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Obytňák délky autobusu má podlahové topení i garáž pro Smart. Nejdražší Morelo stojí kolem 17,5 milionu

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Rodina z Německa cestuje s desetiletým synem ve voze, který má s běžným karavanem společné jen to, že se v něm dá spát. Tvrdí, že jim na cestách nic nechybí. Podívali jsme se, co takové vozy nabízejí uvnitř, kolik stojí a jaký řidičák si žádají.
Obytňák délky autobusu má podlahové topení i garáž pro Smart. Nejdražší Morelo stojí kolem 17,5 milionu

Obytňák délky autobusu má podlahové topení i garáž pro Smart. Nejdražší Morelo stojí kolem 17,5 milionu

Zdroj: Foto: El Nuevo Doge - licence CC0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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