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Casanova uprchl z vězení přes střechu Dóžecího paláce. Jeho nejslavnější dobrodružství nebylo milostné

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Benátky měly v polovině osmnáctého století vězení, odkud se podle všeho téměř nedalo utéct. Giacomo Casanova v něm skončil bez veřejného soudu, ale odmítl přijmout svůj osud. O halloweenské noci roku 1756 se vydal na cestu, kterou později proměnil v jeden ze svých nejslavnějších příběhů.
Casanova uprchl z vězení přes střechu Dóžecího paláce. Jeho nejslavnější dobrodružství nebylo milostné

Casanova uprchl z vězení přes střechu Dóžecího paláce. Jeho nejslavnější dobrodružství nebylo milostné

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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