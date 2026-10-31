Výsledky FP3 VC Mexika: Nejlépe si vedl Lando Norris

Ještě před začátkem třetího tréninku se vyrojilo několikero zajímavých zpráv. Na trati překvapivě neuvidíme Estebana Ocona, kterého u Haasu po zbytek víkendu (a šeptá se, že snad i na zbylé závodní víkendy) nahradí Rjó Hirakawa. Příčinou ovšem nemá být virová infekce, která skolila oba jezdce Cadillacu a Andrea Kimi Antonelliho. Obdobná výměna už se stala během Oconovy poslední sezóny v Alpine, kdy jej v Abu Zabí nahrazoval Jack Doohan… že by francouzskému jezdci zas jednou vytekly nervy? Je to možné, vzhledem k tomu, že se včera nezdál být spokojený s pořadím pneumatik pro testování. Taktéž se posunula situace, která nastala včera, kdy se při tréninku poněkud nepohodli Max Verstappen a Liam Lawson a létal karbon: oba jezdci na startu dostanou jednomístnou penalizaci a oběma se připíše jeden trestný bod.
Coby první se na trati již zmíněný Hirakawa, ostatní do monopostů příliš nespěchali, byť se podmínky příliš nelišily od včerejších a teplota se pohybovala kolem 22°C, asfalt pak měl 44°C. Jezdci na trať vyráželi s měkkou nebo polotvrdou směsí pneumatik. První problémy hlásil Gabriel Bortoleto, jehož pohonná jednotka doslova „koktala“, a brazilský jezdec byl nucen k návratu do garáže, kde byly veškeré šance na nakouknutí blokovány zády mechaniků. Zajímavou piruetu předvedl Fernando Alonso, jehož motor odmítal v nájezdu do první zatáčky spolupracovat a následně nefungovalo podřazování. Není nutné dodávat, že tento výlet mimo trať znamenal zničenou sadu pneumatik. Na vyvážení vozidla si stěžoval i Isack Hadjar, u kterého jde již o tradici. Potíže dnes jezdcům působila mimo první zatáčky problémy i šikana číslo dvanáct, která roztancovala monoposty do takové míry, že měl mnohý pilot ruce do vánočky jen aby zabránil výletu do bariéry.
V nepříliš příznivém duchu se poslední trénink jevil pro místního jezdce Sergia Péreze, jehož vozidlo zaujímalo pozici mrtvého brouka a mechanici se snažili o výměnu pohonné jednotky. Dvacet minut před koncem byl do garáže stažen i Lance Stroll, neboť se na voze jako obvykle objevila závada. Oliveru Bearmannovi se podařilo zničit sadu pneumatik v první zatáčce, a Carlos Sainz si zahrál na sekačku, když se prolétl nad trávníkem, později jej napodobil i Lewis Hamilton. Verstappen projevoval značnou nespokojenost s brzdami, ovšem, většina sledujících ví, jak to v jeho případě bývá: čím více během víkendu na monopost nadává, tím větší je u něj šance na pódiové umístění. Nejrychlejší čas třetího tréninku nakonec zaznamenal vítěz z minulého roku Lando Norris (1:17:600). Jen o tisícinu vteřiny pomalejší byl Kimi Antonelli následovaný Charlesem Leclercem, Oscarem Piastrim a Maxem Verstappenem. Jak si jezdci povedou ve kvalifikaci bude možné sledovat od 22:00.