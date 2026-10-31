Hranice 1,5 °C se rychle přibližuje. Před 11 lety byla desítky let daleko, dnes zbývají zhruba tři

Z 27 let se staly přibližně tři
Copernicus Climate Change Service využívá k názornému sledování oteplování aplikaci Global Temperature Trend Monitor. Ta bere globální teplotní data ERA5 a z trendu posledních přibližně 30 let jednoduchou lineární metodou odhaduje, kdy by dlouhodobá globální teplota dosáhla 1,5 °C nad průměrem období 1850–1900.
Když byla Pařížská dohoda přijata v prosinci 2015, vycházelo podle této metody dosažení hranice 1,5 °C až zhruba na začátek 40. let tohoto století. Jinými slovy byla přibližně 27 let daleko. Aktualizovaný výpočet dnes ukazuje už jen asi tři roky. Copernicus proto upozorňuje, že se očekávané dosažení hranice 1,5 °C během pouhých jedenácti let posunulo přibližně o dvě desetiletí směrem k současnosti.
Obr. 1: Vývoj globální teploty podle programu Copernicus - na základě nynějšího vývoje by k oteplení o 1.5 °C od roku 2015 mělo dojít již v roce 2029 (zdroj: Copernicus)
Samotná stránka Copernicu nyní mimochodem obsahuje u přesných měsíců dvě mírně odlišné varianty výpočtu - v různých částech uvádí začátek 40. let versus rok 2045 pro původní odhad a leden versus květen 2029 pro současný. Pro hlavní závěr to ale není podstatné: tehdy šlo o horizont několika desetiletí, dnes přibližně o rok 2029.
Jeden horký rok nad 1,5 °C ještě neznamená překročení Pařížské dohody
Tady je důležité rozlišovat dvě velmi odlišné věci. Některé jednotlivé měsíce a celé roky už hranici 1,5 °C překročily. To ale ještě samo o sobě neznamená, že byl dlouhodobý teplotní cíl Pařížské dohody definitivně překročen.
Globální teplota totiž mezi jednotlivými roky přirozeně kolísá například v závislosti na El Niñu, La Niñe, sopečných erupcích nebo dalších procesech v oceánu a atmosféře. Pařížský cíl se proto vztahuje k dlouhodobé úrovni globálního oteplení, nikoliv k jednomu mimořádně teplému měsíci či roku.
Aplikace Copernicu pracuje s dlouhodobým trendem a používá 30leté časové měřítko právě proto, aby krátkodobé výkyvy nevedly k falešnému závěru, že byla hranice překročena jen kvůli jednomu extrémně teplému období. Přesný způsob, jakým bude formální dlouhodobé překročení 1,5 °C nakonec určeno, navíc stále není ve vědecké komunitě zcela uzavřenou otázkou.
Poslední roky z trendu výrazně vystupují
Právě období od roku 2023 je na globálních teplotních grafech mimořádné. Roky 2023, 2024 a 2025 patřily podle většiny hlavních globálních datových souborů mezi tři nejteplejší roky v historii měření a dlouhé série jednotlivých měsíců se dostávaly nad hranici 1,5 °C oproti předindustriální úrovni. Rok 2026 navíc přinesl další období velmi vysokých globálních teplot.
Například letošní září bylo podle ERA5 druhým nejteplejším zářím v historii měření a globální teplota byla 1,63 °C nad předindustriální úrovní. Šlo už o další měsíc v nové sérii nad hranicí 1,5 °C.
Část současného krátkodobého zesílení teplot souvisí také s velmi silným El Niñem v tropickém Pacifiku. Copernicus uvádí, že teploty povrchu moře v oblasti Niño 3.4 jsou od května 2026 rekordně vysoké ve srovnání s předchozími známými silnými epizodami. El Niño ale nevysvětluje dlouhodobý trend - pouze se na něj dočasně vrství.
Je oteplování skutečně rychlejší?
Současná data skutečně naznačují zrychlení globálního oteplování, ale právě zde Copernicus nabádá k určité opatrnosti.
Jeho aplikace není klimatickým modelem předpovídajícím budoucnost. Jde o jednoduchou extrapolaci dosavadního trendu. Nedokáže dokonale oddělit, jak velkou část velmi rychlého oteplení posledních několika let představuje dlouhodobé zesílení antropogenního trendu a kolik připadá na krátkodobou přirozenou variabilitu.
Základní příčina dlouhodobého oteplování je však podle Copernicu jednoznačná: pokračující růst koncentrací skleníkových plynů způsobený lidskou činností.
Tento týden navíc zveřejnila Světová meteorologická organizace nová data, podle nichž koncentrace hlavních skleníkových plynů v roce 2025 opět dosáhly rekordních hodnot. Globální koncentrace oxidu uhličitého vystoupila na 426,8 ppm, což představuje přibližně 153 % předindustriální úrovně. Rekordů dosáhly také koncentrace metanu a oxidu dusného.
Překročení 1,5 °C už se nyní považuje za velmi pravděpodobné
Ještě před několika lety se většina diskuse soustředila na otázku, zda lze dlouhodobému překročení hranice 1,5 °C zabránit. Nejnovější zprávy OSN už používají jiný rámec.
Program OSN pro životní prostředí ve své letošní zprávě uvádí, že dočasné dlouhodobé překročení 1,5 °C je v příštích letech prakticky nevyhnutelné. Pozornost se proto stále více přesouvá k tomu, jak velké překročení bude, jak dlouho potrvá a zda bude možné globální teplotu později opět snížit.
V nejpříznivějším scénáři, který UNEP ještě považuje za dosažitelný, by globální oteplení kolem poloviny století vrcholilo přibližně na 1,7 až 1,8 °C a následně by se díky výraznému snižování emisí a odstraňování CO₂ z atmosféry podařilo do konce století vrátit k 1,5 °C nebo níže. Takový scénář by ovšem vyžadoval velmi rychlý pokles globálních emisí – proti roku 2025 přibližně o 45 % do roku 2035 a o 69 % do roku 2040.
Obr. 2: globální koncentrace methanu CH4 ukazují sice meziroční variabilitu, rostoucí trend je ale viditelný (zdroj: ECMWF/Copernicus)
Pokračování současných politik by podle stejné zprávy naopak vedlo přibližně k 2,8 °C oteplení během tohoto století.
Hranice 1,5 °C není magický bod zlomu
Číslo 1,5 °C je někdy prezentováno způsobem, jako by při teplotě 1,49 °C bylo klima ještě bezpečné a při 1,51 °C náhle nastala katastrofa. Tak klimatický systém nefunguje.
S každou další desetinu stupně ale obecně rostou rizika spojená s extrémním horkem, intenzivními srážkami, suchem, táním ledovců, růstem hladiny oceánů nebo poškozováním některých ekosystémů. UNEP například upozorňuje, že s oteplením nad 1,5 °C dál stoupá pravděpodobnost zásadních změn korálových útesů, kryosféry a dalších částí klimatického systému.
Proto má význam omezovat oteplování i v případě, že 1,5 °C dočasně překročíme. Rozdíl mezi 1,6, 1,8 nebo 2,5 °C není akademickou debatou - každá další desetina stupně znamená dodatečné klimatické riziko.
Za jedenáct let se změnil především časový horizont
Možná nejvýmluvnější část nové analýzy Copernicu proto není konkrétní měsíc, kdy výpočet ukazuje dosažení 1,5 °C. Je to změna perspektivy.
V době podpisu Pařížské dohody v roce 2015 vycházelo podle stejného jednoduchého přístupu dosažení hranice 1,5 °C až na začátek 40. let tohoto století. Dnes ukazuje stejná metoda přibližně rok 2029.
Copernicus sám zdůrazňuje, že nejde o přesnou předpověď data. Z pohledu dlouhodobého klimatu navíc není nejdůležitější, zda bude hranice formálně stanovena například na rok 2029, 2032 nebo 2035.
Podstatná je rychlost, s jakou se k ní svět přibližuje. A právě ta se během posledního desetiletí ukázala být podstatně vyšší, než naznačoval trend v době podpisu Pařížské dohody.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz