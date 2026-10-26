Levná hypersonika z obyčejného náklaďáku. Blackbeard GL má doletět kolem 800 km a zapadnout do ekosystému HIMARS

Fotka se objevila 8. října 2026 na firemním účtu Castelionu na síti X. Zachycuje pozemní variantu Blackbeard GL, tedy verzi hypersonické střely, kterou firma od začátku navrhuje pro masovou výrobu. Kolem kontejnerového odpalovacího modulu nestojí žádná specializovaná rampa ani řada podpůrných vozidel, jen těžký mobilní podvozek. Podle sekundárních rozborů jde o Oshkosh MKR18 LSVR, logistické vozidlo americké armády. Sám Castelion typ podvozku veřejně neuvedl.
Proč Blackbeard GL nepotřebuje vlastní kolonu speciálních vozidel
Castelion staví pozemní verzi od prvního dne kolem ekosystému HIMARS a jeho nástupce MFOM. Střela má využívat řízení palby systému M142 HIMARS a sdílet s ním logistiku. Do stejného ekosystému má zapadnout i kontejnerový odpalovací modul. Neznamená to, že by dnešní sériový HIMARS hypersonickou střelu bez úprav vypálil. Znamená to, že vývoj s tímto prostředím počítá od samého začátku.
Pro srovnání se nabízí Dark Eagle. Jeho baterie potřebuje vlastní velitelské stanoviště, čtyři specializované odpalovače na přívěsech M870A4 a k nim tahače a další pomocná vozidla. Proti takové sestavě je kontejner na logistickém podvozku, který armáda už provozuje, radikální zjednodušení. Méně druhů techniky znamená méně vozidel, která je nutné udržovat a přesouvat.
Kolik střel ponese jeden finální produkční modul, firma zatím nezveřejnila.
Číslo 800 kilometrů vzniklo výpočtem z požadavku armády
Žádný oficiální dokument Blackbeardu GL dosah 800 kilometrů nepřipisuje. Číslo vzniká složením dvou veřejných údajů. Americká armáda svůj požadavek popsala tak, že střela má dodat přibližně 80 procent schopností střely PrSM Increment 4. Lockheed Martin u PrSM Increment 4 uvádí dosah přes 1 000 kilometrů a kompatibilitu se systémy HIMARS i M270.
Osmdesát procent z tisíce kilometrů dává 800 kilometrů. Výpočet má slabiny. Požadavek mluví o schopnostech obecně, takže z něj nevyplývá, že se 80 procent týká právě dosahu. Veřejně navíc nejsou známé podmínky letu, profil trajektorie ani to, zda jde o maximální, nebo reprezentativní bojový dosah. Údaj 800 kilometrů proto poslouží jen jako orientační zkratka.
Dark Eagle má reportovaný dosah kolem 2 775 kilometrů. Blackbeard GL by podle odvozeného čísla dosáhl na necelou třetinu této vzdálenosti. Armáda ho jako náhradu Dark Eaglu ani nepředstavuje, protože patří do jiné kategorie s menší střelou, kratším dosahem, jednodušší infrastrukturou a výrazně nižší cenou.
Automobilové FPGA a díly z plynárenství srážejí cenu střely
Castelion slovem levný myslí cenu vztaženou k tomu, co americká hypersonika nabízela dosud. Cenu stlačuje průmyslovou filozofií, kterou firma a její technický ředitel Sean Pitt veřejně popsali na konkrétních příkladech. Místo leteckých FPGA používá automobilové, které stojí zhruba desetinu a mají asi šestkrát kratší dodací lhůtu. U zbraně plánované po tisících kusů tak výrobu méně brzdí čekání na elektroniku. Zakázkové letecké komponenty firma nahrazuje díly z ropného a plynárenského průmyslu.
Třetím pilířem je vertikálně integrovaná výroba v závodě Project Ranger. Castelion do něj vložil přes 250 milionů dolarů soukromého kapitálu a počáteční operační způsobilosti chce dosáhnout do konce roku 2026.
Jediné veřejné orientační číslo ceny se týká vzdušné verze. Agentura Reuters v dubnu 2026 psala o pětiletém plánu na 4 500 střel pro stíhačky F/A-18E/F. Průměrná cena má být kolem 384 tisíc dolarů za kus, tedy zhruba 9,2 milionu korun, což je na hypersonickou zbraň mimořádně nízká částka. Srovnání ceny pozemního Blackbeardu GL se střelou PrSM Increment 4 zveřejněno nebylo, armáda mluví pouze o „výrazně nižší ceně na kus“.
Švédský nákup HIMARS otevírá Blackbeardu GL cestu na sever Evropy
Ekosystém HIMARS se v Evropě rozrůstá. Litva prochází výcvikovým programem s americkými jednotkami. Švédsko letos oznámilo nákup HIMARS a zároveň spolupráci s Finskem na raketovém dělostřelectvu. Každý další odpalovač kompatibilní s HIMARS na severním nebo východním křídle aliance je místem, odkud by jednou mohl odstartovat i Blackbeard GL.
Pro Česko je Blackbeard GL zatím otázkou aliance. Smysl by dával až ve chvíli, kdy by se Praha rozhodla pro raketové dělostřelectvo kompatibilní s HIMARS. Izolovaný nákup samotné střely by smysl nedával.
Hustší síť rozptýlených odpalovacích míst s dosahem stovek kilometrů by Rusku zásadně zkomplikovala plánování, maskování i protivzdušnou obranu.
Přes 12 000 střel za pět let: Pentagon počítá s dlouhým konfliktem
Rámcová dohoda z května 2026 zaručuje po úspěšné validaci minimální odběr 500 střel ročně. Celkový záměr přesahuje 12 000 kusů za pět let. Garantované minimum tak za stejné období pokrývá zhruba pětinu plánu a zbytek zatím zajištěný není.
V červnu námořnictvo objednalo prvních 50 předprodukčních střel a k nim stejný počet skladovacích a přepravních kontejnerů. Objednávka kontejnerů ukazuje, že Pentagon s Blackbeardem zachází jako s logistickým systémem určeným ke skladování a přepravě ve velkém. V srpnu následovalo miliardové investiční kolo Series C na rozšíření výroby. Takové objemy odpovídají scénáři dlouhého a materiálově náročného střetnutí, především v indo-pacifickém prostoru, kde je potřeba průmyslově udržitelné tempo palby a zásoba, která nedojde za první týden. Reuters popisuje Blackbeard jako prostředek, který by z paluby letadlové lodi držel pod hrozbou čínská raketová postavení a válečné lodě.
Pro pozemní verzi klíčový milník teprve přijde. Produkčně reprezentativní živý odpal Blackbeardu GL i s odpalovacím modulem je naplánovaný na fiskální rok 2027, tedy na období od října 2026 do září 2027. Až po něm se má rozběhnout víceletý odběr. Vzdušná verze má podle nejagresivnějšího plánu vstoupit do služby v roce 2027.