Střela za víc než milion dolarů na dron za desítky tisíc. NATO končí s hlídkováním a generál říká, co přijde místo něj

Nejvážnější případ přišel v noci z 9. na 10. září 2025, kdy ruské drony v dosud nevídaném rozsahu narušily polský vzdušný prostor. Polsko přitom nebylo první. V září 2024 spadl v Lotyšsku ruský vojenský dron a v červenci 2025 zaznamenala Litva objekt, který k ní pronikl od běloruské hranice. Postupně se k nim přidaly Estonsko, Finsko, Norsko i Rumunsko. Z ojedinělých incidentů se stal vzorec, na který aliance musela odpovědět jinak než vysláním stíhačky.
Kolik stojí sestřelit jeden Šáhid raketou ze stíhačky F-16
Generálporučík Hinds velí aliančnímu letectvu z Ramsteinu a zároveň stojí v čele amerických vzdušných sil v Evropě a Africe. Problém popsal bez okolků: sestřelovat levné drony stíhačkami sice funguje, ekonomicky to ale nedává smysl. Aliance se podle něj ocitla „na špatné straně nákladové křivky“. Útočný dron typu Šáhid-136 stojí řádově desítky tisíc dolarů, kdežto raketa AIM-120 AMRAAM, kterou na něj vystřelí F-16, přijde na přes milion dolarů. Obránce tedy za jediný zásah zaplatí víc než desetinásobek ceny cíle, a to bez letové hodiny stroje, opotřebení draku a času pilotů, který chybí ve výcviku na skutečný konflikt. Takový účet nejde platit při každém dalším průniku.
Aliance proto sahá po levnějších interceptorech. Typickým příkladem je APKWS, laserem naváděná raketa ráže 70 mm, jejíž cena představuje zlomek ceny klasické střely vzduch-vzduch. Britské královské letectvo ji už integruje na Typhoony. Americký F-15E unese až 42 kusů, rozdělených do podvěsných kontejnerů po sedmi, takže jeden let pokryje mnohem víc cílů než se standardní výzbrojí.
Má to své meze. Cíl musí někdo laserem označit a zbraň se nejlépe uplatní proti pomalu letícím objektům, tedy proti jednosměrným dronům, ne proti nadzvukovým střelám. Celou vrstvenou obranu tak APKWS nenahradí. Nejvýhodnější je podle alianční logiky zachytit drony pozemními protidronovými systémy C-UAS ještě předtím, než by kvůli nim musel vzlétnout letoun.
Hlídky z roku 1961 nahrazuje obrana s pokrytím 360 stupňů
Nebe nad Evropou hlídá NATO od roku 1961 v hlídkovém režimu, známém jako air policing. Stíhačky v pohotovosti Quick Reaction Alert vzlétají, aby narušitele identifikovaly a zachytily. Systém vznikl pro dobu, kdy hrozbu představovaly bombardéry a průzkumné letouny, a na roje levných jednosměrných dronů stavěný nebyl.
NATO na svém webu samo uvádí, že během roku 2026 přechází z hlídkového režimu na plnohodnotnou vzdušnou obranu. Ke stíhačkám přibudou pozemní i námořní systémy protivzdušné a protiraketové obrany, protidronové systémy C-UAS, letouny včasného varování AWACS, tankery a transportní stroje. Všechno má propojit integrovaný systém velení a řízení NATINAMDS s pokrytím do všech 360 stupňů. Pro obranu proti dronům, které mohou přiletět z kteréhokoli směru, je to podstatnější změna než jakákoli jednotlivá zbraň.
Generál Alexus Grynkewich 12. března 2026 při slyšení v americkém Senátu potvrdil, že aliance přepisuje svůj stálý obranný plán pro integrovanou vzdušnou a raketovou obranu. Šlo o první takovou revizi po desetiletích. Hinds plán na setkání s novináři označil jako Standing Defense Plan 12000.
Mise vzniklá dva dny po polském incidentu má být jen mostem
Generální tajemník NATO Mark Rutte a generál Grynkewich oznámili misi Eastern Sentry 12. září 2025. Už 19. září vzlétl první průzkumný let AWACS pod její hlavičkou, takže od ohlášení k prvnímu nasazení uplynul týden. Mise doplnila hlídkové stíhačky o vrtulníky, transportní a tankovací letouny, pozemní protivzdušnou obranu a nové protidronové technologie.
NATO ji samo nazývá „přemosťovacím mechanismem“ k robustnější obranné pozici. Jde o dočasné posílení, které má vydržet, dokud se naplno nerozběhne nový obranný plán. Hinds k tomu dodal, že cílem je mít „správný prostředek na správném místě“ podle indicií, varování nebo skutečné hrozby, aby aliance nemusela reagovat až na dron, který už hranici přeletěl.
Hybridní tlak pod prahem války: co o ruských průnicích ví Hinds
Incidenty neustaly. Lotyšské ministerstvo obrany ještě v květnu 2026 ohlásilo další vstup ruských dronů do svého vzdušného prostoru.
Hinds zároveň uvedl, že aliance nevidí hromadění ruských konvenčních sil naproti Finsku, Polsku ani Pobaltí. Ruské aktivity popsal jako omezené průniky a hybridní tlak, který zůstává pod prahem přímé konfrontace. Za průniky může stát cílené testování toho, jak aliance reaguje, nebo nekontrolovaný přeliv z útoků na Ukrajinu, kde válka trvá přes čtyři roky. Která z obou možností převažuje, podklady nerozhodují, a pro obranu to ani není podstatné, protože dron nad Polskem vyžaduje stejnou reakci v obou případech.
NATO upozorňuje, že opakované narušování vzdušného prostoru hrozí nechtěnou eskalací a ohrožuje civilisty. Aliance proto mění způsob operací nad Evropou už nyní, aniž by čekala na dokončení nového plánu.
SPYDER, RBS-70 a radary MADR v alianční síti NATINAMDS
Integrovaná vzdušná a raketová obrana NATO chrání území, obyvatelstvo a síly celé aliance, takže se nový plán týká i zemí daleko od ruské hranice. Česká armáda přitom nestaví na systémech Patriot, jak se občas mylně tvrdí, ale pořizuje izraelský protiletadlový raketový komplet krátkého dosahu SPYDER. K tomu provozuje švédské systémy RBS-70 a jejich modernizovanou verzi RBS-70NG a radary MADR.
Armáda také modernizuje systém řízení palby, aby si rozuměl s aliančním velením. V síti postavené na sdílení dat mezi senzory a velitelskými uzly spojenců rozhoduje právě schopnost napojit se na NATINAMDS. Koncepce výstavby Armády ČR 2030 s ochranou českého vzdušného prostoru v rámci NATINAMDS výslovně počítá.