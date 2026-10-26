Fedor nikdy nebojoval v UFC: podle Joea Rogana kvůli lidem tak nebezpečným, že Dana White potřeboval ochranku

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Fedor nikdy nebojoval v UFC: podle Joea Rogana kvůli lidem tak nebezpečným, že Dana White potřeboval ochrankuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jeden z nejobávanějších bojovníků historie MMA se do největší organizace světa nikdy nedostal. Joe Rogan teď ve svém podcastu popsal, jak jednání vypadala za zavřenými dveřmi. Podle něj šlo o mnohem víc než o smlouvu.
Fedor nikdy nebojoval v UFC: podle Joea Rogana kvůli lidem tak nebezpečným, že Dana White potřeboval ochrankuZdroj: Foto: Marty Rockatansky (talk) - licence Public domain
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 26.10.2026 12:37
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