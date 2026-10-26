Kdo po povodni odčerpá sklep najednou, riskuje zhroucení stěn. Vodu musíte odstraňovat po 10 % a mezi tím čekat celou noc

Při řešení problémů s vodou ve sklepě, zejména během povodní nebo po nich, je nutné ke všemu přistupovat s maximální opatrností. Ne vždy je totiž rychlost vaším přítelem – někdy to bohužel může být i docela naopak.
Dynamika tlaku vám dokáže pořádně zavařit
A proč je tomu tak? Konstrukce vaší budovy je navržena tak, aby odolávala určitým tlakům zevnitř i zvenčí. Během povodně
působí voda na stěny sklepa značným tlakem. Tento tlak však nepůsobí pouze voda viditelná uvnitř sklepa, ale také vlhkost v půdě obklopující základy. A v případě, že je voda uvnitř odčerpána příliš rychle, může dojít k nerovnováze tlaku.
A co se v takovém případě může stát už asi tušíte – ve hře je nejen vznik trhlin, ale i hroucení stěn nebo vážné poškození konstrukce. Důležitý je i správný výběr čerpadla, jak radí web
Dům&Zahrada. Zapomínat byste u něj neměli třeba na filtr pevných částic. Zdroj fotografie: Pixabay Před zahájením procesu vypouštění je důležité posoudit rozsah zaplavení a celkový stav sklepa. Kroky pro bezpečné odstranění vody ze sklepa
Před zahájením procesu vypouštění je podle webu
ČeskéStavby důležité posoudit rozsah zaplavení a celkový stav sklepa. Hledejte viditelné praskliny nebo poškození konstrukce, které by mohly znamenat bezprostřední rizika. Pokud jsou viditelná jakákoli závažná poškození, je rozumné prostor evakuovat a před pokračováním se poradit se záchrannou službou nebo statiky. Začněte s odstraňováním malého množství vody, přibližně 10 % celkového objemu, a poté několik hodin vyčkejte, zda se hladina vody mimo sklep ustálí, nebo bude nadále stoupat. Po počátečním odčerpání vody označte hladinu vody na stěnách sklepa vodotěsnou značkou. To vám pomůže sledovat, zda voda neprosakuje zpět do sklepa. Po počátečním odvodnění přerušte proces na noc. Tato pauza umožní vyrovnání tlaku na obou stranách stěn sklepa, čímž se sníží riziko poškození konstrukce. Následující den pokračujte v odstraňování vody po malých krocích, pokaždé vyčkejte a sledujte hladinu vody jako předtím. Zdroj fotografie: Pixabay Pomalým a rozvážným přístupem k odstraňování vody ze sklepa můžete předejít vážným škodám na konstrukci a zabezpečit svůj majetek. Kontrola, kontrola a ještě jednou kontrola
Během celého procesu pečlivě sledujte hladinu vody a stav stěn sklepa. Pokud hladina vody uvnitř stoupá, přestože neprší, naznačuje to, že
hladina podzemní vody je stále vysoká a před dalším odvodněním je potřeba více času. Je-li vše v pořádku, pokračujte v pomalém odčerpávání, dokud ze sklepa veškerá voda nezmizí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři