Obytňák délky autobusu má podlahové topení i garáž pro Smart. Nejdražší Morelo stojí kolem 17,5 milionu

Tanja a Tobias žijí ve vestfálském Wittenu a jejich obytný vůz patří do třídy, které výrobci říkají XXL liner. Tahle kategorie začíná na délce kolem deseti metrů a šířce přes dva a půl metru. Technicky přípustná hmotnost se pohybuje od dvanácti tun a u některých vozů dosahuje až osmnácti, což z lineru dělá z pohledu řidičského oprávnění nákladní vozidlo. Který konkrétní model rodina vlastní a kolik za něj dala, zveřejněné informace neuvádějí. Kdo chce vědět, co se za jejich spokojeností skrývá, musí se podívat na srovnatelné vozy.
Uvnitř čeká dvousetlitrová lednice, podlahové topení i garáž pro Smart
Dobrým vzorem je Morelo Palace Liner S-Way, který se vyrábí v délkách od 9,6 do 11,3 metru, a Concorde Liner s délkou až 11,5 metru. Oba stojí na nákladním podvozku a velikostí odpovídají městskému minibusu, takže přirovnání k autobusu v tomto případě platí doslova.
Kuchyň má robustní pracovní desku, plně výsuvné zásuvky a nerezovou baterii. Za příplatek do ní výrobce montuje lednici o objemu 200 litrů a vedle ní samostatný mrazák na 60 litrů, k tomu vestavěný kávovar a výsuvnou spíž. Obytná část je zařízená jako obývací pokoj s vrstvenými čalouněnými sedačkami, pohovkou, horními skříňkami a teplovodním podlahovým topením. Sprchový kout měří na výšku přes dva metry. Záď zabírá izolovaná garáž bez tepelných mostů, do které se vejdou kola i elektrokoloběžka a v některých konfiguracích dokonce malé auto typu Smart.
Nádrž na čistou vodu pojme kolem 360 litrů, odpadní kolem 250 litrů, a s takovou zásobou vydrží posádka několik dní bez přípojky. Menší obytné vozy tenhle prostor nemají. V kompaktním campingbusu se sedačky každý večer přestavují na postel, kuchyňka je jen naznačená a s dítětem začne být po třech dnech těsno. Polointegrovaný vůz kompromisů vyžaduje méně, liner je z velké části odstraňuje díky pevné ložnici, oddělenému obytnému prostoru a dostatku úložného místa. Pro tříčlennou rodinu z Wittenu to znamená, že nikdo nemusí každé ráno skládat povlečení a hledat místo, kde usušit ručník.
Proč za volant nestačí ani řidičák skupiny C1
Řidičské oprávnění skupiny B, které má většina motoristů, platí pro obytné vozy do 3,5 tuny. Mezi 3,5 a 7,5 tunami je potřeba skupina C1. Nad touto hranicí už musí řidič mít plnou skupinu C, a protože liner váží dvanáct a více tun, bez ní ho neřídí nikdo.
Morelo samo připouští, že liner není vhodný do úzkých městských ulic ani na klikaté okresky. Zastavit s jedenáctimetrovým vozem u supermarketu nebo na ulici v historickém centru prakticky nejde. V Německu proto majitelé podobných vozů parkují často na vlastním pozemku nebo na pronajatém stání.
Trasu tedy určují rozměry vozu a každá zastávka se musí plánovat předem podle toho, kam se jedenáct metrů vejde. Volnost, kterou si lidé s obytnými auty spojují, má u lineru jasně dané hranice.
Kolik stojí Morelo od základního Home po vlajkový Empire Liner
Ceny zveřejňuje slovensko-český prodejce značky. Základní model Home začíná zhruba na 319 000 eurech, v přepočtu asi na 8 milionech korun. Palace stojí 452 000 eur, tedy přes 11 milionů korun, a mezi těmito dvěma stupni je rozdíl přibližně 133 000 eur.
Na vrcholu nabídky stojí Empire Liner za téměř 700 000 eur, což odpovídá zhruba 17,5 milionu korun. Od vstupního Home ho dělí kolem 380 000 eur, tedy víc, než kolik stojí celý Home. Příplatek za nejvyšší třídu uvnitř jedné značky tak přesahuje cenu samotného lineru.
Kde v Praze zaparkovat vůz dlouhý jedenáct metrů
Zájem o pohodlnější obytné vozy roste i v Česku. Podle ČT24 hlásily tuzemské půjčovny před létem 2026 téměř plně obsazený červenec a jako první mizely z nabídky dražší a prostornější vozy. Lidé si za pohodlí připlácejí a skromné kempování s karimatkou a vařičem láká stále méně zájemců.
Pro liner je v Česku rozhodující, kde zastaví. Pražský Camping Oase nabízí parcely pro obytná auta o rozloze 100 až 170 metrů čtverečních. Každá má elektřinu, vodu, kanalizaci i vlastní sanitární zázemí a pojme i vůz dlouhý deset nebo jedenáct metrů.