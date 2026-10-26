Lela Vémola se po rozchodu s Karlosem proměnila k nepoznání. Fanoušci jí napsali, že vypadá líp než kdy dřív

Když Lela Vémolová začátkem září zveřejnila na Instagramu fotku s tmavými vlasy a popiskem „Nové vlasy. Nová kapitola. A tentokrát píšu příběh podle sebe“, komentáře se rozjely lavinou. VIPŽivot zaznamenal, že se dočkala přes 4 300 reakcí, z nichž se opakoval jeden motiv: vypadáte líp než kdy dřív.
Nejde přitom jen o barvu vlasů. Jde o nejviditelnější řez, kterým se bývalá manželka MMA zápasníka Karlose Vémoly oddělila od role, ve které ji česká a slovenská veřejnost znala celou poslední dekádu, od role „Karlosovy blondýnky“. Od platiny k čokoládě: co přesně se změnilo
Lela nosila prodlužované platinově blond vlasy prakticky celou dobu, co byla veřejně známá. Výrazný glamour styling, dlouhé příčesky, „barbie“ estetika. Sama přiznala, že prodloužení vlasů používala zhruba šestnáct let.
Ústup od téhle image přitom nezačal ze dne na den. Už loni v srpnu zkusila přirozenější blond s hnědým melírem. Letos v únoru ukázala vlastní kratší vlasy bez přípletů, a fanoušci ji za to chválili. Definitivní tečku ale udělala až v září, kdy přešla do tmavě hnědého, čokoládového odstínu a prohlásila: „Miluju tuhle čokoládovou barvu vlasů. Nikdy už nebudu blond.“ Tři kroky, tři signály. Každý o něco odvážnější. A každý o něco dál od image, kterou si budovala po boku Karlose. Co na to fanoušci, a proč to rezonuje
Pod postem s proměnou se objevily tisíce komentářů:
„Ta hnědá je top.“ „Tmavá barva vlasů top. Sluší moc a navíc vypadáte přirozeně a mladší než v blond.“ „Vyniknou vaše krásné modré oči, jste jemnější, mladší a méně kýčovitá.“
Reagovaly i známé tváře; VIPŽivot zaznamenal pochvalné komentáře od Agáty Hanychové, Moniky Bagárové i Veroniky Bielik. Příspěvek nasbíral přes 85 500 lajků, což je i na Lelin profil s 434 tisíci sledujícími a nadprůměrnou mírou zapojení kolem 5,3 % mimořádné číslo. Proč taková odezva?
Protože proměna nefunguje jen esteticky. Funguje jako příběh. Žena, která roky vypadala určitým způsobem vedle určitého muže, najednou po rozchodu s ním vypadá úplně jinak, a líp. To je narativ, který rezonuje daleko za hranicemi kadeřnického salonu. Zdroj fotografie: Nextfoto Časová osa rozchodu: prosinec, duben, září
Veřejně rozchod oznámil Karlos Vémola 1. dubna. Lela ale opakovaně řekla, že rozhodnutí ukončit manželství padlo už v prosinci 2025.
Jako definitivní tečku označila Karlosův vztah s Monikou Naomi, mladou blond influencerkou, která po jeho boku veřejně vystoupila mimo jiné na zářijovém turnaji OKTAGON 94 ve Frankfurtu. Pikantní kontrast: zatímco Lela odchází od blond k brunetě, Karlosova nová partnerka je žena s dlouhými blond vlasy a podobně výraznou estetikou.
Vlasy nebyly jediným symbolickým gestem. Koncem září si Lela nechala přetetovat Karlosovu podobiznu na předloktí, překryla ji andělským křídlem. Dva viditelné řezy za minulostí během jednoho měsíce. V rozhovorech přiznala, že poslední měsíce byly „extrémně náročné“. Zároveň ale říkala:
„Mám se skvěle. Cítím se zklidněná.“ Na otázku, jestli má po boku někoho nového, odpověděla, že nebyla na rande možná třináct let a o nové lásce vůbec neuvažuje. Prioritou jsou děti a práce. Její nejmladší syn Arnold přitom prošel náročným zdravotním obdobím: opakované problémy s ledvinou, operace, močový reflux, antibiotika.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová