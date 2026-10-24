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Tryskové proudění zesiluje. Čekají nás velké výkyvy v počasí

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Počasí u nás je dlouhodobě formované západním tryskovým prouděním (jet streamem). To v současné době zesiluje a v důsledku toho vznikají časté bouře. Počasí nám tak bude každou chvíli měnit.
Tryskové proudění zesiluje. Čekají nás velké výkyvy v počasí

Tryskové proudění zesiluje. Čekají nás velké výkyvy v počasí

Zdroj: depositphotos.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 16:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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