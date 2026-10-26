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Karlovarský symfonický orchestr vystoupí v New Yorku. Připomene výročí nezávislosti

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Hudebníci Karlovarského symfonického orchestru vystoupí 4. listopadu v New Yorku na slavnostním koncertě věnovaném 250. výročí přijetí americké Deklarace nezávislosti. V prostorách Bohemian National Hall zazní mimo jiné slavný Smyčcový kvartet č. 12 F dur Antonína Dvořáka, známý jako „Americký".
Karlovarský symfonický orchestr vystoupí v New Yorku. Připomene výročí nezávislosti

Karlovarský symfonický orchestr vystoupí v New Yorku. Připomene výročí nezávislosti

Zdroj: město Karlovy Vary
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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