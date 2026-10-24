Tryskové proudění zesiluje. Čekají nás velké výkyvy v počasí

Mezi rovníkem a póly, jak si určitě dokážete představit, velký rozdíl teplot. Díky tomu zde najdeme kontrast v tlaku, protože chladnější vzduch na pólech je těžší a tlačí na zemský povrch více, než teplý tropický vzduch. Právě díky tomuto kontrastu se vzduch snaží dát situaci do rovnováhy a dává se do pohybu.
Dávalo by tak smysl, že by vítr od pólů vál přímo k rovníku. Do toho ale vstupuje rotace Země, díky které je vítr odkláněný na východ. Mezi rovníkem a pólem nám tak ve výšce zhruba 10 km vzniká silný západní proud větru, kterému říkáme západní tryskové proudění, popř. jet stream.
Obr. 1: Aktuální stav jet streamu na severní polokouli v sobotu 24. 10. Jedná se o prstenec zesíleného proudění větru okolo pólu (zdroj: wetterzentrale.de)
Jet stream je podstatný pro charakter počasí u nás. Tím, že vane od západu, tedy od Atlantského oceánu, tak do Evropy přináší vlhký a relativně teplý vzduch. Je to jeden z faktorů, díky, kterému je u nás tepleji a deštivěji než jinde na Zemi ve stejných zeměpisných šířkách.
Rychlost a síla jet streamu ale není celý rok stejná. Během léta se teplotní rozdíl mezi rovníkem a póly zmenšuje a síla jet streamu je o to nižší. Dosahuje rychlosti zhruba 200 km/hod. Opačný proces probíhá v zimní polovině roku. V tomto stádiu se nacházíme právě teď. Polární oblasti chladnou a zesiluje se tak tryskové proudění, které může dosáhnout rychlosti až 400 km/hod.
Protože je naše atmosféra neustále v pohybu, tak ani směr jet streamu není přímý, ale většinu času je rozvlněný. Díky tomu se může chladný vzduch ze severu dostat hlouběji na jih a naopak. Dochází tak ke styku vzduchových hmot, které jsou výrazně jinak teplé. Chladný vzduch se snaží podsunout pod ten teplý a vytváří tak v atmosféře nestabilitu. Vznikají tak mimotropické bouře (cyklóny), které putují směrem na východ, v našem případě z Atlantiku do Evropy.
Obr. 2: Schématické znázornění vzniku mimotropických bouří, které ovlivňují počasí v Evropě (zdroj: Britannica)
Tato aktivita je výraznější právě v zimní polovině roku, a proto také teď začíná sezóna bouří. Ty sice zasahují nejvíce západní pobřeží Evropy (Velká Británie, Francie, Skandinávie), ale mají dopad i na počasí u nás, protože se kvůli tomu častěji mění. V následujících týdnech budeme častěji zažívat přeháňky a větší kolísání teplot.
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