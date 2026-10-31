Postradatelní 4: Další pokus o nalákání Seagala a Chana nevyšel a Schwarzenegger roli odmítl, aby neopakoval stejnou chybu

Postradatelní 4, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima Postradatelní 4, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima Postradatelní 4, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima Postradatelní 4, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima Postradatelní 4, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima Postradatelní 4, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima
Čtvrté pokračování akční série Postradatelní (2023) slibovalo další návrat staré gardy a spoustu explozí. Zatímco Jason Statham na place neskrýval naprostý obdiv ke svému parťákovi Sylvesteru Stallonemu, tvůrci museli oželet celou řadu velkých jmen. Chyběl Bruce Willis i Antonio Banderas, a legendy asijských bojových umění poslaly producenty s nabídkou opět k vodě. Tým stárnoucích žoldáků se mění
Skupina elitních zabijáků musí zasáhnout ve chvíli, kdy všechny ostatní možnosti selžou. Tentokrát se ale veteráni jako Barney Ross v podání Sylvestera Stalloneho nebo Lee Christmas, kterého hraje Jason Statham, neobejdou bez nové krve. K týmu se připojují čerstvé tváře s novou taktikou a stylem boje, protože jejich protivník v čele s Iko Uwaisem je příliš nebezpečný. Cílem je zabránit katastrofě světových rozměrů a Postradatelní k tomu využijí naprosto všechny zbraně, které unesou.
Už během příprav bylo jasné, že se postava Barneyho Rosse tentokrát stáhne mírně do pozadí a děj se mnohem více zaměří na Leeho Christmase. Původně měl dokonce vzniknout spin-off věnovaný čistě jemu. Představitel Christmase Jason Statham byl navíc prvním hercem po Stallonem, který rovnou potvrdil, že do čtvrtého dílu bez váhání naskočí. Na place se pak svěřil, že po boku Staloneho splnil svůj dětský sen a že se mu klidně upíše na tolik dalších dílů, kolik jen bude slavný veterán chtít.
Sly to bral osobně z jiného konce. Už během příprav se kvůli neshodám s producenty s filmem dočasně rozloučil, a když se k natáčení nakonec vrátil, prohlásil, že je to v sérii Postradatelných jeho definitivně poslední role.
Tvrdé rány při obsazování
Producenti snili o tom, že obsazení doplní další ikony akčního žánru. Pokusili se znovu zlákat Stevena Seagala a Jackieho Chana, ti však stejně jako v minulosti účast odmítli. Na seznamu se dokonce ocitl i Pierce Brosnan, který se podle původních zpráv již na spolupráci domluvil, na plátně se ale nakonec neobjevil. Podobně dopadl Antonio Banderas. Roli Galga nemohl vzít kvůli jiným pracovním závazkům, a tak scenáristé přepsali jeho party pro novou postavu Galgova syna, kterého ztvárnil Jacob Scipio.
Nejsmutnější je příběh Bruce Willise. Jeho postava pana Churche už chyběla ve třetím díle kvůli přemrštěným mzdovým požadavkům herce a fanoušci tajně doufali, že by se pro čtvrtý díl mohl s producenty domluvit, možná i v roli nového záporáka. O Willisův návrat stáli i tvůrci, jenže v roce 2022 oznámil konec své hvězdné kariéry. Důvodem byla afázie, ze které se později vyklubal projev frontotemporální demence. Místo něj diváci na plátně vidí Ika Uwaise nebo populárního rapera 50 Centa.
Oprava chyby a zklamaný Schwarzenegger
Do filmu se nevrátil Arnold Schwarzenegger v roli Trenche a otevřeně přiznal důvod – už ve třetím díle byl silně nespokojený se svou uboze napsanou rolí, a ačkoliv má k sérii stále blízko, nechtěl podobnou chybu opakovat. Sylvester Stallone ale jednu chybu z trojky aktivně napravil. Už při propagaci předchozího filmu tvrdil, že čtvrtý díl se bezpodmínečně vrátí k tvrdému ratingu R. Pokus nabídnout třetí díl s dětským omezením PG-13 považoval za fatální a strašlivý omyl tvůrců, protože kvůli ústupkům mladému publiku snímek zcela ztratil šťávu a tvrdost, kterou fanoušci série přirozeně očekávají.
Kromě nového ratingu čekala sérii i jedna technická premiéra – tvůrci poprvé vyrazili natáčet do Velké Británie. Postradatelní 4 se ovšem s masivním propadákem u kritiků (na Rotten Tomatoes získali ubohých 14 %) zapsali jako nejhůře hodnocený film celé akční série. Z klasické party, která to odstartovala v roce 2010, tak po čtyřech štacích zůstali v plné zbroji už jen Stallone, Statham, Dolph Lundgren a Randy Couture.
Akční hit Postradatelní 4 odvysílá stanice Prima COOL 31. října od 22:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).