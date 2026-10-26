Americký dědic Blackbirdu by špehoval i útočil. Na Mach 10 by z USA do Evropy letěl jen něco přes půl hodiny

Koncem července 2025 pustila GE Aerospace do světa krátké video s animovaným futuristickým letounem a heslem „Všechno se zdá nemožné… dokud to nemožné není“. K videu přidala investorský materiál, v němž firma otevřeně píše o zkoumání pohonných architektur pro civilní i vojenské využití v hypersonickém režimu. Koncept tedy GE zveřejnila sama, vědomě a pod vlastním jménem. Odborné weby Army Recognition a Interesting Engineering přesto během několika hodin psaly o nástupci SR-71 Blackbird.
Co by nový stroj zdědil po Blackbirdu a co by uměl navíc
Lockheed SR-71 Blackbird byl průzkumný letoun, který se pohyboval kolem Mach 3,2, tedy přibližně 3 530 km/h, ve výškách až 26 kilometrů. Nepřátelským vzdušným prostorem pronikal díky rychlosti a výšce. Z výzbroje odešel v roce 1998 a od té doby Spojené státy oficiálně nemají pilotovaný stroj, který by tohle dokázal. Odtud pochází srovnání, ke kterému novináři tak rychle sáhli.
Blackbird létal s proudovými motory Pratt & Whitney J58, optimalizovanými pro trvalý let kolem Mach 3. Koncept GE stojí na jiném principu: kombinuje dvourežimový náporový motor (DMRJ) s rotační detonační komorou (RDC) a míří nad Mach 5. Číslo Mach 10, tedy zhruba 12 000 km/h, pochází ze sekundárních výkladů konceptu. Oficiální materiály GE potvrzují jen hypersonický režim nad Mach 5 a směřování k „vyšším rychlostem“. Všechny přepočty postavené na Mach 10, včetně toho v titulku tohoto článku, jsou proto výpočtem komentátorů, nikoli slibem výrobce.
Liší se i účel. Blackbird sloužil výhradně k průzkumu, kdežto nový koncept je prezentován jako víceúčelová platforma, která v jednom nosiči spojuje zpravodajský průzkum a sledování (ISR), elektronický boj a přesné údery. S velkou pravděpodobností by létal bez pilota.
Na zkušebním standu už GE motor dostala přes Mach 5
Nejpevnější částí celého konceptu je pohon. V prosinci 2023 provedla GE na zkušebním standu první test DMRJ s RDC na světě. Motor nastartoval v režimu kolem Mach 3 a přešel do hypersonického režimu nad Mach 5. V červnu 2025 firma oznámila investice do rozšíření zkušební infrastruktury, aby mohla testovat při ještě vyšších rychlostech. V září 2025 vyzkoušela dva další motory s RDC, mezi nimi zmenšený prototyp určený pro vysokorychlostní letouny. Tři kroky za necelé dva roky přesouvají projekt z kategorie firemních animací mezi technologie v pokročilém vývoji.
Běžný motor spaluje palivo postupným hořením. V RDC se po obvodu prstencové komory nepřetržitě šíří detonační vlny a detonace je termodynamicky účinnější než pomalé hoření. Motor tak při menší velikosti a hmotnosti dává vyšší tah. Lepší palivová účinnost prodlužuje dolet a tentýž princip lze podle GE použít u střel i u velkých letounů.
V prezentaci z roku 2026 GE ukazuje architekturu, v níž plynová turbína obstarává start a nízké rychlosti a DMRJ přebírá hypersonický let. Takový stroj vzlétne, zrychlí, splní úkol a vrátí se na základnu. Hypersonická střela poletí jen jednou.
Kolik minut by měla protivzdušná obrana na celý zásah
Americké ministerstvo obrany popisuje hypersonické systémy jako hrozbu, která propadá mezerou mezi dvěma druhy obrany. Klasická protivzdušná obrana je navržená proti letadlům a střelám s plochou dráhou letu, protiraketová obrana proti balistickým drahám. Manévrující hypersonický letoun nemá předvídatelnou balistickou křivku a zároveň je mnohonásobně rychlejší než cíle, pro které jsou optimalizované systémy Patriot nebo NASAMS.
Vzdálenost z východního pobřeží USA do střední Evropy činí zhruba 6 500 kilometrů. Při Mach 10, tedy asi 12 000 km/h, by ji stroj urazil za něco přes půl hodiny čistého letu, přesněji asi za 32 minut. Do tohoto času se musí vejít odhalení, identifikace, politické rozhodnutí, přidělení prostředků i samotný zásah. Když stroj navíc manévruje, je jeho dráha mimořádně obtížně předvídatelná. Nesestřelitelný letoun neexistuje. Zkrácené reakční okno ale řeší i NATO ve své politice integrované protivzdušné a protiraketové obrany z února 2025.
Rusko ani Čína zatím veřejně nedoložily, že by jejich protivzdušné systémy zvládly manévrující znovupoužitelný letoun této třídy. Čínský systém HQ-29 má údajně cílit na hypersonické hrozby, kolem jeho schopností však panuje vysoká míra netransparentnosti. Veřejně ověřitelný záznam o jeho testu proti takovému cíli neexistuje.
Nálepka hypersonický u čínského WZ-8: co o něm říkají odhady
Čína provozuje bezpilotní letoun WZ-8, kterému se často říká hypersonický průzkumný dron. Podle dostupných odhadů jde o nadzvukový raketový dron vypouštěný z bombardéru H-6, který dosahuje kolem Mach 3 ve výšce přibližně 30 kilometrů. Hypersonický režim přitom začíná nad Mach 5, takže označení s odhadovanou rychlostí nesedí. WZ-8 slouží k průzkumu a vyhodnocování škod po útoku, k úderům určen není. Ve srovnání s konceptem GE je pomalejší, jednoúčelový a spíš jednorázový.
Evropa se chystá na obranu. NATO v roce 2025 přijalo novou politiku integrované protivzdušné a protiraketové obrany, která výslovně počítá s hypersonickými hrozbami, a na východním křídle buduje vícevrstvou obranu včetně programu Eastern Sentry. Evropská komise vyčlenila z Evropského obranného fondu peníze na obranu proti hypersonickým klouzavým hlavicím a v roce 2025 vybrala projekt AETHER, který se zabývá pohonem a tepelným managementem budoucích vysokorychlostních systémů.
Pět věcí, které GE doložila, a čtyři, které zůstávají otevřené
Doložené jsou úspěšné testy motorů DMRJ s RDC z let 2023 a 2025 a investice do hypersonické zkušební infrastruktury. Patří sem i spolupráce s Lockheed Martin na technologiích náporových motorů, firemní plán směřující k integrovaným vysokorychlostním pohonným řešením a veřejně představený koncept víceúčelové platformy. Všech pět bodů se týká pohonu a záměrů. Letoun sám zatím existuje jen jako animace.
Otevřené zůstává, zda vůbec vznikne konkrétní sériový letoun, jestli dosáhne rychlosti Mach 10 a kdy by poprvé vzlétl nebo se dostal do služby. Nepotvrzené je i to, zda by měl pilota. Bezpilotní varianta je pravděpodobná, oficiálně ale nikdo nic neoznámil.
NASA svůj projekt Hypersonic Technology, jehož cílem byl „rutinní, znovupoužitelný hypersonický let s atmosférickým pohonem“, formálně ukončila a vývoj této technologie pokračuje v průmyslu. Americké ministerstvo obrany u znovupoužitelných hypersonických systémů uvádí jako cíl raná až střední třicátá léta.