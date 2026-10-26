Šéf NASA promítl obrys stroje, který vypadá jako nový Blackbird. První let by mohl přijít už kolem roku 2029

Slide na konferenci All-In Summit nesl nápis „Rebuilding our X-plane portfolio“, tedy obnova portfolia X-planes, jak NASA říká svým experimentálním letounům. Obrys na něm neměl označení, výrobce ani jediný technický údaj. Doprovodila ho věta, že agentura chce znovu létat „tak vysoko a tak rychle jako v minulých dekádách, a pak ještě víc“. V následné diskusi se jeden z moderátorů Isaacmana zeptal, jestli si je jistý, že na obrázku je Blackbird. Isaacman se usmál a upřesnit to odmítl.
Širší než Blackbird: co se dá vyčíst z jediného obrázku
Obrys ukazuje stroj zepředu a mírně zespodu. Je vidět široký, plynule splývající trup, dlouhá příď a ostře tvarované přechody mezi trupem a křídlem, kterým se odborně říká chines. Celek působí mečovitě a tahle geometrie na první pohled odkazuje na legendární průzkumný letoun SR-71 Blackbird.
Při delším pohledu se objeví rozdíly. Z čelního pohledu je obrys širší a objemnější než štíhlý Blackbird. To může znamenat jiné uspořádání motorů, víc vnitřního prostoru pro palivo nebo senzory, případně tvarování kvůli nízké radarové odrazivosti. Žádnou z těchto možností NASA nepotvrdila. Servery The War Zone a The Aviationist se shodují, že obrázek je nejasný záměrně a agentura jím naznačuje směr, nikoli konkrétní program.
Pevný bod dodala NASA až po konferenci, a to písemně. Serveru The War Zone potvrdila, že chce vyvíjet technologie pro lety „výše, dále a rychleji, než jsme létali za poslední dekády“. Pódiová věta se tím změnila v oficiální vyjádření agentury.
Dnešní vlajková loď NASA nedosáhne ani poloviny rychlosti Blackbirdu
Lockheed SR-71A Blackbird zůstává pro Američany měřítkem, když jde o rychlost a výšku zároveň. Podle Národního muzea amerického letectva vytvořil rekord rychlostí 3 529 km/h, což je přes Mach 3,2. Ve výšce vystoupal na 25 929 metrů a jeho titanový drak přitom snášel teploty nad 300 °C.
Letectvo Blackbirdy vyřadilo v roce 1998. Oficiálně kvůli vysokým provozním nákladům, část jejich průzkumné práce ale mezitím převzaly satelity a bezpilotní systémy. NASA s nimi létala na výzkum ještě do roku 1999. Pilotovaný letoun pro let v atmosféře se srovnatelnými výkony od té doby Spojené státy veřejně neukázaly.
Současný hlavní X-plane agentury, demonstrátor tichého nadzvukového letu X-59 QueSST, dosáhl teprve v červnu 2026 rychlosti Mach 1,4 a výšky necelých 17 000 metrů. Je to méně než polovina rychlosti Blackbirdu a zhruba dvě třetiny jeho výšky, takže NASA musí výkon svých strojů více než zdvojnásobit, aby jen dorovnala stav z konce minulého století. Historický raketový X-15 ze šedesátých let se dostal až na Mach 6,7 a do výšky přes 108 000 metrů. Do vzduchu ho ovšem vynášel bombardér B-52 a sám vzlétnout nedokázal.
Lockheedův koncept z roku 2013 počítal s Machem 6 a běžným přistáním
Nejbližší veřejně známou obdobou ukázaného obrysu je SR-72. Tento koncept představila divize Skunk Works firmy Lockheed Martin v roce 2013 v časopise Aviation Week jako hypersonického nástupce Blackbirdu. Měl létat rychlostí kolem Mach 6, vzlétat a přistávat jako běžné letadlo a pohánět ho měla kombinace turbínového a scramjetového motoru.
Spojení mezi obrysem z All-In Summitu a programem SR-72 nikdo veřejně nepotvrdil. Isaacman nezmínil Lockheed, SR-72 ani scramjet. Doložit se dá jen podoba s rodovou linií Blackbirdu a SR-72 a to, že kombinovaný pohon, tedy turbína doplněná motorem pro velmi vysoké rychlosti, je technický problém, na kterém americký průmysl pracuje přes deset let.
Vlastní hypersonický vývoj vedou souběžně americká armáda a námořnictvo. V březnu 2026 úspěšně vyzkoušely společnou hypersonickou střelu, která překonala Mach 5. Střela ale doletí k cíli jen jednou, kdežto NASA popisuje stroj, který vzlétne, odletí misi a přistane.
Jedno slovní spojení v květnové direktivě prozrazuje, komu mají X-planes sloužit
Isaacman na pódiu připomněl, že NASA v minulosti přispěla i k vojenským průlomům, od aerodynamiky stíhaček po tepelné štíty raketoplánů. V květnové interní direktivě, kterou agentura zveřejnila na svém webu, pak píše, že další X-planes mají sloužit civilním a komerčním potřebám i požadavkům národní bezpečnosti. Výraz „national security“ v oficiálním dokumentu civilní agentury je vědomý signál.
Tvrdý důkaz, že jde o skrytý vojenský program, chybí. Všechno, co je známo, spíš odpovídá modelu dvojího užití: NASA technologii vyvine a vyzkouší ve veřejném výzkumu a výsledky pak může převzít Pentagon i zbrojní firmy. Stejně se postupovalo u X-15 i u samotného Blackbirdu.
Otázku, jestli jde o odpověď na čínské a ruské hypersonické programy, Isaacman na pódiu neotevřel. Celou věc podal jako návrat NASA k odvážnějšímu letovému výzkumu a jako způsob, jak vychovat novou generaci inženýrů.
Kdy by mohl stroj poprvé vzlétnout, pokud NASA dodrží vlastní lhůty
Vysoká rychlost a výška samy o sobě letoun neochrání. Ruský protiletadlový systém S-500 má deklarovaný dosah přes 600 km a podle výrobce zasáhne cíle i v blízkém vesmíru, s podobnými schopnostmi počítá čínský HQ-19. Pentagon v květnu 2023 potvrdil, že ukrajinský Patriot sestřelil ruskou hypersonickou střelu Kinžal. Budoucí rychlý letoun by proto potřeboval i nízkou radarovou odrazivost a elektronická protiopatření.
Veřejný harmonogram pro stroj z obrázku neexistuje. Jediné vodítko nabízí dubnová výzva NASA z roku 2026, ve které agentura sháněla návrhy X-planes schopných dospět k prvnímu letu do tří let. Pokud ukázaný obrys do této výzvy patří, což NASA nepotvrdila, připadá nejoptimističtější termín prvního letu na rok 2029.