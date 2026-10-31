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Kvíz o filmu Ať žijí duchové: Jak dobře znáte oblíbenou pohádku, její postavy a písničky?

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Od oprýskaného hradu přes partu dětí až po písničky, které si s chutí zazpíváme i po letech. Ať žijí duchové! patří k pohádkám, na které se nezapomíná. Pamatujete si, kdo v ní vystupoval, co se na hradě odehrávalo a jaké melodie celý příběh doprovázely?
Kvíz o filmu Ať žijí duchové: Jak dobře znáte oblíbenou pohádku, její postavy a písničky?

Kvíz o filmu Ať žijí duchové: Jak dobře znáte oblíbenou pohádku, její postavy a písničky?

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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