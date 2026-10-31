Společník: Skrytý Stalin a využití zvláštní schopnosti hlavní hvězdy pro potřeby natáčení

Společník, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Společník, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Společník, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Společník, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Společník, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova Společník, FOTO: © Warner Bros., distr. TV Nova
V hororovém thrilleru Společník narazí diváci na řadu neobvyklých rodinných i historických propojení. Režisér Drew Hancock navíc při svém debutu naplno využil zvláštní fyzickou schopnost hlavní herečky. Ta totiž dokázala na povel ronit slzy pouze z jednoho oka. Zvrácený milostný příběh a plačící hrdinka
Zvrácený milostný příběh se odehrává během víkendového pobytu v luxusním sídle miliardáře. Očekávaný odpočinek se pro hlavní hrdinku Iris a její přátele změní v noční můru ve chvíli, kdy majitel sídla nečekaně zemře. Jeho smrt spustí nezastavitelný řetězec temných událostí.
Postavu jménem Iris ztvárnila herečka Sophie Thatcher. U samotného křestního jména si tvůrci pohráli s populární technologií, protože Iris čteno pozpátku znamená Siri, což je známý název virtuální asistentky od společnosti Apple. Během natáčení herečka uplatnila svůj netradiční fyzický talent. Ke spokojenosti režiséra Drewa Hancocka totiž dokázala na pouhý pokyn plakat pouze jedním okem.
Rodinné vazby u písničky a skrytý Stalin
Zásilku s Iris obdrží postava Joshe, kterého hraje Jack Quaid. Během této scény poslouchá hudební hit „Iris“ od skupiny Goo Goo Dolls. Píseň původně vznikla pro romantický snímek Město andělů z roku 1998, ve kterém hlavní roli ztvárnila Quaidova matka Meg Ryan. Další rodinnou spojitost přinesl herec Jaboukie Young-White v roli Teddyho. Ten se předtím objevil v animovaném filmu Divnosvět po boku Dennise Quaida, otce Jacka Quaida.
Hravý casting se projevil i u postavy Sergeje, kterou dostal britský herec Rupert Friend. Jeho filmová partnerka Kat v jedné ze scén prozradí, že Sergej používá jako heslo úplně všude datum narození Josifa Stalina. Friend si už přitom v minulosti zahrál Stalinova syna Vasilije v satirické komedii Ztratili jsme Stalina. Při otevírání trezoru pak Kat zadává na číselníku přesné datum 18. prosince 1878 ve formátu 181278. Filmaři tak dodrželi evropský způsob data s dnem na prvním místě, který by ruská postava na rozdíl od amerického zápisu přirozeně použila.
Kalendář bez letopočtu a upírský odkaz
Diváci se z děje nikdy nedozví, ve kterém roce se příběh odehrává. Jedinou časovou stopu nabízí Joshův mobilní telefon, na kterém svítí neděle 25. června. V 21. století přitom tento den připadá na neděli pouze v několika konkrétních letech. Kalendář se takto shoduje například s roky 2006, 2017 a 2023, nebo v budoucnosti s roky 2028, 2034 a 2045.
K dalším skrytým narážkám patří historka postavy Patricka, který vzpomíná, jak potkal Eliho na večírku v propracovaném kostýmu Drákuly. Eliho ztvárnil Harvey Guillén, jenž proslul jako upíří sluha Guillermo v komediálním seriálu Co děláme v temnotách. Jeho seriálová postava tam často záviděla svému pánovi Nandorovi Neúprosnému, že nosí podobně výstřední kostýmy.
Snímek měl původně režírovat Zach Cregger jako svůj další projekt po úspěšném hororu Barbar. Nakonec z pozice odstoupil a režisérskou židli přepustil Drewu Hancockovi. Natáčení probíhalo ve státě New York v okresech Dutchess a Putnam. Filmaři konkrétně využili lokace ve městech Fishkill, Beacon nebo sídlo u jezera v Garrisonu a poslední klapka padla v lednu 2024.
Hororový thriller Společník odvysílá stanice Nova v sobotu 31. října ve 23:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).