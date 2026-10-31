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Hranice 1,5 °C se rychle přibližuje. Před 11 lety byla desítky let daleko, dnes zbývají zhruba tři

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Když byla v roce 2015 přijata Pařížská dohoda, dlouhodobé oteplení planety dosahovalo přibližně 1,04 °C oproti předindustriálnímu období a hranice 1,5 °C se podle tehdejšího trendu zdála být vzdálená ještě několik desetiletí. O jedenáct let později je situace výrazně jiná. Aplikace evropské služby Copernicus nyní odhaduje dlouhodobé oteplení kolem 1,44 °C a při prostém pokračování současného trendu by hranice 1,5 °C mohla být dosažena přibližně v roce 2029. Nejde o klasickou předpověď, ale o názornou ukázku toho, jak rychle se planeta v posledních letech otepluje.
Hranice 1,5 °C se rychle přibližuje. Před 11 lety byla desítky let daleko, dnes zbývají zhruba tři

Hranice 1,5 °C se rychle přibližuje. Před 11 lety byla desítky let daleko, dnes zbývají zhruba tři

Zdroj: 123rf.com
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 21:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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