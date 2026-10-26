Yaris měl na tachometru přes půl milionu kilometrů a technici nenašli zásadní závadu. Žebříčky dávají Toyotě za pravdu

Historku o Yarisu rozšířil v červenci 2026 deník Le Figaro. Jeden vůz s mimořádným nájezdem může být šťastný kus, a proto stojí za to položit ji vedle lednového průzkumu francouzského spotřebitelského magazínu Que Choisir. Ten oslovil přes 53 000 motoristů v Evropě a porovnal 36 značek. První místo obsadil Lexus, prémiová odnož Toyoty, a Toyota sama skončila ve špičce těsně za ním.
Lexus si v průzkumu OCU připsal 93 bodů ze sta
Španělská spotřebitelská organizace OCU měla k dispozici ještě větší vzorek: odpovědi 85 590 respondentů o 392 modelech. Lexus v něm získal 93 bodů. Toyota a Subaru dostaly shodně o dva body méně, takže mateřská značka za svou prémiovou odnoží téměř neztrácí. Honda a Mazda mají 89 bodů a i ony jsou japonské. Mezi Lexusem a touto dvojicí jsou tedy jen čtyři body.
Třetí pohled přináší americký Consumer Reports, který rozebral 140 000 vozidel ve stáří od pěti do deseti let. Jde o auta, která už mají za sebou roky běžného provozu, a i v jeho datech vedou japonské značky. Toyota s Lexusem patří ke stálicím.
Dvě evropské organizace a jedna americká pracovaly každá s vlastní metodikou a vlastním vzorkem, a přesto dospěly k téměř stejnému pořadí v čele. Díky shodě tří nezávislých souborů se statisíci aut a desítkami tisíc řidičů stojí historka o jednom Yarisu na datech.
Které značky ve Francii nejčastěji končí na odtahovém voze
Každý žebříček měří něco jiného. Que Choisir a OCU sledují celkovou poruchovost za léta provozu, kdežto pojišťovna Leocare zkoumala, kolikrát musela vyjet silniční služba nebo odtahovka. Prošla téměř 10 000 žádostí o asistenci, které ve Francii přišly mezi březnem 2023 a dubnem 2024. Nejčastěji šlo o Renault, za ním následovaly Peugeot, Volkswagen, Mercedes a Citroën a potom BMW, Audi, Opel a Ford. Toyota se ve výčtu objevuje až za nimi.
Leocare navíc uvádí, že Renault, Peugeot, Opel, Ford a Fiat měly výrazně víc asistenčních zásahů, než by odpovídalo očekávanému průměru. Výsledek je přepočtený na velikost flotily, takže tyto značky se porouchají častěji i po zohlednění toho, kolik jich po silnicích jezdí.
Záruční náklady výrobců ukazují jiné pořadí a Renault, který vede statistiku odtahů, v nich vychází lépe. Podle červnové analýzy Que Choisir vyčlenil za rok 2025 do záručních rezerv 654 eur na vůz. U koncernu Stellantis to bylo 1 118 eur, tedy zhruba o 70 % víc. Renault zároveň meziročně svolal do servisů o 40 % aut méně. Stellantis má za sebou krystalizaci AdBlue u dieselů, rozsáhlé svolávací akce motoru 1.5 HDi a problémy tříválců PureTech 1.0 a 1.2, u nichž výrobce sám přiznal nadměrnou spotřebu oleje a předčasné opotřebení rozvodového řemene.
Slabé místo novějších Toyot skrývá dvanáctivoltová baterie
Ani Toyota se v datech neobjevuje bez poskvrny. Německý autoklub ADAC ve své panelové statistice pro rok 2026 upozornil, že Yaris, Yaris Cross, RAV4 a C-HR mají nadprůměrnou poruchovost a příčinou je slabá dvanáctivoltová startovací baterie. Od listopadu 2024 montuje Toyota do Yarisu a Yarisu Cross větší baterii, od února 2026 ji dostávají také Corolla a C-HR.
Ze zveřejněných informací nevyplývá, jestli a od kdy dostává silnější baterii i RAV4, přestože ho ADAC jmenuje mezi postiženými modely. Kdo uvažuje o RAV4 z posledních let, měl by se na to zeptat prodejce.
Slabou baterii, kterou výrobce u tří ze čtyř jmenovaných modelů řeší montáží větší, lze vyměnit snáz než opravit závady, jaké OCU popisuje u jiných značek. U Peugeotu a Citroënu podle ní převažují potíže se spalovacím motorem a brzdami, u Renaultu elektrické problémy.
Co prověřit u ojetiny dřív, než za ni zaplatíte
Kolik z toho platí pro Česko, se přímo ověřit nedá. Podle Ministerstva dopravy u nás jezdí 330 744 Renaultů a 329 218 Peugeotů, obě značky jsou tedy v provozu prakticky stejně početné. Toyot je 236 425, zhruba o 94 tisíc méně než Renaultů. Veřejně dostupný český průzkum spolehlivosti podle značek z dat stanic technické kontroly se dohledat nepodařilo. Samotné počty závad by navíc bez přepočtu na stáří a nájezd nic neřekly.
Rozhodovat se proto vyplatí podle konkrétního modelu, motoru a ročníku. U ojetého vozu ze skupiny Stellantis je na místě nejdřív prověřit VIN a historii svolávacích akcí, potom si vyžádat kompletní servisní knihu a u motorů PureTech hledat známky nadměrné spotřeby oleje. U novějších Renaultů Austral a Espace stojí za kontrolu, jestli prošly svolávací akcí kvůli vadné hadici odvětrání olejových par. Zápach benzinu nebo stoupající hladina oleje jsou příznaky, které při ignorování mohou skončit zadřeným motorem.
Do nákladů na provoz patří i cena dílů. Que Choisir prošel 900 000 expertních spisů z roku 2025 a vyšlo mu, že náhradní díly na Renault jsou o 2,3 % dražší než průměr všech značek. Toyota se podle stejné analýzy řadí mezi značky s levnějšími díly.