Levandule za dvě balení cukru. Dobrovolníci v Jihlavě opět osázeli květináče u Prioru

Ta spočívá s hromadném sezonním osázení právě zmíněných květináčů u obchodního domu v horní části Masarykova náměstí.
„ProJihlavu je vlastně parta lidí, která se přeměnila z původního Trash Hero Jihlava. Uklízeli jsme ve velkém odpadky po Jihlavě. Trochu se změnily podmínky organizace, tak jsem se odtrhla a ostatní v tom jedou stále se mnou. A kdo jsou ti ostatní? Michal Soška, Hanka Motáčková, jejich syn Mariánek a já s dcerou Miou. Není nás vlastně moc,“ usmívá se Tereza Vázquez.
Jak dodává, není to ale jen o zmíněném osazování květináčů.
„Stěžejními akcemi byly úklidy po Jihlavě. Například na městském nádraží jsme uklidili stovky odpadků, pomáhali jsme v jihlavské zoologické zahradě. Před cca třemi lety už mě nebavilo dívat se na květináče u Prioru a tak vznikly „Květiny pro Jihlavu“. Máme projekt ve spolupráci s Městskou knihovnou Jihlava „Jdeme naproti přírodě“. Úklidy jsme tak nějak umenšily na tři ročně. Duben a říjen na Horním Kosově v okolí knihovny a v září cestu směrem na Zaječí skok. Přece jenom máme děti a spoustu jiných aktivit,“ dodává dobrovolnice Tereza.
Kromě toho stojí za spoluorganizováním Barevného běhu pro spolek Avalone pro registr dárců kostní dřeně, vážně nemocné děti a děti s popáleninami. Tento běh stojí za organizací Rozběháme Česko.
„Dále s Osadním výborem Starých Hor pořádáme sportovní aktivity pro obyvatele Starých Hor i veřejnost a v dubnu úklid našeho blízkého okolí. Založili jsme květinový záhon, takže takové pokračování Květin pro Jihlavu,“ usmívá se Vázquez. Inspiruje ji vlastní zahrada
A kde bere inspiraci ohledně toho, jak by mohla veřejný prostor v Jihlavě vylepšovat?
„Inspiraci nacházím ve vlastní zahradě. Máme s partnerem užitkovou zahradu, ale hlavně zahradu plnou květin, bylin, stromů atd. Je to taková divočina, přirozeně k mé povaze,“ směje se Tereza.
Na začátku Květin pro Jihlavu asi před třemi lety rostliny dostávala od různých zahradnictví a květinářství, které oslovila. Nyní čerpá nejen ze své zahrady, ale i ze zahrady již zmíněné Hany Motáčkové.
„Sem tam něco koupíme, ale i dostaneme darem. Sázíme hodně trvalky a skalničky. Na jaře petrklíče, macešky apod. Pomáhají nám i stánkaři z okolí květináčů. Taková malá spolupráce všech. Jaro a podzim jsou stěžejními obdobími, kdy se o květináče staráme. Ale potřebovaly by péči častější. Někdy je tedy upravujeme i mezi hlavními sázecími akcemi,“ vypráví dobrovolnice. Květiny se kradou
A zároveň si povzdechne, že nasázené květiny v květináčích u Prioru dostávají opravdu zabrat. Lidé podle ní na květináčích posedávají, vyhazují do nich odpadky, a květiny, které vypadají dobře, tak mizí.
„Na začátku jsme tam měli tři buxusy, postupně zmizely. Jak já říkám, je to takový malý jihlavský experiment. Rostliny jdou ruku v ruce s přírodou, tenhle vliv je pochopitelný, něco zmrzne, něco uschne, ale velkou měrou se na ničení podílejí lidé. Úmyslně i neúmyslně, někdo bere květináče jako odpočinkové místo, když vyšplhá s taškami schody z obchodu. Vlastně chápeme všechno a nechci soudit. Každý máme jiné nastavení a vnímání svého okolí. Ráda bych květiny viděla v Jihlavě celkově více, třeba by si lidé zvykli, že jsou tady s námi a že se prostě neničí. Vždy přeju rostlinkám, aby se jim uprostřed náměstí dařilo,“ usmívá se Vázquez.
Vrací se ještě na začátek do doby, kdy o osázení květináčů u Prioru začala teprve přemýšlet. „
Zašla jsem na jihlavský odbor životního prostředí (OŽP) a pracovnice mě informovaly, že květináče nepatří městu, ale OD Prior. To je velmi důležitá informace. Spoustu lidí si myslí opak. Tak jsme se toho chopili po svém, dobrovolnicky, s ohledem na místo, kde se nachází. Podporu z města pociťuji lidskou, a i to je fajn,“ usmívá se Tereza.
Lidé v Jihlavě si obecně stěžují, že je v centru města málo zeleně. To částečně vyřešilo nedávné umístění velkých přenosných květináčů v pěší zóně, konkrétně v ulicích Benešova a Palackého. Část veřejnosti ale tuto aktivitu kritizuje, hodně diskutovaným tématem jsou i nové lavičky. Tereza Vázquez říká, že umístění těchto květináčů šlo mimo „spolek“ ProJihlavu.
„A upřímně jsem ráda, i když každá rostlina ve městě se počítá, vzhledově jsem z nových květináčů trochu v rozpacích. Mně se líbí koncept z Telče, že si lidé adoptovali květináče, bylo tam uvedeno jejich jméno a starali se o ně, ale nevím, zda projekt stále pokračuje a jestli dobře fungoval.“
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Nabízí se i otázka, proč dobrovolníci z ProJihlavu vlastně výše popsané aktivity dělají, co bylo tím prvotním impulzem?
„ Většina aktivit vzešla z toho, že se nám něco nelíbilo. Nechceme si jen stěžovat, a tak se snažíme dobrovolnictvím pomoct tam, kde je potřeba. Odpadků po Jihlavě je stále dost, hlavně po zimě a pak během léta a po létě, kdy se tráví hodně času venku. Květin je po Jihlavě z mého pohledu málo, i když se to už zlepšuje. Znám pracovnice a pracovníky z OŽP a Správy městských lesů a vím, že někdy je to složité. Je spoustu důvodů, proč něco nejde nebo to ještě nejde. Chtěla jsem založit sbírku na květinovou výzdobu ve městě, ještě jsem se k tomu nedostala,“ odpovídá Tereza Vázquez na otázku. „Jsme trochu limitovaní financemi."
A závěrem dodává, že už nyní má představu o tom, jak by velké květináče u Prioru mohly vypadat na jaře.
„ Nově jsme tam nasázeli levandule, které jsem vyměnila s jednou paní za dvě balení cukru. Na zimu přikryjeme květináče chvojím, abychom rostlinky ochránili a uvidíme, jestli zimu přečkají. Takže za mě levandule, byly by k nim skvělé růže. Jsme trochu limitovaní financemi, ale také chováním lidí. Dostali jsme i tip, že bychom tam měli nasázet kaktusy. Asi si dokážete domyslet proč. Tak uvidíme, co přinese nový rok a další jaro v našich Květinách pro Jihlavu,“ dodává závěrem dobrovolnice z Jihlavy.