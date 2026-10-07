Casio a Game Boy nepotřebují účet ani server. Jednoduchost jim pomáhá sloužit dál

Digitálky Casio, původní Game Boy i školní kalkulačka mohou mít po letech v šuplíku pořád praktické využití. Pomáhá jim dostupné napájení a provoz bez online služeb, ale o návratu do běžného používání rozhoduje také stav konkrétního kusu.
Hodinky na zápěstí, kalkulačka vedle sešitu a kapesní konzole s krabičkou her představují tři různé podoby domácí elektroniky. Každá má omezený úkol, který se za desítky let příliš nezměnil: ukázat čas, spočítat příklad nebo spustit hru. Právě na těchto přístrojích je dobře vidět, proč některá stará technika může dál sloužit, zatímco u novějšího zařízení zmizí část funkcí s ukončením internetové služby.
Casio F-91W: čas, budík a baterie na roky
Černé digitálky F-91W mají tři tlačítka, malý displej a výbavu, kterou lze popsat v několika slovech: čas, datum, budík, stopky a osvětlení. Casio u
současného modelu F-91W-1 uvádí baterii CR2016 a přibližně sedmiletou výdrž. Je to údaj výrobce pro daný model, nikoli záruka zbývající životnosti hodinek nalezených doma.
Na jejich používání se nepodílí aplikace ani účet. Když se vymění vybitá baterie a hodinky jsou jinak v pořádku, mohou zase plnit svůj původní úkol. Není třeba hledat kompatibilní telefon nebo zjišťovat, zda ještě funguje služba výrobce. Omezená výbava tu přináší velmi konkrétní výhodu: zprovoznění se obejde bez navazujícího digitálního prostředí.
Hodinky F-91W vpravo ukazují čas bez propojení s telefonem. U současného modelu Casio uvádí přibližně sedmiletou výdrž baterie CR2016.
Rozebíratelná zadní část ovšem neznamená, že každé staré Casio bude po vložení nové baterie jako nové. Zvláštní pozornost patří těsnění.
Casio doporučuje při výměně baterie odborně zkontrolovat i vodotěsnost. Základní označení „Water Resistant“ bez uvedeného počtu barů navíc podle jeho tabulky neznamená vhodnost k plavání. Hodinky mohou spolehlivě ukazovat čas a přesto už nemít odolnost, kterou od nich majitel očekává. Game Boy potřebuje čtyři tužkové baterie a hru
Původní šedý Game Boy, označovaný DMG-01, se objevil v Japonsku v roce 1989 a v Evropě v roce 1990, jak připomíná
historický rozhovor zveřejněný Nintendem. Jeho českou stopu najdeme i v dobovém tisku. Excalibur číslo 73 z roku 1999 na straně 59 v článku o Game Boy Camera oslovoval čtenáře, kteří měli konzoli odloženou doma, a vybízel je, aby zkusili vyměnit baterie. Dochovaný sken časopisu zachycuje návrat starší konzole do používání už tehdy.
DMG-01 se napájí čtyřmi bateriemi AA a hry načítá z výměnných cartridgí. V porovnání s
jednoúčelovou kapesní hrou Jen počkej, zajíci! mohl majitel měnit celý herní obsah. K návratu ke své hře nepotřebuje online obchod, přihlašovací účet ani server. Potřebuje funkční konzoli a odpovídající funkční cartridge.
Že to nemusí zůstat jen u pohledu do vitríny, ukázala
rozborka iFixit z dubna 2019. Po opětovném složení se její autor vrátil ke hře Super Mario Land 2. Třicet let od uvedení Game Boye tedy ještě šlo původní přístroj používat k hraní.
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Opravy mají různou obtížnost. iFixit uvnitř našel šroubové spoje, ale také pájené připojení reproduktoru a displeje. Chybějící sloupce obrazu tak vyžadují jiný zásah než výměnu baterií. Při prohlídce odloženého kusu jsou důležité také kontakty v bateriovém prostoru:
diagnostika původního Game Boye mezi příčinami nefunkčního napájení uvádí jejich korozi. Viditelné poškození je důvodem k posouzení opravy, ne k pouhému vložení další sady baterií. Školní Casio: stejné jméno nemusí znamenat stejnou baterii
Vedle hodinek stojí za pozornost kalkulačky. Casio ve své
historii výrobků řadí fx-82MS k roku 2002. V českém prostředí nejde jen o zahraniční sběratelskou položku: Obchodní akademie Plzeň uvádí fx-82 MS ve svém přehledu kalkulaček, se kterými se její učitelé osobně setkali. Dvouřádkový displej, zlomky a goniometrické funkce dávají přístroji smysl i po skončení školních let.
Právě tady se ale vyplatí číst označení pečlivě. Původní
fx-82MS používá jednu baterii AA. U fx-82MS označeného „2nd edition“ Casio v přehledu řady MS uvádí jednu AAA. Podobný název tedy není dostatečný návod k nákupu baterie. Rozhoduje provedení konkrétní kalkulačky a příslušný návod. Nová baterie neobnoví sama odolnost starých hodinek proti vodě. Casio doporučuje při její výměně odbornou kontrolu vodotěsnosti.
U staršího fx-82MS výrobce v
návodu, oddílech 19 a 20 popisuje výměnu baterie po sejmutí zadního krytu. Současně upozorňuje na ztrátu uložených údajů a následnou inicializaci. Pro běžné počítání pak záleží i na správném nastavení: například sinus 30 stupňů má být 0,5, ale pouze při volbě stupňů, označené Deg. Známý příklad pomůže ověřit nastavení i odezvu kláves; samotné rozsvícení displeje ještě neprověří všechny funkce. Novější konzole může přijít o služby a přesto dál hrát
Myšlenka, že starý Game Boy „přežil“ všechny své chytré nástupce, zní lákavě. Přesnější příklad nabízí Nintendo 3DS. V dubnu 2024 skončilo její online hraní a další funkce závislé na internetu.
Nintendo zároveň výslovně uvádí, že offline funkce a herní režimy zůstávají použitelné. Konec serverů tedy nezměnil každou 3DS v nefunkční předmět.
Srovnání ukazuje dvě odlišné podmínky životnosti. U původního Game Boye o spuštění hry z cartridge rozhoduje stav konzole a hry. U 3DS je třeba navíc rozlišit konkrétní režim: hra pro jednoho bez internetu může dál fungovat, zatímco zrušené online hraní neobnoví ani bezvadný hardware. Také novější přístroj má šanci sloužit dlouho, pokud požadovaná funkce zůstala dostupná přímo v něm.
Ze šuplíku do provozu rozhodují tři otázky
U nalezené elektroniky má smysl nejdřív určit přesný model a položit si tři otázky: čím ji napájím, zvládá stále svůj úkol a co všechno k němu potřebuje? Odpovědi oddělí kus použitelný hned, přístroj vhodný k opravě a předmět, který zatím zůstane jen součástí sbírky.
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První otázka se týká dostupného napájení a jeho skutečného stavu. Game Boy DMG-01 má čtyři AA, starší fx-82MS jednu AA a jeho druhá edice jednu AAA. Hodinky F-91W používají CR2016. U kalkulačky či konzole tedy nemusí chybějící původní baterie bránit návratu do provozu; zničené kontakty už ale představují další opravu. Prázdný bateriový prostor je jiný problém než poškozený.
Druhá otázka míří na celé použití. Na hodinkách je potřeba přečíst čas a ovládat tlačítka, na kalkulačce zadat a zkontrolovat výpočet, na konzoli spustit hru a vyzkoušet ovládání i obraz. Náhradní baterie sama neopraví vadný displej. Snadný přístup pod kryt je dobrý začátek, o opravitelnosti konkrétní závady však rozhoduje také náročnost zásahu a dostupnost dílu.
Třetí otázka prověří, zda nechybí něco mimo přístroj. Ke Game Boyi patří hra, stejně jako ke
kazetovému poslechu patří fyzická nahrávka. Hodinky a kalkulačka mají svůj základní úkol přímo v sobě. U novější konzole je nutné přičíst případnou online službu. Právě tento rozdíl určuje, zda návrat do provozu vyřeší majitel nebo opravář, anebo zda potřebná část zábavy zmizela spolu se serverem.