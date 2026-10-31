Halloween končí: Poslední zúčtování s noční můrou Haddonfieldu a historické odkazy

Halloween končí, FOTO: © Ryan Green / Universal Pictures, distr. TV Nova Halloween končí, FOTO: © Ryan Green / Universal Pictures, distr. TV Nova Halloween končí, FOTO: © Ryan Green / Universal Pictures, distr. TV Nova Halloween končí, FOTO: © Ryan Green / Universal Pictures, distr. TV Nova Halloween končí, FOTO: © Ryan Green / Universal Pictures, distr. TV Nova Halloween končí, FOTO: © Ryan Green / Universal Pictures, distr. TV Nova Halloween končí, FOTO: © Ryan Green / Universal Pictures, distr. TV Nova
Krvavá sága o nepolapitelném Michaelu Myersovi napsala po dlouhých dekádách v hororu Halloween končí z roku 2022 svou úplně poslední kapitolu s Laurie Strode. Zatímco diváci se museli smířit s odchodem hlavní hvězdy a producenti obhajovali odklon od klasické dějové linky, režisér a štáb vzdávali pocty hned dvěma mistrovským dílům legendárního Johna Carpentera. Poslední zúčtování s noční můrou Haddonfieldu
Příběh navazuje čtyři roky po masakru ve snímku Halloween zabíjí. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) se snaží konečně vyrovnat s minulostí, sepisuje paměti a žije zdánlivě klidný život se svou vnučkou Allyson (Andi Matichak). Poklidné maloměsto Haddonfield ale stále svírá trauma. Když je mladý Corey Cunningham (Rohan Campbell) obviněn ze zabití dítěte, které hlídal, spustí se nová spirála násilí a paranoie. Stárnoucí maskovaný vrah se na scénu vrací, aby s Laurie vybojoval úplně poslední souboj.
Pro ikonickou herečku Jamie Lee Curtis se film opravdu stal definitivní tečkou za její čtyřicetiletou halloweenskou cestou. Na place rovnou prohlásila, že roli Laurie Strode ztvárnila naposledy. Přesunul se i důraz samotného vyprávění, slavný slasherový zabiják Michael Myers totiž do děje plnohodnotně zasáhne až po dlouhých 38 minutách a velkou část jeho předpokládaných povinností přebírá právě mladý Corey.
Vizuální zprávy v titulcích i v televizi
Tvůrci do vizuálu zapracovali několik přímých historických odkazů. Snímek se vrací do minulosti už samotnými úvodními titulky, protože používají specifické modré písmo poprvé uvedené v klasickém dílu Halloween 3 z roku 1982. Náhoda to nebyla, od premiéry tehdejší trojky totiž uplynulo přesně 40 let. V samotném závěru pak kamera pomalu bloumá po prázdných místnostech domu, což přesně kopíruje vizuální epilog původního Halloweenu z roku 1978.
Pohledy na televizní obrazovky navíc ukrývají tiché uznání mistru žánru. Během úvodní scény sleduje dospívající Corey horor Věc (1982) režiséra Johna Carpentera, což odkazuje na první Halloween, kde mladá Laurie pro změnu sledovala původní černobílou Věc z roku 1951. V jedné z pozdějších scén zase zní z opravárenské dílny film Živý terč od režiséra Johna Woo.
Srážka vozem oslavuje ďábelskou Christine
Druhá velká narážka na tvorbu otce celé franšízy se skrývá v autě a samotném Coreym Cunninghamovi. Nejenže útok a vraždění za pomoci těžkého tahače naráží na slavný snímek Christine (1983), který režíroval právě Carpenter, ale postava samotného Coreyho slouží jako paralela pro tehdejšího hrdinu Arnieho. Nováček v Halloweenu nastoupí na scénu se stejným účesem, identickou modrou košilí a nápadně podobnými černými brýlemi jako hlavní postava z příběhu o vraždícím autě.
Ikonická gesta a styl oblékání neminul ani další postavy. Corey po jednom nečekaném pádu vstává ze země charakteristickým „robotickým“ pohybem trupu, který celý život předváděl pouze Michael Myers, aby tím tvůrci naznačili jeho postupnou temnou proměnu. Allyson zase v závěrečném dějství nosí kalhoty s košilí, které barevně i stylem zcela odpovídají tomu, co nosila ve své úplně první, dávné konfrontaci s vrahem tehdy sedmnáctiletá Jamie Lee Curtis v roce 1978. Pětašedesátiletý Michael Myers se tak utkal se svými soupeři na obrazovce ve stodeseti minutách hrůzy.
Horor Halloween končí odvysílá stanice Nova Cinema 1. listopadu v 00:45.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).