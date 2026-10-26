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Pronajímatel u vás doma každé dva týdny. Když to stojí v nájemní smlouvě, nájemník musí kontroly strpět

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Vlastní klíč od pronajatého bytu nedává majiteli volnost chodit dovnitř, kdy se mu zachce. Pravidla určují, kdy smí přijít bez ohlášení, co mu nájemník musí oznámit a koho musí pustit dovnitř před koncem nájmu.
Pronajímatel u vás doma každé dva týdny. Když to stojí v nájemní smlouvě, nájemník musí kontroly strpět

Pronajímatel u vás doma každé dva týdny. Když to stojí v nájemní smlouvě, nájemník musí kontroly strpět

Zdroj: Foto: Daniel444888 - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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