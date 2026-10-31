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„Saháte na ně každý den, ale kdy jste je naposledy umyli?“ Uklízečka upozorňuje na nejšpinavější místa v domácnosti

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Dennívýzva
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Kde je doma největší špína? Většina lidí by nejspíš ukázala na toaletu. Třiadvacetiletá Katka, která si při studiu přivydělává úklidem bytů a rodinných domů, má jiný názor.
úklid dlaždiček v kuchyni

úklid dlaždiček v kuchyni

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 18:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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