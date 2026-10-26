Tónovací fólie na předních oknech může zkazit dovolenou. V Rakousku má pokuta za ni strop přes čtvrt milionu korun

Nejdál od českých pravidel má Rakousko. Jeho předpis § 7a KDV připouští na bočních sklech první řady jen čiré bezpečnostní fólie, kterým Rakušané říkají Splitterschutzfolien, a i ty musí propouštět nejméně 85 % světla. Tónovací fólie tam neobstojí, ani kdyby měla propustnost 80 %. Na čelní sklo nesmí v Rakousku žádná dodatečná fólie vůbec.
Kdy může rakouská policie zabavit doklady i registrační značky
Rakouský rozdíl proti Česku se nedá vyjádřit v procentních bodech, protože zakázaná je celá kategorie výrobků, které si český řidič doma legálně koupí i namontuje. Podle rakouského autoklubu ÖAMTC smí tónovací a perforované fólie na auto až od druhé řady sedadel dozadu. I to platí jen u vozu, který má obě vnější zpětná zrcátka.
Za porušení stanoví § 134 rakouského zákona KFG pokutu až 10 000 eur, tedy přes čtvrt milionu korun. Automatická sazba to není a o konkrétní výši rozhoduje úřad podle okolností. Skutečnou částku z toho předem odhadnout nejde, horní hranice ale ukazuje, jak vážně Rakousko přestupek bere.
Pro dovolenou je nebezpečnější druhý následek. Nevyhovující fólie se v Rakousku počítá mezi technické závady a při závažném stavu může policie chtít, aby řidič vůz okamžitě uvedl do souladu s předpisy. Když hlídka situaci vyhodnotí jako „Gefahr im Verzug“, tedy nebezpečí z prodlení, může přímo na místě odebrat doklady i registrační značky. Sama policie fólii zpravidla nestrhává. Kdo chce pokračovat v cestě, musí ji odstranit na místě nebo v nejbližším servisu. Řidič, který spolupráci odmítne, riskuje, že dál nepojede.
Proč fólie s propustností 85 % neprojde ani v Česku
Česká pravidla vycházejí z předpisu EHK č. 43. Čelní sklo musí propouštět nejméně 75 % světla a přední boční skla nejméně 70 %. Rozhoduje přitom hodnota skla a fólie dohromady, nikoli údaj o samotné fólii z katalogu.
Sériová skla moderních aut propouštějí už z výroby zhruba 78 až 82 % světla a propustnosti skla a fólie se násobí. Když na sklo s propustností 80 % nalepíte fólii prodávanou s údajem 85 %, výsledek je 68 %, tedy pod českou hranicí. U nejsvětlejšího skla z uvedeného rozpětí vychází 69,7 %, u nejtmavšího jen 66,3 %. Katalogové číslo fólie tak o tom, jestli auto projde kontrolou, samo nic neříká.
Policie ČR měří propustnost přímo na voze kalibrovaným přístrojem. Zároveň kontroluje, jestli je na skle viditelný štítek s atestem.
Kterou značku musí mít fólie, aby s ní auto smělo jezdit po Německu
Německý § 40 StVZO požaduje, aby skla důležitá pro řidičův výhled byla čirá, propouštěla světlo a nezkreslovala. Procentní limit pro přední boční skla se od českého výrazně neliší, protože obě země vycházejí ze stejného evropského předpisu. Německo ale navíc trvá na režimu schválených dílů. Fólie na bezpečnostním skle musí nést uznávanou schvalovací značku, takzvanou Prüfzeichen, německou nebo evropskou. Česká montážní kartička tenhle požadavek nesplňuje.
Pokud úprava schvalovacímu režimu neodpovídá, může vozu zaniknout Betriebserlaubnis, tedy provozní způsobilost. S takovým autem pak není dovolený běžný provoz na veřejných silnicích. Povolené jsou jen jízdy, které přímo souvisejí se získáním nové způsobilosti.
Chorvatský homologační předpis TPV 145 stanoví pro skla v řidičově výhledu mimo čelní sklo propustnost 70 %, číselně tedy stejně jako Česko. I tady ovšem platí místní právní režim a česká kartička ho nenahrazuje. Národní předpisy lze dohledat v oficiálních databázích: rakouské v systému RIS, německé na portálu Gesetze im Internet a chorvatské v Narodne novine.
Za kolik a za jak dlouho vám servis fólii z oken sundá
Kdo má na předních bočních sklech tónovací fólii a chystá se do Rakouska, má nejjistější cestu v jejím odstranění ještě doma. Podle cenové sondy autorů podkladového textu u českých specializovaných servisů stojí odstranění 300 až 800 Kč za jedno okno. Za obě přední skla tak zaplatíte 600 až 1 600 Kč a práce zabere zhruba hodinu až dvě. Proti rakouskému stropu 10 000 eur a riziku, že auto zůstane stát u silnice, je to zanedbatelný výdaj.
Druhou možností je nechat si změřit skutečnou propustnost hotového skla s fólií. Seriózní montážní firma by měla umět takovou hodnotu doložit. Pomůže to v zemích, kde se rozhoduje podle procent, například u domácí kontroly. Tónovací fólie na předních bočních sklech ale v Rakousku neobstojí bez ohledu na to, kolik procent naměříte.