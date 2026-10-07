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Casio a Game Boy nepotřebují účet ani server. Jednoduchost jim pomáhá sloužit dál

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Casio F-91W, původní Game Boy a školní kalkulačka mohou dál sloužit. Návrat do provozu závisí na baterii, stavu přístroje a dostupnosti potřebných funkcí.
Šedý Nintendo Game Boy s tmavým displejem a fialovými tlačítky na zeleném podkladu.

Šedý Nintendo Game Boy s tmavým displejem a fialovými tlačítky na zeleném podkladu.

Zdroj: Jzh2074 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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