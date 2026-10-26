Newton tušil, že Sluneční soustava není věčná. Obří planety se nejspíš rozprchnou do miliardy let po smrti Slunce

Zhruba za pět miliard let Slunce vyčerpá vodík ve svém jádru. Nafoukne se v rudého obra, odhodí vnější vrstvy a po jeho smrti zbude bílý trpaslík, malé a velmi husté jádro s přibližně polovinou dnešní hmotnosti. Co potom čeká čtyři obří planety, tedy Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, spočítali astrofyzici Konstantin Batygin, Jim Fuller a Fred C. Adams. Jejich numerické simulace zveřejněné na serveru arXiv popisují rozpad vnější Sluneční soustavy, který přichází výrazně dřív, než vycházelo některým starším modelům.
Newtonova obava, kvůli které potřeboval ve vesmíru Boha
Ve třetí knize spisu Opticks psal Isaac Newton o tom, že planety a komety na sebe gravitačně působí a vytvářejí drobné nepravidelnosti. Ty se podle něj mohou časem zvětšovat, až naruší uspořádání celé soustavy. K úvaze ho vedl známý problém drah Jupitera a Saturnu, takzvaná „velká nerovnost“: obě planety se navzájem přitahují, a jejich polohy proto dlouhodobě kolísají. Newton z toho vyvodil, že nebeská mechanika možná sama pořádek neudrží a soustava bude jednou potřebovat Boží zásah, který ji znovu srovná.
Označovat to za předpověď zániku Sluneční soustavy je velkorysé. Newton neuvedl žádné datum ani časový horizont, o smrti Slunce nepsal a bílé trpaslíky neznal. Nevěděl ani, že Slunce tvoří převážně vodík a helium. Jeho text je filozofická úvaha o tom, jestli vesmír vydrží v pořádku bez vnějšího zásahu, a jako příčinu možného rozvratu jmenuje vzájemné působení planet a komet.
Deset tisíc výtrysků hmoty postrčí umírající Slunce
Některé starší simulace počítaly s klidným koncem Slunce, které ztrácí hmotu postupně a zhruba stejně do všech stran. Planety se v takovém scénáři kvůli slábnoucí gravitaci centrální hvězdy odsunou na širší dráhy a jejich vzájemné uspořádání přitom může vydržet velmi dlouho.
Doprovodný model Jima Fullera z roku 2026 popisuje méně uhlazený průběh. Slunce podle něj v závěrečných fázích života projde přibližně deseti tisíci epizodami, při nichž ze sebe vyvrhne hmotu. Při každé uteče řádově desetitisícina sluneční hmotnosti. Hmota přitom neuniká do všech směrů stejně, takže vznikající bílý trpaslík dostane pokaždé drobný impulz, který změní jeho pohyb.
Jednotlivé impulzy jsou malé a mění rychlost jen o několik metrů za sekundu. Jejich součet ale podle modelu dosáhne přibližně půl kilometru za sekundu. Taková změna pohybu centrálního tělesa přichází ve chvíli, kdy se planety kvůli úbytku hmotnosti Slunce stejně posouvají na vzdálenější dráhy, a narušuje jejich dosavadní gravitační rovnováhu. Pravděpodobnost chaotického vývoje tím roste.
Kolik času zbude obřím planetám po vzniku bílého trpaslíka
Simulace se Sluncem, které ztrácí hmotu nesouměrně, dopadly pro obří planety špatně. Přibližně 40 procent modelovaných soustav se stalo nestabilními ještě před vznikem bílého trpaslíka, tedy v době, kdy Slunce pořád ztrácelo hmotu. Během první miliardy let po jeho vzniku se rozpadla většina modelovaných soustav. Do tří miliard let dosáhl podíl rozvrácených případů zhruba 90 procent, takže nerozpadlou soustavu po této době ukazovala přibližně jedna simulace z deseti.
Model z roku 2020 vycházel z postupné a souměrné ztráty hmoty a vnější Sluneční soustavě dával přibližně 100 miliard let stability. Důležitou roli v něm hrála možná rezonance 5:2 mezi Jupiterem a Saturnem. Nový model klade typický rozpad zhruba jednu miliardu let po vzniku bílého trpaslíka, takže se odhad zkrátil o dva řády.
Autoři navíc pochybují, že by se Jupiter se Saturnem do rezonance 5:2 vůbec dostali, a připouštějí, že starší závěr mohl vzniknout z numerických nepřesností simulací. Když se dá takhle zpochybnit dlouhodobý výpočet, platí stejná opatrnost i pro novou miliardu let. I ta stojí na předpokladech a ten klíčový, nesouměrná ztráta hmoty, pochází z jediného doprovodného modelu.
Volně plovoucí Saturn a co prozradí znečištění bílí trpaslíci
Konec nepřijde jako jedna exploze ani hromadná srážka planet. Soustava se rozkládá postupně: dráhy se mění, začínají se křížit a gravitační setkání vymršťují planety ven. V některých simulacích vyletí Saturn ze soustavy během několika milionů let, v jiných si Uran s Neptunem prohodí pořadí nebo se jejich dráhy výrazně změní. Vyhozené planety se stanou volně plovoucími tělesy, která neobíhají žádnou hvězdu. Některá tělesa se dočasně dostanou do orbitální rezonance, ta sama o sobě ale dlouhodobou stabilitu nezaručuje.
Země u toho s velkou pravděpodobností nebude jako obyvatelná planeta. Podle standardních modelů vývoje Slunce může jeho rostoucí svítivost během příští jedné až dvou miliard let zásadně změnit podmínky na povrchu. Rudý obr pak Zemi buď pohltí, nebo na ní znemožní existenci kapalné vody. Rozpad vnější soustavy je proto pro Zemi teoretická otázka.
Praktičtější využití mají výsledky při studiu jiných hvězd. Astronomové pozorují takzvané znečištěné bílé trpaslíky, v jejichž atmosférách jsou těžší prvky, které by tam za běžných podmínek dlouho nevydržely. Předpokládá se, že je tam dodává okolní planetární materiál, třeba asteroidy nebo úlomky rozpadlých planet. Chaotický vývoj, jaký ukazují nové simulace, nabízí mechanismus, který by k tomu mohl přispívat: část těles vymrští do mezihvězdného prostoru a jiná pošle blíž k hvězdnému pozůstatku.