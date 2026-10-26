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Evropské podvodní drony se řídí jako rybí hejno. Za 90 milionů korun se naučily spolupracovat bez signálu GPS

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Evropské státy pod vedením Polska čtyři roky ladily roj podvodních strojů, který si vystačí bez velitele a pokračuje v misi, i když jeden z nich vypadne. Vzor si inženýři vzali od ryb. Co se z výsledku stane dál, zatím nikdo veřejně neřekl.
Evropské podvodní drony se řídí jako rybí hejno. Za 90 milionů korun se naučily spolupracovat bez signálu GPS

Evropské podvodní drony se řídí jako rybí hejno. Za 90 milionů korun se naučily spolupracovat bez signálu GPS

Zdroj: Foto: U.S. Navy photos by S. L. Standifird - licence Public domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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