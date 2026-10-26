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Šéf NASA promítl obrys stroje, který vypadá jako nový Blackbird. První let by mohl přijít už kolem roku 2029

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Šéf NASA Jared Isaacman v polovině září promítl na konferenci mezi slidy o rozpočtu a vesmírných misích tmavý obrys letadla, jaké agentura dosud neukázala. Neprozradil o něm skoro nic a jednu přímou otázku nechal bez odpovědi. To stačilo, aby specializované weby začaly zkoumat, odkud stroj pochází a co má umět.
Šéf NASA promítl obrys stroje, který vypadá jako nový Blackbird. První let by mohl přijít už kolem roku 2029

Šéf NASA promítl obrys stroje, který vypadá jako nový Blackbird. První let by mohl přijít už kolem roku 2029

Zdroj: Foto: NACA - licence Public domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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