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Jitka Čvančarová vytáhla kostlivce ze skříně: Promluvila o manipulaci i svých obsesích

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Jitka Čvančarová (48) se nebojí říct svůj názor. V Show Jana Krause otevřeně promluvila o svých zvláštních obsesích, vztazích s muži i manipulaci, kterou už odmítá tolerovat. Navíc překvapila velkými plány. Po letech v herecké branži se totiž chystá dobýt také hudební scénu.
Jitka Čvančarová.

Jitka Čvančarová.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:46

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