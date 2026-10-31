Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Společník: Skrytý Stalin a využití zvláštní schopnosti hlavní hvězdy pro potřeby natáčení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V hororovém thrilleru Společník si filmaři pohráli s historickými detaily. Trezor otevírá datum narození Stalina a herečka umí plakat z jednoho oka.
Společník

Společník

Zdroj: FOTO:© Warner Bros., distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 18:10

Reklama
Další články z V Telce
Nebezpečné hry: Kevin Bacon nechtěně odhalil vše a režisér scénu ve filmu nechal a natáčení provázel nález mrtvoly
Nebezpečné hry: Kevin Bacon nechtěně odhalil vše a režisér scénu ve filmu nechal a natáčení provázel nález mrtvoly
Cid: Odlišné platové podmínky a přemrštěné ego hlavních hvězd působilo dusno na place, došlo i na žalobu
Cid: Odlišné platové podmínky a přemrštěné ego hlavních hvězd působilo dusno na place, došlo i na žalobu

Během natáčení historického eposu Cid se hlavní hvězdy na place otevřeně nenáviděly. Problémy došly tak...

Beetlejuice Beetlejuice: Záměrně poškozený oblek, tři hodiny v maskérně a nekonečný tanec
Beetlejuice Beetlejuice: Záměrně poškozený oblek, tři hodiny v maskérně a nekonečný tanec

Komedie Beetlejuice Beetlejuice vrátila do hry starého démona. Tvůrci na place odmítli digitální triky,...

Jurský park měl vypadat jinak. James Cameron chtěl obsadit Arnolda Schwarzeneggera a udělat z filmu horor
Jurský park měl vypadat jinak. James Cameron chtěl obsadit Arnolda Schwarzeneggera a udělat z filmu horor

Během natáčení velkofilmu Jurský park děsil filmaře animatronický model tyranosaura. Kvůli simulovanému...

Husí kůže: Black ukradl roli Carreymu, zápasníci zablokovali natáčení a narážky na Stephena Kinga
Husí kůže: Black ukradl roli Carreymu, zápasníci zablokovali natáčení a narážky na Stephena Kinga

V hororové komedii Husí kůže si Jack Black přivlastnil hned několik rolí najednou. Film přitom dříve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.