Konec hádání: YouTube Music začne ukazovat, kterou skladbu vytvořila AI. Videa mají štítky už přes dva a půl roku

Štítek se objeví přímo v přehrávači u skladeb, na jejichž vzniku měla umělá inteligence (AI) významný podíl. Kdo na něj klepne, uvidí krátké vysvětlení, jakou roli AI při tvorbě konkrétní nahrávky hrála. Google novinku oznámil 14. října 2026 s tím, že platí od toho dne. Skladby se štítkem zůstávají v nabídce a vydělávají stejně jako dřív. YouTube posluchače pouze informuje a rozhodnutí, co s tou informací udělají, nechává na nich.
Štítek si skladbě z velké části přidělují sami autoři
Google pro partnery a distributory definoval tři kategorie. Fully Gen AI patří skladbám, které celé vytvořila AI. Partly Gen AI dostanou nahrávky, u nichž se AI podílela jen na části tvorby. No Gen AI označuje hudbu, při jejímž vzniku generativní AI nepomáhala vůbec. Zařazení vyplňují autoři a distributoři při nahrávání do metadat, a to ve standardizovaném formátu DDEX nebo v souboru CSV.
Když údaj chybí, může YouTube nasadit vlastní detekční nástroje a další signály. Celý systém tedy stojí hlavně na deklaracích těch, kdo hudbu nahrávají, a detekce nastupuje teprve tam, kde deklarace chybí.
Jak spolehlivě to celé funguje, se zatím posoudit nedá. Google nezveřejnil žádná čísla o přesnosti ani o tom, jak často štítek skončí u nesprávné skladby. Otevřené zůstává také to, nakolik firma zpětně projde starší katalog. Stejné označování hudby chce Google později přenést i do hlavní aplikace YouTube.
Na Deezeru už AI v rušných dnech chrlí přes polovinu nových skladeb
Videa na YouTube musejí přiznávat použití AI od 18. března 2024. Dne 27. května 2026 firma štítky u videí zviditelnila a rozšířila automatickou detekci. Hudba přitom vlastní systém označování postrádala přes dva a půl roku. Brzdou byly specifické požadavky hudebního průmyslu: distributoři potřebovali upravená metadata a bylo nutné vytvořit klasifikaci, která rozliší jednotlivé způsoby, jakými AI do nahrávky zasahuje.
Mezitím se trh rychle proměnil. Deezer v dubnu 2025 oznámil, že 18 % nově nahraných skladeb na jeho platformě vytvořila celé AI. V červenci 2026 už AI hudba v nejvytíženějších dnech tvořila přes 50 % denních nahrávek, takže ve špičkách lidskou tvorbu početně převážila.
Štítek, který přichází přes dva a půl roku po videích a ve chvíli, kdy AI ve špičkách dodává většinu nových nahrávek, je základní krok, se kterým Google zbytečně dlouho otálel.
Deezer den před Googlem spustil přepínač, který AI hudbu schová
Nejtvrdší je TIDAL. Od 29. června 2026 označuje hudbu vytvořenou výhradně pomocí AI, prohlásil ji za nezpůsobilou k monetizaci a vyhrazuje si právo vyřadit ji z výpočtu tantiém. Autor takové skladby na ní tedy nemusí vydělat vůbec nic.
Deezer AI hudbu označuje od června 2025 a nepouští ji do algoritmických ani redakčních doporučení. Z doporučení už vyřadil přes 42 milionů skladeb. Dne 13. října 2026, den před oznámením YouTube, přidal přepínač, kterým si uživatel skryje plně AI skladby, alba i interprety z výsledků vyhledávání. Spotify postupuje pomaleji. V betaverzi mobilní aplikace testuje funkci AI Credits, která má ukázat, ve kterých částech skladby AI pomáhala, a profily AI interpretů standardně nezařazuje do redakčních ani algoritmických doporučení.
Ve srovnání s nimi je přístup YouTube nejmírnější. I Spotify, které svou funkci teprve testuje, drží AI interprety mimo doporučení. YouTube žádný filtr, přepínač ani omezení doporučování AI hudby zatím neoznámilo.
Kdy se štítky objeví na českých účtech a co z nich mají hudebníci
YouTube Music je v Česku oficiálně dostupné a Google u nového označování neuvádí žádné regionální výjimky. Přesný harmonogram zavádění pro české uživatele nezveřejnil, takže se štítky mohou na jednotlivých účtech objevovat postupně.
YouTube je licencovaná platforma, která prostřednictvím systému Content ID pomáhá držitelům práv spravovat jejich obsah a získávat z něj příjmy. Štítek na tom nic nemění ani u AI skladeb. Ty dál soutěží o pozornost a počet přehrání za podmínek, které se od podmínek pro lidskou tvorbu zásadně neliší. Dokud YouTube k označení nepřidá omezení monetizace nebo doporučování, konkurenční tlak na české autory samotný štítek výrazně nezmírní.
O jaké peníze jde, ukazuje odhad organizace CISAC. Do roku 2028 může být ohroženo 24 % příjmů hudebních tvůrců a AI hudba by podle stejného odhadu mohla generovat přibližně pětinu příjmů tradičních streamovacích platforem.