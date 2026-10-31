Vietnamec si postavil UFO z motoru vodního skútru a betonu. Řídit ho musí vleže, ale na řece „létá“ skvěle

Když se řekne „UFO z betonu“, většina lidí si představí těžký šedý kolos, který by se potopil dřív, než by vůbec opustil břeh. Vietnamský kutil Tran Long Ho na to ale šel jinak. Beton použil pouze jako mezikrok při výrobě formy, přes kterou vytvořil lehkou laminátovou skořepinu. Do ní zabudoval proudovou pohonnou jednotku z vodního skútru, přidal ocelovou konstrukci, LED osvětlení, šestiúhelníková okénka a posuvné dveře. Výsledek vypadá jako rekvizita ze sci-fi filmu z padesátých let, jenže tohle UFO se skutečně pohybuje po vodě. Rozjíždí se, klouže po hladině a podle několika zahraničních médií dosahuje rychlosti kolem 50 km/h. Má to však háček: kabina je tak nízká, že řidič musí sedět v úhlu přibližně 45 stupňů, tedy téměř vleže.
Jak se staví létající talíř z písku a laminátu
Celý postup Ho zdokumentoval v
hodinovém videu na svém YouTube kanálu MR HO THANH CHE, které zveřejnil 14. září 2024. Nejprve vyznačil kruhový půdorys a svařil otočné rameno upevněné ke středovému sloupku. Fungovalo jako obří kružítko. Na vyznačeném místě navršil hrubý písek, pomocí ramene ho vytvaroval do pravidelné křivky a vytvořil tak formu pro jednu polovinu disku. Tu zpevnil tenkou vrstvou cementu. Na betonový povrch následně nanesl vrstvy skelného vlákna a epoxidové pryskyřice. Po vytvrzení laminát oddělil a betonovou formu odstranil. Stejný postup zopakoval při výrobě horní i spodní poloviny plavidla.
Výsledný trup tedy není z masivního betonu. Tvoří ho laminátová skořepina, při jejíž výrobě posloužil beton jako materiál formy. Pod sedačku řidiče Ho umístil proudovou pohonnou jednotku z vodního skútru. Přidal také zakřivenou kovovou část na spodní straně, která má pomáhat při pohybu po vodě, a obě poloviny spojil do charakteristického tvaru dvou disků s menší kopulí na vrchu.
Proč musí řidič ležet a co to znamená pro bezpečnost
Důvodem je především geometrie plavidla. Aby jeho silueta připomínala klasický létající talíř, musí být kabina mimořádně nízká. Sedačka je skloněná přibližně o 45 stupňů a hlava řidiče se nachází těsně pod horní kopulí. Vzpřímeně sedět prakticky nelze, protože by řidič narážel hlavou do stropu. Výhled dopředu i do stran navíc omezují malá okénka a šestiúhelníkové průzory.
Právě tady se ukazují kompromisy, které si efektní design vyžádal:
Omezený výhled zhoršuje orientaci na vodě, zejména při plavbě v blízkosti dalších plavidel. Poloha vleže může ztížit rychlou reakci v krizové situaci. Úzký vstup s mechanickými posuvnými dveřmi může komplikovat rychlé opuštění kabiny. Motor přímo pod sedadlem znamená, že se řidič v případě požáru nachází v těsné blízkosti možného zdroje nebezpečí. Nedoložená záchranná výbava – ve veřejně dostupných zdrojích nejsou uvedeny informace o případných vztlakových komorách, hasicím přístroji ani zkouškách nepotopitelnosti.
Při prvním přidání plynu se navíc příď zvedla a záď se ponořila hlouběji do vody. Plavidlo se následně srovnalo a udrželo rovnováhu. Jeho chování při rozjezdu ale naznačuje, že kruhový tvar trupu nemusí být z hlediska hydrodynamiky ideální. K pohybu mu pomáhá především výkonný pohon a upravená kovová konstrukce na spodní straně, nikoli samotný tvar létajícího talíře.
Virální hit, který se stal i dezinformací
Video během přibližně týdne nasbíralo přes milion zhlédnutí a kanál MR HO THANH CHE má dnes více než 1,43 milionu odběratelů. Komentáře byly převážně obdivné. Lidé vyzdvihovali autorovu zručnost a psali o tom, jak v nich jeho výtvor probudil dětské nadšení. Popularita videa však měla i stinnou stránku. V Indonésii se záběry začaly šířit s nepravdivým tvrzením, že zachycují skutečné UFO nalezené v řece Citarum. Indonéské úřady proto zveřejnily
oficiální fact-check, který objasnil, že jde o vlastnoručně postavené plavidlo vietnamského YouTubera. V roce 2026 se o něj začala znovu zajímat zahraniční média, mimo jiné Popular Science, a příběh tak získal další vlnu pozornosti. Šlo by s něčím takovým vyplout v Česku?
Teoreticky ano, alespoň pokud jde o samotnou stavbu. České předpisy počítají i s individuálně zhotovenými plavidly a jejich provoz se řídí příslušnými technickými a bezpečnostními požadavky. To, že si člověk může plavidlo postavit svépomocí, ale automaticky neznamená, že s ním smí vyplout na libovolnou vodní plochu. Konkrétní požadavky na schválení, evidenci a technickou způsobilost závisejí mimo jiné na kategorii plavidla a způsobu jeho provozu.
Další překážkou jsou omezení týkající se použití motorů a rychlosti plavby na jednotlivých vodních cestách. Na některých úsecích platí zvláštní pravidla pro plavidla se spalovacím motorem a rychlá jízda může být povolena pouze ve vymezených lokalitách. U Hoova létajícího talíře by tak bylo nutné vyřešit nejen technické schválení, ale také to, kde a za jakých podmínek by mohl bezpečně plout. Bez ověření konkrétních parametrů a příslušných předpisů proto nelze jednoznačně říct, zda by s ním bylo možné v Česku legálně vyrazit na vodu.
Létající talíř, který nikdy nechtěl létat
Na rozdíl od historických pokusů o sestrojení skutečného létajícího disku, jako byl americký Avrocar, Hoovo plavidlo ani nepředstírá, že by se mělo vznést do vzduchu. Avrocar se navzdory ambicióznímu projektu nedočkal plnohodnotného letu a jeho vývoj ukázal, jak obtížné je dosáhnout stability a ovladatelnosti u podobně koncipovaného stroje. Hoův výtvor je naproti tomu vodní plavidlo s výraznou sci-fi estetikou, které vzniklo díky kombinaci nápadu, dostupných materiálů a řemeslné zručnosti.
A právě v tom spočívá jeho kouzlo. Nejde ani tak o to, co všechno dokáže, ale spíš o to, kolik konstrukčních kompromisů byl jeden člověk ochotný přijmout, aby se mohl projet po řece ve vlastním létajícím talíři.
VIDEO
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík