kde se velké ponorky pohybují těžko
SABUVIS II je vojenský projekt. Míří na průzkum, sledování, ochranu kritické námořní infrastruktury, zabezpečení přístavů a operace v nebezpečných podmínkách. Autonomní útočná funkce ve veřejně popisovaných cílech hlavním tématem není, důraz leží na průzkumu, koordinaci a obraně. Slovo „veřejně“ je v té větě podstatné, protože o neveřejné části cílů zdroje nic neříkají.
Načasování souvisí s rostoucími obavami o kabely, potrubí a další zařízení na mořském dně, zvlášť v Baltském moři. NATO tam v lednu 2025 spustilo operaci Baltic Sentry, do které nasadilo fregaty, hlídková letadla a další prostředky námořního dohledu. Evropská komise v únoru 2026 upozornila na opakované incidenty s podmořskými kabely a připomněla akční plán EU pro jejich ochranu. Ten představila o rok dřív, v únoru 2025. Souběžně běží projekt PESCO CSIP, zaměřený na ochranu infrastruktury na mořském dně.
Roj menších a obratnějších strojů má pracovat v mělkých pobřežních vodách a v přístavech. Na velkém území si stroje mohou rozdělovat práci podle toho, co se zrovna děje.
Projekt skončil v únoru 2026 a na termín nasazení se stále čeká
Rozpočet činil 3,7 milionu eur, tedy zhruba 90 milionů korun. Za tu částku Evropa koupila ověření principu, hotovou zbraň připravenou k nasazení z ní nemá. Zkoušky proběhly v Polsku, Německu a Portugalsku a smíšené roje se testovaly i v reálných podmínkách na mezinárodním cvičení REPMUS 2025. Kolik strojů roj při zkouškách tvořil a jak přesně udržely polohu, zveřejněné informace neuvádějí.
Spojené státy postupují několika směry. Program DARPA Manta Ray vyvíjí velké autonomní podvodní platformy pro dlouhé mise s minimální údržbou a americké námořnictvo zkoumá koordinaci bezosádkových plavidel. Čína představila decentralizovaný systém pro spolupráci většího počtu podvodních robotů už v roce 2021 na Harbinské technické univerzitě. Evropský projekt sází na biomimetické platformy, mělké evropské vody a spolupráci různých typů autonomních strojů. Důležitá je i interoperabilita, tedy schopnost systémů z různých zemí fungovat společně.
Česko se projektu neúčastnilo. Podmořské kabely a energetická infrastruktura ale drží v chodu evropskou ekonomiku, takže jejich ochrana se nepřímo dotýká i české bezpečnosti a hospodářství. SABUVIS II byl oficiálně dokončen na začátku února 2026 po čtyřech letech vývoje. Termín zavedení do výzbroje zatím nikdo veřejně neoznámil.