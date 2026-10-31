„Saháte na ně každý den, ale kdy jste je naposledy umyli?“ Uklízečka upozorňuje na nejšpinavější místa v domácnosti

Záchod lidé obvykle čistí poměrně často. Horší bývají místa, kterých se každý den opakovaně dotýkáme, ale při úklidu je bez povšimnutí míjíme.
Za ta léta už viděla ledacos
Katku už čtenáři našeho magazínu dobře znají. Studuje soukromou vysokou školu a úklidem domácností si vydělává na školné. Za několik let práce prošla desítkami bytů a domů. U některých klientů uklízí pravidelně, k jiným přichází jednorázově.
Když jsme se jí zeptali, co je nejšpinavějším místem v domácnosti, toaletu vyřadila téměř okamžitě. „Záchodu se lidé štítí, takže ho většinou čistí. Otřou mísu, prkénko, někdo si vzpomene i na tlačítko na splachování. Pak ale vyjdou z místnosti a dalších věcí, kterých se každý den dotýkají, si vůbec nevšimnou,“ říká Katka.
Plesnivé potraviny i mrtvý pták. Katka popsala nejhorší byt, který kdy uklízela
Vypínače někdy prozradí původní barvu až po umytí
Jedním z takových míst jsou třeba vypínače. Saháme na ně po příchodu domů, při vaření, po použití toalety nebo při odchodu z koupelny. „Nejhorší bývají vypínače v kuchyni a kolem koupelny. Když vezmu hadřík, přejedu kolem tlačítka a najednou je vidět rozdíl v barvě, je to jasný důkaz, že se na tahle místa s úklidem zapomíná.“
V kuchyni stačí sáhnout na lednici
Podobně jsou na tom i kliky. Otisky prstů, mastnota, různé fleky a ulepené skvrny – to je podle Katky vizitka mnohých domácností. Dalším kandidátem na nejšpinavější věc v domácnosti, je madlo lednice. Člověk na něj sáhne při přípravě snídaně, během vaření i po návratu z nákupu. Často ne úplně čistou rukou.
Kdy naposledy jste opravdu pečlivě umyli třeba lednici a její madla?
„U nerezu jsou otisky vidět, takže ho lidé leští. Na bílé nebo matné lednici není dlouho nic poznat. Pak vezmu odmašťovač a hadřík je po pár tazích na vyhození.“ Stejně tak v mnohých domácnostech vypadají i úchytky kuchyňských skříněk, hlavně ty u sporáku. Tam se k nečistotám z rukou přidává mastnota z vaření.
Nečistoty, které roznášíme dál
Katku občas překvapí i stav houbiček a hadříků v domácnosti. „Některé houbičky jsou cítit dřív, než se vůbec přiblížím k dřezu. A s takovými někdy člověk umyje nádobí nebo přejede kuchyňskou linku. To už bych je raději rovnou vyhodila.“
Obecně se doporučuje měnit houbičku přibližně každé 2 až 3 týdny. Interval samozřejmě závisí na intenzitě používání a na tom, jak dobře o ni pečujete. Pokud ji používáte několikrát denně, její životnost bude kratší než v domácnosti, kde většinu práce zastane myčka a houbička slouží jen jako doplněk.
„Tohle jsou věci, podle kterých poznám, jestli se doma uklízí pravidelně,“ říká paní na úklid
I obývák má svoje „špinavce“
V obývacím pokoji Katka jednoznačně upozorňuje na dálkový ovladač. Bere ho do ruky celá rodina, válí se po sedačce, občas spadne na zem a často ho používáme při jídle. „Mezi tlačítky nacházím drobky a kolem nich bývá ulepený povrch. Lidé vysají sedačku, utřou stolek a ovladač položí zpátky. Na jeho vyčištění si skoro nikdo nevzpomene.“
Podobně podle ní vypadají počítačové myši a klávesnice. Osobní elektroniku však klientům bez domluvy nečistí. Doporučuje nicméně její pravidelnou očistu minimálně jednou týdně.
Odpadky vyneseme. Na samotný koš už ale zapomeneme
Hodně nečistot bývá také v odpadkovém koši a jeho bezprostředním okolí. Sáček s odpadky pravidelně vyměňujeme, nádoba už takovou péči nedostává. „Stačí se podívat na víko nebo dno nádoby. U koše pod dřezem bývá špinavá i skříňka kolem. Něco ukápne, člověk to hned nevidí a časem se na to nalepí další nečistoty.“
„Pokud si chcete práci s údržbou koše ulehčit, doporučuji na jeho dno dát několik útržků papírových utěrek a na ty kápnout éterický (třeba tea-tree) olej. Tímhle jednoduchým trikem prostor provoníte, desinfikujete a zároveň si usnadníte údržbu ve chvíli, kdy sáček s odpadky vyhazujete.“
„Jsou věci, které bych u vás doma nikdy neuklidila,“ říká Katka, která se živí jako uklízečka
Místa, která jsou pro nás neviditelná
Podle Katky ale samozřejmě nejde o to, že by lidé doma málo anebo špatně uklízeli. Spíš máme každý svůj styl a zajetý postup a některá místa do něj jednoduše nezahrneme.
„Když uklízíte pořád stejně, časem už nad tím ani nepřemýšlíte. Vysajete, vytřete, uklidíte koupelnu a záchod, kuchyň a máte hotovo. Na věci, kterých se přitom dotýkáte od rána do večera, si často ani nevzpomenete,“ říká.
Jednou za čas proto doporučuje běžnou rutinu trochu obměnit a zaměřit se právě na místa, která při úklidu obvykle přehlížíme. Často totiž stačí pár minut navíc a rozdíl je vidět okamžitě.
Autorský text + výpověď respondentky